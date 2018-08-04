《做自己的自由》：第一人稱、第二人稱、第三人稱，三種認知角度改善你的人生

文：麥克．威克斯（Mike Weeks）

轉移認知

人在任何事件或情境下，都可以有三種認知角度。如果這三種角度同時運用，就能擴展自身的世界觀，形成一種更全面而且實用的資料蒐集方式。這麼一來，我們將更能了解他人與自身的需求與行為。

這些認知角度會不斷在書中出現。三種認知角度如下所示：

第一人稱：經由「自我」的見解去查看、聆聽與感覺

如果你曾經與堅持己見的人爭論，就會知道，他們不太會意識到你的見解。當我們執拗於自己的看法、信仰與價值觀，而且純粹透過自身感官去體驗世界時，就是處於「第一人稱」。這個狀態，具有極少的客觀性或是對於他人認知的意識。表現亮眼的運動員、音樂家、軍人，以及任何在活動當下經歷強烈身體感受的人們，大多處於「第一人稱」的狀態。

擁有健康的個人認知與自我意識固然重要，但全然以「第一人稱」的角度生活，會讓人忽略其他人的感受、需要與立場。

第二人稱：經由「他人」的見解去查看、聆聽與感覺

大多數的人會本能採取「第二人稱」的角度（這可能與先前提過的鏡像神經元或大腦某些有關「同理心」的區塊有關），觀察並意識到他人的感受，只是程度各異。

優秀的治療師、教練、談判者與父母，會利用這種能力進入「第二人稱」的角度，了解他人的世界觀是如何形成的。

回想第一章的內容，你就會明白，孩子們在模仿別人行為的時候，傾向從「第二人稱」的角度出發。因此，進入這種狀態，就跟處於「第一人稱」一樣自然。

有些人過於沉溺於「第二人稱」的角度，無法自己做決定，太過依賴或擔心他人的看法。我曾經參加過一場非常盛大且正式的婚禮，當中只有兩位男性賓客穿著休閒服（相較於日式燕尾服）——一個是我，另一位是一個儀容整齊的年輕小伙子。

宴會上，他走過來問我，沒有像其他人一樣穿著得體的正式服裝，有什麼感覺？我回答他：「收到喜帖的人是我太太，所以我沒有親自確認服裝規定，但這沒什麼大不了，這種錯誤很常見；而且——我也不是新郎，不會有人在意我穿什麼。」

他說他覺得每個人都用指責的眼神看我們，彷彿意指這樣的穿著很不尊重新人。他受不了這種眼光，決定回家換衣服。等他回來，只見許多男賓已脫掉外套、捲起袖子，豪邁地喝著香檳！

進入「第二人稱」狀態的能力可為我們帶來許多好處，像是在談判中達成協議、展現同理心與減少歧見......對於家庭與工作中的人際關係而言，這些都極為重要。

第三人稱：經由「旁觀者」的見解去查看、聆聽與感覺

如果你看過電影，就會知道，觀眾很容易會隨著不同演員飾演的各種角色入戲。然而，你入戲的程度很少會嚴重到當角色因為中彈或患病而倒地不起，時便立刻衝上前去給予治療。在「第三人稱」的狀態下，你能夠冷靜旁觀，控制情緒，不受角色行為所影響。「第三人稱」的觀點，可以幫助我們透過有效的方式去觀察自己的行為，並且提出具有建設性的建議。

我經常在想，沒有運用過「第三人稱」觀點的人究竟是如何生活。我想，當你們經歷幾次「第三人稱」的狀態之後，也會跟我一樣好奇。

「第三人稱」創造的狀態與第一或第二人稱不同，角度更為客觀且自然，不帶任何情緒。但，如同其他認知角度的過度使用，假如我們太常停留在「第三人稱」的狀態，可能也無法體會與「第一人稱」相關的情緒與狀態。

舉例來說，我有一名女性學員的父親，他總是非常冷靜、講理，能夠置身事外，以致她從來都不覺得父親在乎她或是了解她。她從來沒有看過父親大吼大叫、發脾氣，或是顯露激動的情緒。他一向保持公平，總是做「對的事」。因此，這名學員與父親非常疏遠。雖然她知道父親一直都是為她好，兩人之間卻幾乎沒有任何感情的互動與連結。

「第三人稱」的角度，意指你是自己的教練，由你對自己的行為提出反饋。如此運用感知的方式發人深省，如果你經常練習，很容易就能改變不討喜的行為。光憑這項模式，就有可能達到翻轉思維的功效。

