《Lolita》：史丹利庫柏力克的黑色幽默

納博科夫(Vladimir Nabokov)的《蘿莉塔》曾經兩次改編為電影,一次是史丹利庫柏力克(Stanley Kubrick)1962年的版本,另一次是阿德里安萊恩(Adrian Lyne)在1997年拍成的版本。有趣的是,這兩套電影就像除了有同一個故事骨幹以外,看上去竟然相差十萬八千里。同樣是中年男人愛上美麗女童的故事,庫柏力克把它演譯為男人不自量力的滑稽寓言,萊恩則把它視為男人被慾望征服的愛情悲劇。

更甚者,這兩齣戲跟小說也是「貌合神離」——納博科夫精心把筆下的男主角塑造得複雜圓滿,既是對著青春期少女無所適從的苦男人,又是對真愛求之而不得的深情男,是狡滑自戀兼說謊成性的惡人,更是綁架強暴女童的變態(然而兩部電影都刻意淡化最後這一點)。

事實上,比起改編史提芬金 《鬼店》時的獨斷獨行相比,庫柏力克拍攝《一樹梨花壓海棠》(Lolita)時,讓原著作者納博科夫的參與度其實相當大,當然後來的改動更大。當時他請納博科夫撰寫劇本,寫出了一個長達四小時、描述過份仔細的劇本(他甚至連鏡頭該如何移動也寫進去),想當然這個劇本基本上派不上用場。於是庫柏力克大刀闊斧把故事縮減為152分鐘,讓納博科夫掛名編劇。不過原著與電影的差異並非只在於細節呈現,而是根本上的著眼點完全不一樣。當然,庫柏力克也沒有責任要忠於原著。

蘇麗文飾演的蘿麗塔生動、美麗、年輕、反叛,是個大眾都能認同的情慾對象,詹姆士梅遜(James Mason)飾演的杭柏特(Prof. Humbert Humbert)愛上她也是剛好。然而,小說中男主角無盡的糾結偏偏是他不正常的情慾,因為只有是9到14歲的「小妖精」(Nymphet)能勾起他的慾望。在庫柏力克的版本裡,導演把故事的情慾色彩減到最低,同時亦把其中心改成中年男人不自量力追求少女的無能為力,當中的悲劇感消失貽盡,卻濔漫著一股黑色幽默。

電影改為以杭柏特殺死奎迪(Quilty)論盡滑稽的過程開場,一方面營造懸疑感,令觀眾疑問二人有甚麼深仇大恨,另一方面一掃杭柏特由書中狡滑聰明的形象,變成一個連槍也拿得雞手鴨腳的平凡男人,此改動讓故事一開始就脫離了原著的框架。

原著的杭柏特處心積慮要把女童據為己有,認為身邊其他人都是低人一等的笨蛋,更曾想過在蘿莉塔不再是「小妖精」後如何甩開這個燙手山芋,如同他當初想擺脫蘿莉塔母親的纏繞一樣。

小說中,杭柏特濫用身為「父親」的特權來滿足自己對蘿莉塔的佔有欲:她不能到朋友家留宿,不能出席有男孩子的派對,不能隨便跟男孩搭話。別人看他就似一個過度保護的父親,實際上卻是一個易妒情人。然而在庫柏力克電影裡,杭柏特卻必須乞求少女的愛與順從。其中一段,蘿莉塔在綵排舞台劇後,杭柏特揭穿她說自己下課後去學琴的謊言。她坐在梳化上高高在上,指責杭柏特過份干涉她的生活,而他幾乎跪在地上哀求女孩跟他離開此地。甚至最後女孩看似滿足他的願望,實際上也不過是她與情人奎迪逃走的計劃之一。

去到這兒,庫柏力克《一樹梨花壓海棠》已完全脫離原著的人物框架。不止杭柏特變成一個不知所措又無助的痴情漢,蘿莉塔也由一個任性、迷人卻某程度上過份天真的青春期小女孩,變成一個純粹的情慾對象,一個讓人膜拜的女神。

在庫柏力克的電影中,蘿莉塔是個可望不可即的情慾對象。杭柏特不小心成為了蘿莉塔的監護人,不小心得到伊人親近,二人表面為父女,實際上卻是情人。在這環境下,中年男子只得跪在這個反叛迷人的少女腳下,祈求她垂青。

全個故事中最重要的一段,是在蘿莉塔母親死後,杭柏特從夏令營接回不知自己已成孤兒的蘿莉塔,並把她帶往一間名為「被迷惑的獵人」( The Enchanted Hunters)之酒店,在那兒對她下安眠藥,打算趁機好好親近他的「小妖精」。他既興奮又緊張,生怕引起酒店員工懷疑,又怕蘿莉塔睡醒後看見他會尖叫求救。於是他用假名混淆視聽,假裝妻子會隨時出現(諷刺的是死人不可能會來),又假意向酒店要求一張小摺床「給女兒睡」,但其實只是不讓外人或蘿莉塔起疑心的技倆。

原著中從沒出現的摺床,在電影裡卻成為庫柏力克用來幽角色一默的重要道具。電影中,在杭柏特戰戰競競正要一親伊人香澤的時候,酒店員工帶著摺床出現了,杭柏特只好硬著頭皮讓員工入房擺床,二人論論盡盡弄了差不多兩分鐘,期間杭柏特還擔心會吵醒熟睡中的蘿莉塔,表情非常緊張。最後,當他想爬上床跟蘿莉塔一起睡時,她卻醒來了。他只好悻悻然走向那張從一開始就沒打算要用的摺床躺下,留下蘿莉塔像公主一樣攤睡在雙人床上。這一幕,顯示了杭柏特在二人關係中的弱勢與被動,以及暗示他最終不能得到少女的失敗結局。

相反,原著中杭柏特除了成功睡在蘿莉塔身邊外,她醒來還親吻和挑逗他,最終文字間更隱晦暗示男人違反女孩對這種「親密遊戲」的預期,強暴了她:

雖然她努力以頑童的玩意取悅我,但她還未預備好接受孩子的世界和我的世界之間某種差異。

(While eager to impress me with the world of tough kids, she was not quite prepared for certain discrepancies between a kid’s life and mine.)