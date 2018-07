「未知論者」和「無神論者」不一樣？論文中常見的誤用單字

本週的主題為研究論文中常見的誤用單字,這些單字是由華樂絲校稿師在校稿過程當中蒐羅的範例。以下將列出這些單字,並一一附上解說。

表示上午和下午的AM/PM

AM為拉丁文的Ante Meridiem,意思是「中午之前」,PM則是Post Meridiem,代表「中午之後」。雖然數字顯示型鐘通常將正中午的時間顯示為12:00 PM,但我們不建議您使用這種寫法,因為這種表達方式不但錯誤,也會使讀者誤認為所指時間為半夜十二點。因此,我們也不建議使用12:00 AM來表達時間。在論文寫作中,若想表示明確的中午時間,您可以使用twelve noon(中午十二點)、noon sharp(正午)、exactly at noon(正中午)。

現在很少人會在表達AM/PM的時候使用句點,像這樣A.M.。即便現在大家經常使用小寫形式來表達這個用法(即am/pm),雖然不會造成解讀上的問題,但在正式寫作中仍建議各位使用大寫的AM/PM。

有時候,電腦程式會要求您在AM與PM的前方不要加上空格,比如:9:00AM,但省略空格容易令人產生誤解。這種省略空格的寫法現在愈來越流行,但終究為非正式的寫法,最好不要在正式寫作中使用為宜。

表示未知論者或是無神論者的Agnostic/Atheist

Agnostic(未知論者)與atheist(無神論者)的意思,很容易被誤會,在邏輯上也有謬誤。未知論者認為人類無法證明或確認神的存在,但他們相信有神的存在。Agnosticism(未知論或稱未知主義)代表「人類有限的已知」。然而,未知論者並非終其一生都在信與不信之間徘徊,他們認為人類無法知道最究竟的真理。同樣地,無神論者的主張是「神並不存在」,但他們沒有必要先證明「神不存在」,才能貫徹這種論點;而有信仰的人也是如此,他們無須先證明神存在才能支持自己的信仰,「神不存在」就是他們懷抱的信念。這兩種觀點皆與個人信念有關,與「個人知識背景」無關。

特別是在證據不足的情況下,agnostic這個字經常被用隱喻的方式來形容「拒絕或難以判定」的現象。舉例來說,若有人認為目前沒有足夠證據顯示出針灸的療效,便可以agnostic about acupuncture(對於針灸抱持不可知論的觀點)來形容他們;介係詞常用about。

表示共心完成Concerted Effort

Concerted effort意指「同心協力」,因此一個人無法達成concerted effort。Work in concert代表「與他人合作」,必有兩人以上才算數。字首con- 代表with(和……一起)的意思。

表示儒家思想的是Confusionism?還是Confucianism?

Confucianism(儒家思想)是由Confucius(孔子)創立的哲學派別。Confucius(孔子)很容易誤拼為Confucious,而孔子的哲學思想也容易被誤寫成Confusionism。若您在拼這個單字的時候發現當中夾雜了一個confusion,務必盡快改成Confucianism才是對的拼法。

公司或商業標示中的上撇號

有些公司名稱是以所有格的形式來表示的,比如Macy’s,就是在公司的字尾加上’s,有些則不使用撇號,例如Starbucks。設計標誌的人常認為省略撇號比較簡潔乾淨,因此這時沒有別的辦法,只能自己要記住各家公司特定的拼法。然而,在較口語的情況下,有些人喜歡替公司名稱末端加上’s,例如I work down at the Safeway’s now(我現在在Safeway上班)。不過,其實撇號跟s應該要省略才對。切記:這並不是標準的正式寫法。

是兩難還是困難?Dilemma/Difficulty

Dilemma意指「進退兩難」,不是單指小小的difficulty(困難)或問題。例如,你想邀請前公司很照顧你的主管參加婚禮,不過現職公司與前公司有業務上利益衝突,這恐怕會是一個兩難的抉擇,難以進退。相較之下,「在颶風過後收拾殘局」頂多只是一個難題(difficulty),算不上什麼進退兩難的問題。

方位

用來表示方位時,東(east)、西(west)、南(south)、北(north)不需要大寫,例如The geese fly south for the winter and the sun sets in the west(鵝飛去南方過冬;太陽往西邊落去)。

只有提及地圖上可見的特定地名時,才會將這幾個字大寫,例如Alabama is in the Deep South (the region which includes the Southern States) and Santa Claus lives at the North Pole(阿拉巴馬是美國深南部的其中一州;聖誕老人住在北極)。

若用作形容詞,這些方位也是按照同樣的大小寫規定,例如我們會說southern exposure(坐北朝南)與Southern hospitality(南方的盛情好客)。此外,The Westward Movement(西進運動)意指「美國東部居民向西部特定地區遷移的一連串群眾性運動」(註:西進運動現在多半稱做Westward Expansion,即「西部擴張」)。

本文經WALLACE華樂絲授權刊登,原文刊載於此

