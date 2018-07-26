《Lolita》：史丹利庫柏力克的黑色幽默

「我覺得《蘿莉塔》（Lolita）是最出色的當代文學作品，至於電影嘛⋯⋯」一個萍水相逢的女孩曾這樣跟我說，這句說話我認同得很。

納博科夫（Vladimir Nabokov）的《蘿莉塔》曾經兩次改編為電影，一次是史丹利庫柏力克（Stanley Kubrick）1962年的版本，另一次是阿德里安萊恩（Adrian Lyne）在1997年拍成的版本。有趣的是，這兩套電影就像除了有同一個故事骨幹以外，看上去竟然相差十萬八千里。同樣是中年男人愛上美麗女童的故事，庫柏力克把它演譯為男人不自量力的滑稽寓言，萊恩則把它視為男人被慾望征服的愛情悲劇。

更甚者，這兩齣戲跟小說也是「貌合神離」——納博科夫精心把筆下的男主角塑造得複雜圓滿，既是對著青春期少女無所適從的苦男人，又是對真愛求之而不得的深情男，是狡滑自戀兼說謊成性的惡人，更是綁架強暴女童的變態（然而兩部電影都刻意淡化最後這一點）。

事實上，比起改編史提芬金 《鬼店》時的獨斷獨行相比，庫柏力克拍攝《一樹梨花壓海棠》（Lolita）時，讓原著作者納博科夫的參與度其實相當大，當然後來的改動更大。當時他請納博科夫撰寫劇本，寫出了一個長達四小時、描述過份仔細的劇本（他甚至連鏡頭該如何移動也寫進去），想當然這個劇本基本上派不上用場。於是庫柏力克大刀闊斧把故事縮減為152分鐘，讓納博科夫掛名編劇。不過原著與電影的差異並非只在於細節呈現，而是根本上的著眼點完全不一樣。當然，庫柏力克也沒有責任要忠於原著。

一般認為，庫柏力克版本與原著的差別與當年道德限制有關。庫柏力克為了拍攝這個敏感題材，必須把女主角年齡提升到16歲（原著是12歲），找來美貌誘人兼發育良好的蘇麗文（Sue Lyon）演出蘿莉塔一角，這個改動令電影注定走上與小說完全不同的方向。

蘇麗文飾演的蘿麗塔生動、美麗、年輕、反叛，是個大眾都能認同的情慾對象，詹姆士梅遜（James Mason）飾演的杭柏特（Prof. Humbert Humbert）愛上她也是剛好。然而，小說中男主角無盡的糾結偏偏是他不正常的情慾，因為只有是9到14歲的「小妖精」（Nymphet）能勾起他的慾望。在庫柏力克的版本裡，導演把故事的情慾色彩減到最低，同時亦把其中心改成中年男人不自量力追求少女的無能為力，當中的悲劇感消失貽盡，卻濔漫著一股黑色幽默。

電影改為以杭柏特殺死奎迪（Quilty）論盡滑稽的過程開場，一方面營造懸疑感，令觀眾疑問二人有甚麼深仇大恨，另一方面一掃杭柏特由書中狡滑聰明的形象，變成一個連槍也拿得雞手鴨腳的平凡男人，此改動讓故事一開始就脫離了原著的框架。

原著的杭柏特處心積慮要把女童據為己有，認為身邊其他人都是低人一等的笨蛋，更曾想過在蘿莉塔不再是「小妖精」後如何甩開這個燙手山芋，如同他當初想擺脫蘿莉塔母親的纏繞一樣。

Photo Credit：Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) 《一樹梨花壓海棠》（Lolita, 1962）

但庫柏力克的杭柏特不再是那個邪惡又富魅力的孌童犯，而是一個被愛充昏頭惱的傻男人。不只被狡滑的奎迪玩弄於鼓掌之中，更被他迷戀的蘿莉塔頤指氣使。

小說中，杭柏特濫用身為「父親」的特權來滿足自己對蘿莉塔的佔有欲：她不能到朋友家留宿，不能出席有男孩子的派對，不能隨便跟男孩搭話。別人看他就似一個過度保護的父親，實際上卻是一個易妒情人。然而在庫柏力克電影裡，杭柏特卻必須乞求少女的愛與順從。其中一段，蘿莉塔在綵排舞台劇後，杭柏特揭穿她說自己下課後去學琴的謊言。她坐在梳化上高高在上，指責杭柏特過份干涉她的生活，而他幾乎跪在地上哀求女孩跟他離開此地。甚至最後女孩看似滿足他的願望，實際上也不過是她與情人奎迪逃走的計劃之一。

