「男人不可能被性侵」：我們說的不是事實，而是父權社會的信念

男人不可能被性侵。

我們說的不是事實，而是信念。父權社會相信，「男人不可能被性侵」——有時候，就連致力於反暴力的助人工作者，或部分最基進的女性主義者，也都意外地成為這套父權主張的共謀份子。他們透過數種迷思堆疊出的基底，以質疑為骨肉，否認為培壤，將這股信念架築成龐然巨物；而社會的集體沉默，則預言了它是受害者永遠無法哭倒的城牆。

談到男性受害者時，我們大致可以將性侵迷思歸納成三種：「男人不可能／不可以脆弱」，「男人總是想要性」，以及「這是性傾向的問題」——儘管這些迷思偶爾會互相牴觸，但當它們被交替著使用時，倒也成為一套實際上毫無邏輯、乍看之下卻密不透風的父權辯護。其中，前兩者可以合併成「男人必然是（性）主體」的典型性別偏見，[1]而後者則點出了異性戀預設的跋扈；與此同時，它們也都與父權陽剛規範有關。

Dcard上刊登的這則事例裡，一方面我們為許多人仗義執言感到欣慰，另一方面卻也遺憾，依舊能看到上述諸種迷思在張牙舞爪。

第一種迷思，是質疑當事人「為什麼不抵抗？」——這是十分常見的詢問，尤其當受害者是男性時，幾乎就像膝反射一樣自然。好萊塢男星西亞・李畢福（Shia LaBeouf）在2014年11月時，指出自己於同年2月的藝術展中遭到女粉絲性侵，歐美輿論譁然。英國電視節目主持人皮爾斯・摩根（Piers Morgan）率先開炮，質疑李畢福事發時可以抵抗卻不抵抗，事發後可以舉報卻不舉報，因此根本不能算是性侵害；[2]就連自詡為女性主義作家的瑪西・比安科（Marcie Bianco），也在電視專訪辯論中，以「男性明明比較強壯，為什麼不抵抗」為由，來質疑李畢福的控訴。[3]

坦白說，是類質疑不過是飄在雲端的事後諸葛。一嘴推論講得漂亮，實則全然不顧事發時的現場境況：受害者怎麼抵抗？雙方的體力或權力差距如何（脅迫不只能透過肢體，也可能藉由心理或權力施壓）？抵抗會不會帶來更可怕的後果？[4]更何況，在遭到性侵害或突發狀況時，人們可能做出的反應，本就不只有一種：反擊、逃跑、僵立原地、照護弱小或尋求支援，都是合理的反應。[5]

對於「為何不抵抗」的念茲在茲，體現在一連串的質疑上：作為男人，你怎麼可能受害？怎麼可以脆弱？怎麼會對主動投懷送抱的女人沒有感覺？男人的身材比較高壯，不想要的話為什麼不試著抵抗？就算可能受傷，連嘗試抵抗都不願意，根本就不是男人！——這種從身體到心理全面性的堅毅要求，說明了它正是父權陽剛規範下的產物。[6]

同樣的父權陽剛規範，在與異性戀霸權結合後，也催生出了留言中的另一種迷思：同性戀恐懼症。有些人不斷地挖掘著蛛絲馬跡，質疑受害者「為什麼要跟行為人（加害者）共睡一張床？」、「難道不知道對方是同志嗎？」來試圖拼湊出想要得到的結論：男人不可能被性侵，如果被性侵了，那一定是同性戀的錯。

為什麼要質疑受害者的性傾向呢？因為，如果受害者是同性戀，那麼他的遭遇就是自找的：同床共枕就是意有所圖的最好證據，說不定他本來就想藉此和對方發生關係；即使沒有這層意思，受害者也是玩火自焚，咎由自取——就像女性喝個爛醉結果被撿屍性侵，只能說活該一樣——而這正是父權社會中，最為赤裸裸的譴責受害者思維。奇怪的是，我們總是花許多時間在質疑受害者不懂得自我保護，好像性侵害會發生，都是因為受害者「太笨」。至於行為人為什麼會將「睡在同一張床上」（或其他行為）誤讀為「同意發生性關係」，為什麼會認為自己有資格「抽插幾下就好」，為什麼求歡被拒不能坦然接受而要暴怒地要求受害者「補償」……好像都不重要了。彷彿受害者就是整起性侵害事件中最該負責的主嫌，而行為人及灌養他們的社會，則無辜地像張白紙。[7]

如果受害者不是同性戀，那就是行為人的問題了：他一定是噁心可惡的同性戀，才會犯下如此駭人聽聞的惡行。「會性侵男人的男人，都是男同性戀！」這種不當連結，實則是一種錯誤咎責，和上述的譴責受害者一樣，不過都是在找代罪羔羊而已。

