中國好生意：「疫苗斂財」的前因後果

文：企鵝公園

日前一篇名為《疫苗之王》的網路文章，在中國引起群情激憤。它敘述了奸商藉由疫苗來斂財的手法：

選取合適的、易於下手的疫苗公司。 協助公司上市集資，或購入股份以取得控制權。 透過賄賂來取得各種疫苗牌照，特別是兒童所需要接種者。 大量生產低成本的劣質疫苗，透過賄賂來獲得主管機關認可，並盡速售出，絲毫不顧劣質品所帶來的危害。 在獲取足夠利益、公司估值上升後，拋售股份以換取現金。 尋找下一個目標。至於造假刑責，就留給原公司去承擔，自己則賺得盆滿缽滿，全身而退。

一般民眾看到此文的反應，自然是極為不滿，大罵政府管制不力，任憑官商勾結殘害後代子孫。儘管官方有意控制輿論走向，但更多內幕則如雨後春筍般不斷出現。

首先是生產劣質疫苗的長春長生生科公司，每年淨利數億人民幣，但根據官方文件，其無法通過檢驗的疫苗高達數十萬劑。然而，監管部門不但刻意封鎖消息，直到事件爆發，也才沒收數百支疫苗，罰款數百萬人民幣。

再來，有人整理了歷來的疫苗事件：2013的嬰兒接種疫苗致死案，2016的山東劣質疫苗案，2017的白日破（白喉、百日咳與破傷風）疫苗不符檢驗案、2018的狂犬病疫苗生產紀錄造假案，未爆出的問題疫苗更是不知凡幾。儘管主管機關表示，未通過檢測的疫苗只是無效，對人體沒有危害。但聽慣謊言的社會大眾，壓根就不相信這一點。

尤有甚者，在三聚氰胺事件當中應該負責的官員孫咸澤，非但沒有被免職，反而還在風頭過後升官了，從2012到2018，擔任食品藥品監督管理局的副局長！疫苗管理在這種人手下過，自然難以期望有什麼嚴格把關了。

甚至有網友指出，他曾於數年前發現，校方宣稱例行接種疫苗，額外向學生收取費用，但政府配給的疫苗應當是完全免費的。他明察暗訪之下，才確定學校假疫苗之名而行營利之實！由此可見，「疫苗斂財」在中國已不能說是個案，而是有計畫、有組織的集團犯罪！

Photo Credit: AP / 達志影像

這種高技術性的產品，一般民眾難以自行檢驗其優劣，必得要依靠專業人士來提供資訊。當專業人士或許可能因名因利，來給出昧於良心的說法時，民眾的信任程度就會左右整個輿情走向。而「疫苗斂財」的種種內幕，顯然已將這種信任破壞殆盡。

面對這些負面資訊，許多民眾的直覺反應是：共產黨政府平常吹噓國力排名世界前幾，「厲害了我的國」、「中國或成最大贏家」的口號不絕於耳，但卻不能提供人民最基本的生活保障。甚至有網民留言：「強烈反對臺灣回歸大陸，為中華民族留點苗，否則都會被三鹿、疫苗滅種了！」

那麼，究竟誰該負責？民眾的不滿情緒需要宣洩，但中國官方似乎無意把前因後果弄個清楚，只顧著打模糊仗，營造皇城內的一片和諧。所以大多數人也只能罵上幾句，最終自掃門前雪，不管他人瓦上霜。因為在長久以來的極權政治下，沒人敢真正挑戰這個短視近利、壓迫弱勢的體制。

如此一來，「疫苗之王」們就可以盡情找尋目標、逃避刑責，繼續在這個體制之內敲骨吸髓，獲取大量金錢，卻把社會成本都留給他人。所以，「疫苗斂財」在中國真是門好生意！

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航