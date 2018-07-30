「未知論者」和「無神論者」不一樣？論文中常見的誤用單字

本週的主題為研究論文中常見的誤用單字，這些單字是由華樂絲校稿師在校稿過程當中蒐羅的範例。以下將列出這些單字，並一一附上解說。

表示上午和下午的AM/PM

AM為拉丁文的Ante Meridiem，意思是「中午之前」，PM則是Post Meridiem，代表「中午之後」。雖然數字顯示型鐘通常將正中午的時間顯示為12:00 PM，但我們不建議您使用這種寫法，因為這種表達方式不但錯誤，也會使讀者誤認為所指時間為半夜十二點。因此，我們也不建議使用12:00 AM來表達時間。在論文寫作中，若想表示明確的中午時間，您可以使用twelve noon（中午十二點）、noon sharp（正午）、exactly at noon（正中午）。

現在很少人會在表達AM/PM的時候使用句點，像這樣A.M.。即便現在大家經常使用小寫形式來表達這個用法（即am/pm），雖然不會造成解讀上的問題，但在正式寫作中仍建議各位使用大寫的AM/PM。

有時候，電腦程式會要求您在AM與PM的前方不要加上空格，比如：9:00AM，但省略空格容易令人產生誤解。這種省略空格的寫法現在愈來越流行，但終究為非正式的寫法，最好不要在正式寫作中使用為宜。

表示未知論者或是無神論者的Agnostic/Atheist

Agnostic（未知論者）與atheist（無神論者）的意思，很容易被誤會，在邏輯上也有謬誤。未知論者認為人類無法證明或確認神的存在，但他們相信有神的存在。Agnosticism（未知論或稱未知主義）代表「人類有限的已知」。然而，未知論者並非終其一生都在信與不信之間徘徊，他們認為人類無法知道最究竟的真理。同樣地，無神論者的主張是「神並不存在」，但他們沒有必要先證明「神不存在」，才能貫徹這種論點；而有信仰的人也是如此，他們無須先證明神存在才能支持自己的信仰，「神不存在」就是他們懷抱的信念。這兩種觀點皆與個人信念有關，與「個人知識背景」無關。

特別是在證據不足的情況下，agnostic這個字經常被用隱喻的方式來形容「拒絕或難以判定」的現象。舉例來說，若有人認為目前沒有足夠證據顯示出針灸的療效，便可以agnostic about acupuncture（對於針灸抱持不可知論的觀點）來形容他們；介係詞常用about。

表示共心完成Concerted Effort

Concerted effort意指「同心協力」，因此一個人無法達成concerted effort。Work in concert代表「與他人合作」，必有兩人以上才算數。字首con- 代表with（和……一起）的意思。

表示儒家思想的是Confusionism？還是Confucianism？

Confucianism（儒家思想）是由Confucius（孔子）創立的哲學派別。Confucius（孔子）很容易誤拼為Confucious，而孔子的哲學思想也容易被誤寫成Confusionism。若您在拼這個單字的時候發現當中夾雜了一個confusion，務必盡快改成Confucianism才是對的拼法。

公司或商業標示中的上撇號

有些公司名稱是以所有格的形式來表示的，比如Macy’s，就是在公司的字尾加上’s，有些則不使用撇號，例如Starbucks。設計標誌的人常認為省略撇號比較簡潔乾淨，因此這時沒有別的辦法，只能自己要記住各家公司特定的拼法。然而，在較口語的情況下，有些人喜歡替公司名稱末端加上’s，例如I work down at the Safeway’s now（我現在在Safeway上班）。不過，其實撇號跟s應該要省略才對。切記：這並不是標準的正式寫法。

是兩難還是困難？Dilemma/Difficulty

Dilemma意指「進退兩難」，不是單指小小的difficulty（困難）或問題。例如，你想邀請前公司很照顧你的主管參加婚禮，不過現職公司與前公司有業務上利益衝突，這恐怕會是一個兩難的抉擇，難以進退。相較之下，「在颶風過後收拾殘局」頂多只是一個難題（difficulty），算不上什麼進退兩難的問題。

方位

用來表示方位時，東（east）、西（west）、南（south）、北（north）不需要大寫，例如The geese fly south for the winter and the sun sets in the west（鵝飛去南方過冬；太陽往西邊落去）。

只有提及地圖上可見的特定地名時，才會將這幾個字大寫，例如Alabama is in the Deep South (the region which includes the Southern States) and Santa Claus lives at the North Pole（阿拉巴馬是美國深南部的其中一州；聖誕老人住在北極）。

若用作形容詞，這些方位也是按照同樣的大小寫規定，例如我們會說southern exposure（坐北朝南）與Southern hospitality（南方的盛情好客）。此外，The Westward Movement（西進運動）意指「美國東部居民向西部特定地區遷移的一連串群眾性運動」（註：西進運動現在多半稱做Westward Expansion，即「西部擴張」）。

本文經WALLACE華樂絲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航