去到這兒，庫柏力克《一樹梨花壓海棠》已完全脫離原著的人物框架。不止杭柏特變成一個不知所措又無助的痴情漢，蘿莉塔也由一個任性、迷人卻某程度上過份天真的青春期小女孩，變成一個純粹的情慾對象，一個讓人膜拜的女神。

她的原名多洛蕾斯（Dolores，一個比較附合小女孩形象的名字）被發音充滿挑逗性的蘿莉塔（Lolita，杭柏特給蘿莉塔的小名）取代。

Photo Credit：Olympia Press@Wiki Public Domain

在庫柏力克的電影中，蘿莉塔是個可望不可即的情慾對象。杭柏特不小心成為了蘿莉塔的監護人，不小心得到伊人親近，二人表面為父女，實際上卻是情人。在這環境下，中年男子只得跪在這個反叛迷人的少女腳下，祈求她垂青。

全個故事中最重要的一段，是在蘿莉塔母親死後，杭柏特從夏令營接回不知自己已成孤兒的蘿莉塔，並把她帶往一間名為「被迷惑的獵人」（ The Enchanted Hunters）之酒店，在那兒對她下安眠藥，打算趁機好好親近他的「小妖精」。他既興奮又緊張，生怕引起酒店員工懷疑，又怕蘿莉塔睡醒後看見他會尖叫求救。於是他用假名混淆視聽，假裝妻子會隨時出現（諷刺的是死人不可能會來），又假意向酒店要求一張小摺床「給女兒睡」，但其實只是不讓外人或蘿莉塔起疑心的技倆。

原著中從沒出現的摺床，在電影裡卻成為庫柏力克用來幽角色一默的重要道具。電影中，在杭柏特戰戰競競正要一親伊人香澤的時候，酒店員工帶著摺床出現了，杭柏特只好硬著頭皮讓員工入房擺床，二人論論盡盡弄了差不多兩分鐘，期間杭柏特還擔心會吵醒熟睡中的蘿莉塔，表情非常緊張。最後，當他想爬上床跟蘿莉塔一起睡時，她卻醒來了。他只好悻悻然走向那張從一開始就沒打算要用的摺床躺下，留下蘿莉塔像公主一樣攤睡在雙人床上。這一幕，顯示了杭柏特在二人關係中的弱勢與被動，以及暗示他最終不能得到少女的失敗結局。

相反，原著中杭柏特除了成功睡在蘿莉塔身邊外，她醒來還親吻和挑逗他，最終文字間更隱晦暗示男人違反女孩對這種「親密遊戲」的預期，強暴了她：

雖然她努力以頑童的玩意取悅我，但她還未預備好接受孩子的世界和我的世界之間某種差異。

（While eager to impress me with the world of tough kids, she was not quite prepared for certain discrepancies between a kid’s life and mine.）

Photo Credit：Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

在庫柏力克的描繪裡，杭柏特在這段關係裡顯然跟小說描寫的不同。在戲中，中年男人處於權力的下方，只能戰戰競競等待少女首肯。相反，16歲的蘿莉塔卻一手主導這段關係，二人更進一步還是戛然而止，都由這位女王發落。

庫柏力克以滿滿的黑色幽默，描繪中年男人杭柏特像傻瓜一樣、無可救藥地向美麗任性的少女求愛，少女卻與另一個男人合謀處心積慮把他騙倒，只為離開他用心經營的二人世界（在原著中，如果從蘿莉塔的角度來看，她是在逃離自己的綁架者）。

以上種種，都顯示出庫柏力克以一個全新的方式詮釋《蘿莉塔》。他把原著中主角自白中的尖酸戲謔轉化為笨拙，卻依舊營造一種荒誕幽默感。他把中年男人對少女的痴迷，去除所有不道德的情感與情節，改編成一個諷刺平凡男人不自量力追求青春肉體的警世寓言。結果，就得到一個跟《蘿莉塔》小說完全不同的故事。

原文刊於 Angel Facebook

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航