如果想運用認知角度，我們必須改變現有的思考與觀察方式——運用原本就有的能力，遠比發展全新的技能來得容易多了。

這裡，我舉一些嘗試運用「認知角度」的案例。

莎莉（Sally）坐在椅子上懶散地看著電視。她在尋找工作的動力。為了進入「第三人稱」的狀態，她站起來，回頭看著椅子，想像在幾秒前，莎莉（也就是她自己）懶散地看著電視的模樣。

現在處於「第三人稱」角度的她，挺直腰背，身體放鬆。接著，她對蜷曲在椅子上的自己提出意見：「莎莉，妳在彎腰駝背，這個姿勢不好。還有，妳也在浪費時間，為了看一個癟腳的電視節目而耽誤工作。快點起來，去做這個禮拜前必須完成的工作。關掉電視，讓房間多一點新鮮空氣。想想，要是妳準時完成工作，感覺會有多好。妳感覺到了嗎？很好，現在開始踏出最簡單的第一步吧！」

此刻，莎莉還癱坐在椅子上，但她得到了來自「第三人稱」的意見，即將實行這些建議。

從多種認知角度看待事情的能力非常實用。從事輔導工作時，我從「第二人稱」的角度出發，了解學員的需求。假如我在諮商或其他工作中遇到阻礙，便改採「第三人稱」的狀態，建議與指示學員們如何前進。

你也可以將這些認知角度，用來擬定計畫、培養同理心、在壓力之下喘口氣、思考某些結果的原因。最棒的是，你還能結合這一切，成為自己的教練與顧問。基本上，「第三人稱」的狀態，拯救我的次數多到數不清，相信你運用這些模式幾次之後就會發現：不需要實際變換地點，也能進入不同的認知角度。

透過練習，我們能夠創造出一個模式，只需要些許意識的努力，便可輕鬆調整認知的角度。

模式：設定認知角度

進入「第一人稱」狀態

如欲採取「第一人稱」的角度，請花點時間先進行第一章裡的掃描練習，將身體從頭到尾掃描一遍，留意所有產生的感覺。 問自己一個大方向的人生問題：現在，對你而言，最重要的事是什麼？思考答案時，注意自己經歷了哪些感受。 想想你發自內心相信（意即沒有實際證據可證明）的事物是什麼，然後想像有人反駁這個看法，並且表示你的信仰毫無事實根據、一派胡言。 留意自己回應以上三個情況時的感覺，但不要替這些感覺下定義。

進入「第二人稱」狀態

若要進入「第二人稱」的狀態，首先，你必須設定自己希望扮演什麼角色。這個角色可以是某個人，譬如未來的主管、令你頭痛的朋友、目前與你意見不合的人、或是你出於某個原因希望更加了解他／她的對象。你可以拿真實存在的人當範本，或是根據對那個人的記憶與認識，來進入「第二人稱」的角度。

以下，我將假設你希望成為的那個人，就在你面前。

第一步是進入初心（放空）狀態，減少內心的雜音、緩慢將舌頭伸長並頂到下顎，專心頂住舌頭，保持剛好不會移動的力道。如此可以有效控制內心思緒與對話，屏除心中的雜念。 現在，保持呼吸節奏，觀察你的對象，開始模仿他／她的動作與手勢，肌肉微微用力就好。採取這種以些微肌肉反映他人生理狀態的模式，意味著，如果他們移動手臂，你也會跟著移動手臂——但動作細微到他人難以察覺。你會感覺自己彷彿做了同樣的手勢，但又能不讓別人發現。 重複以些微肌肉反映狀態的動作，來模仿目標對象的所有動作，包含歪頭及臉部表情。無論對象怎麼移動，都利用最細微的動作來依樣畫葫蘆。 接著，想像自己的靈魂進入對方的身體、透過他／她的眼睛、耳朵與感官感受一切。這個步驟最好能持續一段時間，好讓你也能體會他們對這個世界的感覺。

我利用這種方式進入「第二人稱」的狀態時，經常對此衍生的想法與直覺感到訝異。這讓身為教練的我能夠深入了解學員的問題。因此，當我回到「第一人稱」時，便可提供實用的資訊，與學員一同解決問題。

如果你想更了解他人的體驗，無論任何情況，都可以用這種方式來進入「第二人稱」的角度。

在此要提醒大家，透過「第二人稱」角度體驗他人的感受之後，必須先重新與「第一人稱」連結、提醒自己憑自身感官過生活是什麼感覺，才能繼續下去。倘若你忽略這個動作，會造成一些有趣的結果——譬如，會做出自己通常不會做的決定。

