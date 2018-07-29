《以你的名字呼喚我》在北義小鎮，拍出兩位男主角夢幻唯美的愛情

文：王姵蓁（DCFS編輯部）

方榮獲今年奧斯卡最佳改編劇本的《以你的名字呼喚我》，在2017年初日舞影展一上映，便獲得極大的迴響與讚賞。《以你的名字呼喚我》改編自André Aciman（安德烈艾席蒙）創作的同名小說，由義大利導演Luca Guadagnino（盧卡格達戈尼諾）所執導。

故事背景發生在1983年夏天，義大利北部一座城鎮。除了兩位男主角Elio與Oliver夢幻唯美的愛情之外，電影也完美呈現了北義小鎮，風光明媚、如詩如畫的美景。

小成本製作，導演Guadagnino籌備功力的展現

圖片：IMDb, Theplaylist, Npr, Bulgebull, Indiewire

我的原則就是「簡單」（simplicity）。 ──導演Luca Guadagnino

改編自小說的調整和變化

原著小說的場景，設定在義大利利古里亞大區，一個陡峭、面向地中海的清幽小村莊，但導演Guadagnino卻選在自己出生的小鎮，克雷馬，進行拍攝，正是因為克雷馬十分寧靜、悠哉，與電影調性契合。

相較於小說中，主角Elio飽懷思念的第一人稱敘事，Guadagnino在電影中捨棄這個設定，「我想要描寫他們情感、慾望迸發的時刻，旁白（voiceover）的使用比較像緬懷過去，而非專注於當下。」

「我覺得用現在式拍電影，對於建立角色更有幫助。」使用主角旁白可能反而會扼殺這部片的驚喜之處。

小說用300多頁的篇幅講述了兩名男性的大半人生，這對於翻拍成電影來說，是一大困難之處，Guadagnino解釋，「我們必須有所取捨，保持故事精華。」

小小預算，發揮最大效用

《以你的名字呼喚我》一片預算僅有350萬美元，相較千萬起跳的好萊塢電影，屬小成本製作。對此，Guadagnino改變了一些計畫，其中包括將大部分的場景拍攝，都集中在克雷馬小鎮。

Guadagnino認為，預算無上限對電影創作者來說，其實並不是件好事。有限預算反倒能使製作團隊想出更好的方案，把經費效用發揮到最大。

度假戀愛兩相宜──攝影機下的義大利小鎮

圖片：IMDb, Theplaylist, Npr, Bulgebull, Indiewire

我們不想把任何科技性的東西，擺進故事和表演之中。 ──導演Luca Guadagnino

對影像呈現的堅持──35mm膠卷攝影機

Guadagnino本身就對底片有所偏執，認為膠卷才能賦予電影意義，所以拍攝時，他和泰籍攝影師Sayombhu Mukdeeprom堅持使用Kodak 500 vision 3底片，而且只用一顆Cooke S4 35mm鏡頭，配合ARRI Arricam LT 35mm攝影機，進行全片拍攝。

遵循導演追求「簡單」的拍攝原則，如此簡約的攝影配置，能使整部電影更接近人眼所見的模樣，也讓畫面有足夠的喘息空間。攝影師Mukdeeprom亦認同，演員要能在場景中沒有拘束，行動自如。

色彩鮮明浪漫，田園詩般的呈現

「我是從靠近赤道的東南亞來的，白天夜晚的光都差不多糟。但義大利光線品質非常棒，因為氣候乾燥許多，顏色和對比在變化時非常細膩、充滿詩意，我簡直愛死了。」

自然風景佔電影畫面很大一部分，攝影師Mukdeeprom說他接受任何未經雕琢的原始色彩，甚至後期都沒有特意幫整部片調色。「我不相信調色，加以粉飾、渲染的東西太平面了。」Guadagnino道出自己的堅持。

不過，有眼尖的影迷有發現，片中Elio坐在家門前等待Oliver的特寫鏡頭，畫面充滿縹緲的藍色光暈。Guadagnino解釋，不知道是拍攝當下，還是沖洗時出了點問題，導致該段畫面有些過曝，但劇組認為這種散焦感非常好看，便還是放進正片中。

眼見不一定為憑──打造出來的豔陽天

圖片：IMDb, Theplaylist, Npr, Bulgebull, Indiewire

Mukdeeprom真心了解電影，對光線的敏銳度也很棒。 ──導演Luca Guadagnino

義大利真的總是豔陽高照嗎？

看似終年陽光普照的克雷馬，在攝影師Mukdeeprom的鏡頭下，美得讓人如癡如醉。導演Guadagnino在訪談中提到：「我們打算在五月拍攝，但當我們開拍之時，天公不作美，一直狂下雨，使得原先30天片期多延了幾天。因為超過一半的時間都在下大雨，所以我們還得用到人工打光。」

「而且，因為片場到處都是電動升降平台車（cherry-pickers），對Mukdeeprom來說，最大的挑戰就是要把人工光拍得自然。為避免光線直射，我們採用反射光源的方式，使光線更為柔和。雖然費工，但成效極佳。」

天氣限制下，人工打造自然光

「拍攝時，我腦中只有『夏日』跟『80年代』兩個詞。」Mukdeeprom表示，身為一名電影工作者，必須時時刻刻謹記主軸，運用一切元素來達成目標。

Mukdeeprom原先計畫只用自然光進行拍攝，不料天氣狀況不佳，幸好攝影師在處理壞天氣上有諸多經驗。他利用Arri 4K-18K範圍的透鏡燈（fresnel）打出大範圍擴散、柔暈的燈光，完美創造出柔和的自然光線。

手動自然光也能運用自如

圖片：IMDb, Theplaylist, Npr, Bulgebull, Indiewire

Mukdeeprom在市中心一戰遺跡，拍攝Elio向Oliver傾訴心意的戲碼時，考慮到當下陰晴不定的天氣，還有不同鏡位間光線連貫的問題，他決定使用台車（dolly）軌道，以長鏡頭（long take）來拍攝。

最後效果竟出奇地好，這顆長時間鏡頭，不但沒有受到壞天氣影響，還細膩地傳達了兩人間的情感流動。

Gaudagnino和Mukdeeprom更善用現場環境決定燈光位置，拍攝室內場景時，利用「打窗光」的方式，模仿自然光，使畫面看起來就好像日光透過窗戶灑入屋內。如Jean Renoir（尚．雷諾瓦）的《鄉村一日》，同樣也是運用窗戶內外的光線，來平衡角色心境。

我從未和這麼懂得構思場景的導演合作過，而我也能依本能回應他的想法。 ──攝影師Sayombhu Mukdeeprom

被許多影迷譽為年度神片的《以你的名字呼喚我》，雖然看似構圖、拍攝手法簡單，但其實背後劇組人員花了不少心力，若沒有導演與攝影師等人的堅持，也無法拍出如此美麗的影像，令觀眾浸淫在這唯美的愛情故事裡。

拍攝全程程僅使用單一鏡頭、不調色、人工光，誰也沒想到導演Guadagnino遵從「簡單」的原則，能使義大利的和煦陽光，與戀愛的酸甜滋味，悄悄渲染觀眾們的心。

參考資料：HollywoodReporter、Lindsay、4:3、NoFilmSchool、Variety、HollywoodReporter、BKasia、Indiewar、Cinema5D、Deadline、Moviemaker

圖片：IMDb、Theplaylist、Npr、Bulgebull、Indiewire

本文經影製所DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航