我們的社會向來習慣個人主義式的思考方式：愛拚就會贏，因此贏不了，只能怪你自己不夠努力。在這種氛圍下，我們很難看到集體性的結構問題。於是，需要發展一套自我調適的心理策略，讓我們既不必費心地思辨結構問題，又能合理化原本的歸因邏輯——「找出代罪羔羊」，如此看來是十分合理的做法。

性別不平等的父權體制，如何造成某群人更容易遭受性／別暴力、或者迫使受害者無法求助，因此變得不再重要。重要的是，找出「那隻」悖德的羊：性侵害會發生，只是性侵犯個人的不道德、或者受害者的愚駑所致。有的時候，我們也願意稍微放寬範疇，找出「那群」羊：性侵男人的都是男同性戀，或者老醜肥胖的恐龍女；[8]性侵女人的行為人若不只一個，那必然和他們的某種落後野蠻身分有關，比如底層勞工或穆斯林。[9]總之，千錯萬錯，都是they的錯。

於是，男性受害者學到的是：如果你找不到羊，或者不想找羊，又或不想成為羊群之一，那就最好保持沉默。不要給父權社會添麻煩，不要挑戰陽剛秩序。男人就該有男人的樣子。

噓。

延伸閱讀

註釋

[1] 當然，男人也據此證得了被父權社會肯認的陽剛地位，進而能夠換取到更多的資源及權力。然而，無論願不願意參與這套權力遊戲，「必須成為主體／主角／主動」的性別期待，同時也是男性嚐受的父權苦痛來源。一方面，那些無法或拒絕成為主體的男性，因為「不像個男人」，將會遭到貶抑、嘲諷甚至懲罰；另一方面，即使是擁抱著「必須成為主體」的父權期待的男性，也會失落掉某部分的生命體驗——這是因為，他們擁抱並順服的父權價值，只教導他們成為一個侵略的、躁進的、永不低頭的、鐵石心腸的、草木皆兵地隨時準備競爭的、輕賤並支配伴侶的、將對象當成自我地位墊腳石的暴君。這種性別期待鼓勵他們成為獨夫，再用自大填滿焦慮和疏離；他們可能永遠無法想像，也不敢嘗試，一種嶄新而平等的親密關係。

[2] 參見PIERS MORGAN FOR MAILONLINEPIERS MORGAN. (2014, December 01). LaBeouf's 'rape' story is full of Shia, and an insult to all REAL rape victims everywhere.

[3] 參見Shia LaBeouf Says He Was Raped During Art Show. (2014, December 02). HuffPost Live.

[4] 參見時淒宮分（2015年02月26日）。被女人強暴後，男人得面對的4件慘事。鍵盤大檸檬。

[5] 可參見註3影片中，當比安科提出質疑時，克里斯托弗・安德森（Christopher Anderson）的回應。

[6] 女性也會被這種譴責受害者的迷思所害。不過，同樣是質疑「為何不抵抗」，作用在不同性別身上時，背後的邏輯還是有些不同。

[7] 我們當然可以談自我保護，但不該「只」談自我保護。性侵害的發生有四個要件，包含：一、行為人有動機；二、行為人內在控制力瓦解；三、外在控制力瓦解；四、受害者失去自我保護能力。意即，大雄能成功地性侵胖虎，絕不只是因為胖虎「穿得太少」、「太晚出門」或「一個人走在暗巷裡」而已。巷子為什麼沒有足夠的照明？有沒有緊急求助的設備？大雄為什麼想性侵別人？……種種因素層層疊疊，都與性侵有關。當我們只談受害者的自我保護時，便可能錯誤地將責任全數歸咎給受害者，導致譴責受害者的問題。

[8] 當性侵男性的行為人是女性時，她的身體將被拿來大作文章。若她符合主流審美標準，受害者就必須強將暴力當豔遇，否則很可能被譏諷「不像男人」，除非他坦白自己是同性戀——但這卻指出了更大的問題：「性傾向」成為豁免譏諷的擋箭牌，非但不是友善的體現，反而愈加彰顯了男性在性侵受害者身分上的難以立錐。非異性戀者必須冒著出櫃後可能遇到的恐同風險，才能證明自己真的被女性性侵了。異性戀者呢？或許他們可以透過「假」出櫃來換得同樣的清白（正好也讓他們明白自己平日在異性戀霸權中享有什麼樣的優勢地位），但這也代表著我們的社會，根本不相信一個異性戀男人可以被女人性侵。

反之，若女性行為人不夠符合主流審美標準，社會將指責她的老醜肥胖是如何可怖，以至於男性要覺得自己被性侵了。結果焦點轉移，似乎她該負責的對象不再是受害者，而是自己的身體：她犯的錯誤不再是「向他人施暴」，而是「身為女人，竟敢讓自己的身體不符合社會期待」。

[9] 例如隨著歐洲難民潮及年末德國集體性侵事件，逐漸升溫的族群衝突。參見陳心怡（2016年01月13日）。科隆新年性侵事件：交織種族歧視的性別暴力。轉角國際。

本文經男性解放授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航