進入「第三人稱」狀態

體會「第三人稱」視角的最佳時機，是緊接在一項活動之後——例如讀完本書的指示。如果你想採取「第三人稱」的認知角度，請實際移動個幾步到一個新的位置，觀察自己前幾秒鐘所處的空間，然後進行你要做的活動。現在，我們假設這項活動是：閱讀本書的指示。 移動到另一個地點，回頭檢視你在步驟一所待的地方。現在，調整自己的生理／姿勢，身體打直、挺胸、肩膀放鬆、緩慢而深沉地呼吸。 運用記憶力，回想自己在原本的空間「閱讀書中指示」的模樣。此刻你正處於「第三人稱」的狀態，只要再練習幾次，就能查看先前的表現，對自己的行為提出反饋。現在，你可以建議「第一人稱」的自己去改變某些行為。 一旦你以「第三人稱」的角度提出反饋後，請回到最初的「第一人稱」狀態，接收自己作為旁觀者所給的意見與建議。

書籍介紹

本文摘錄自《做自己的自由：掙脫束縛、打破常規、創造理想美好生活的七種練習》，大好書屋

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：麥克．威克斯（Mike Weeks）

譯者：張馨方

活出自己的夢想，擁有做自己的自由！

你曾否問過自己，你的生活究竟是誰在作主？

受夠刻板生活，想要突破極限、開拓自己的潛力與未來嗎？

只要打破框架及舊有思惟，你也能擁抱美好生活！

你一定聽過一個廣為人知的故事：馴獸師為了便於訓練，會先將接受馴養的大象以鐵鍊栓於木柱。初始大象會試著掙扎逃脫，但發現徒勞無功之後，便只能接受現狀。而後馴獸師僅以細繩便能掌控大象，即便事實是牠的力氣足以逃脫，卻也不會再嘗試，因為大象已認定自己無法脫身。

這個故事說明的是「慣性」。我們常被僵化的思考模式及固有的行為所綑綁。但，事實上，無論你的生活是美好還是悲慘，都是自身思想、選擇、行為與習慣的總和——所以，我們是否也受限於舊有思考方式及行為模式，而失去了改變自己與創造美好未來的可能？

想要改變自己的未來嗎？想要擁有更好的生活及方向嗎？先來檢視你的「制約」指數吧。



如何知道是否正過著自己選擇的生活，而不是受到制約？

早上起床後，經常覺得一天充滿了你不願意做的事情？

你的工作職位或領域對你毫無意義？你工作只為了金錢？

你夢想得到更多，卻毫無行動？

你會把人生的任何遭遇怪罪於他人？

你做某件事失敗了，只因為你中途放棄？

上述任一個問題回答為「是」，表示當你有更多選擇及自由時，這些情況便能迎刃而解。任何舊有的經驗常會侷限我們的思考，新的經驗卻能刺激我們的大腦；將注意力轉移到新的正面經驗，將能引導我們正向思考並做出改變。

停止內心小劇場，從七種練習開始，創造更好的自己！

掙脫藉口 ：「因為——所以——」這樣的句型是不是你的口頭禪呢？當我們總是為自己找藉口，其實是放棄了新的選擇。

：「因為——所以——」這樣的句型是不是你的口頭禪呢？當我們總是為自己找藉口，其實是放棄了新的選擇。 自我對話 ：許多人選擇的工作和潛意識裡強烈夢想的工作截然不同，不快樂因此而生。本書告訴你如何拉近意識與潛意識之間的距離。

：許多人選擇的工作和潛意識裡強烈夢想的工作截然不同，不快樂因此而生。本書告訴你如何拉近意識與潛意識之間的距離。 停止內心小劇場 ：憂天杞人完全沒必要！想知道對方怎麼想就開口問吧！

：憂天杞人完全沒必要！想知道對方怎麼想就開口問吧！ 換位思考：不要陷入當下的負面情緒，換個角度看自己。本書教你以第一人稱／第二人稱／第三人稱的換位思考法。

超越自我去看待人生，就能找到自由的答案

透過本書掙脫大腦的假想世界、擺脫犯錯的恐懼、掙脫過往的陰影、擺脫平凡等七大面向的練習，將有助於刺激思考方式，如此的轉變將帶來許多出乎意料的影響。

作者麥克．威克斯是國際知名的思考訓練專家，擅長以突破慣性的思維模式去改變個人行為。按照他的方法而改變的案例不勝枚舉，像是原本怕黑的孩子不再恐懼黑暗；總是對下屬頤指氣使的企業總裁不再高傲；表演者克服了舞台恐懼；通勤族遇到塞車不再暴躁；原本生活美好的人也開始渴望幫助他人。

人人都想成功，但「成功」究竟是什麼？揮霍不盡的財富？還是更聰明更美麗？成功的定義因人而異，但最美好的感覺是：隨心所欲，獲得真正的自由。跟著本書的練習，擁抱全新的體驗，一起準備展開人生的冒險吧。

Photo Credit: 大好書屋

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九