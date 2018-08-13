「不行動」的力量：什麼時候「有所行動」反而讓事情變得更糟？

如果某個問題出現時，我們透過「行動」來解決問題，並因此獲得更好的結果──那是「行動」的力量。相反，如果問題發生了，我們不有所行動，也不嘗試去解決問題，但卻因此獲得（比有所行動）更好的結果時──那就是「不行動」的力量。

本篇就來談談後者。什麼時候我們不對某些事件做出反應、行動，結果會比有所行動來得更好？什麼時候「有所行動」反而會讓事情變得更糟糕？

我知道，這聽起來很反直覺，且聽我舉一些例子。

想不通的東西，要用「不去想」的方式面對

想像這一個情景：

今早你上班一踏入辦公室，就從老闆那裡接到了一個新任務，這任務很有挑戰性，你不曾完成過類似的任務。 接到任務的當下你非常興奮，你馬上著手解決任務裡的難題，但你絞盡腦汁、埋頭苦乾了一整天後，卻發現自己並未獲得任何進展。你宣布今天就到此為止，你要下班了，所以你不想再去思考這一難題。 回家的路上你走著走著，你忽然一陣靈光乍現，你終於想到了一個可行的解決方案！你有信心這一解決方案能帶來很大的進展。 你不禁感嘆，當天你在辦公室裡埋頭苦幹的思索，用了8個小時卻也沒什麼進展。但從你在公司走出來，到你想到解決方案的那一刻，前後不過用了15分鐘。

你可能也有經歷過以上的情景──當面臨難題（而不是容易的問題）時，無論付出多少努力也依然沒任何進展。但當你放鬆自己，不去思考該問題時，問題的答案卻出現了。

我自己就經常經歷這種情況，每次我寫文章或寫書寫到「卡住」時，如果選擇堅持寫下去，那麼結果多半是瞪著螢幕老半天也沒任何進展。但只要我選擇放下工作，出去走走或洗個澡之類的，我通常就會想到接下來要怎麼寫下去。為什麼會有這樣的情況出現呢？

我曾在《深度學習的技術》一書裡解釋過這點：

真實世界裡的一道問題往往有多種答案，一個現實目標往往能用多種不同的手段達成。 相對於考試的問答題，真實世界的問答題往往允許你發揮創意，你可以使用別人未曾嘗試過手段來達成目標。 換言之，在面對真實世界的問答題時，「發揮創意」可能比「知道某個答案」來得重要許多──前者可以比後者提出更好的、更新的、更高層次的答案。 那麼，有什麼方法能提升我們的創意呢？ 這就要說到神經科學家在21世紀發現大腦中的兩種思維網絡模式了。 第一種叫專注模式（focused mode）。你可以將之理解為專注的、集中的思維狀態，專注模式會激活大腦某個區域的神經元（激活區域視你在思考什麼而定），讓你的思緒聚焦在一個點上。通俗來說，專注模式就是一般我們所說的專注思考。 另一種叫發散模式（diffused mode），是一種放鬆的、不定的思維狀態，發散模式會激活較廣的、多個不同區域的大腦神經元，讓你的思緒天馬行空。發散模式被普遍認為與人的創意力息息相關，因為與專注模式的聚焦在一個點的特性不同，發散模式更像是在多個點來回跳躍的思維方式。 發散模式能激發個體的創意、打破思維定勢，讓個體用一個新的角度去思考、理解問題，從而獲得新的答案、新的理解。 有趣的是，當你在洗澡、散步、發呆、睡覺等各類輕鬆的活動時，你的大腦會切換到發散模式。這也是為什麼我會在進行這類放鬆活動時，能感覺到思維特別跳躍、創意，也常會在這時想到問題的答案。

從這裡，我們可以看到「不行動」的力量──不急著去行動、不盲目的行動，只是放鬆自己，就有可能帶來更好的進展。

當然，這裡的難點不是散步、洗澡和睡覺，而是我們往往會有一股「想趕快做些什麼」的衝動，這一種衝動會讓人更用力地繃緊神經，專注地去思考知識/問題的含義，而不會想到要放鬆自己、抽離自己。

人們的常識以為，行動是解決問題的唯一手段，而無法解決問題，通常是因為不夠行動力不夠，但事實並非總是如此。有時，是因為你太專注於行動、太執著於馬上行動了，所以才看不到更好的解決方案。

有一種行動力，叫過度干預

什麼時候「有所行動」反而會讓事情變得更糟糕？一個生活裡常見的例子、現象，就是過度干預。

我們曾在思想家納西姆．塔雷伯（Nassim Taleb）的著作《反脆弱》一書的解讀文章裡談過什麼是過度干預，裡面我們還談到了一個例子：一個人每次生個小病都吃抗生素，這一舉措表面上看是件好事，因為抗生素能消滅體內的病菌，讓他的病情痊癒。但與此同時，此人的身體也喪失了鍛煉免疫系統的機會，久而久之，免疫系統的能力因而退化了，結果他變得更容易生病了。

再舉一個例子：

1988年6月在美國黃石公園發生了一場罕見的大火災。 這場火越燒越大，幾千名森林消防隊員傾盡全力，甚至連軍隊也參與了滅火任務，用了三個月的時間，卻仍然無法把火撲滅。 一直到當年的第一場雪的到來，這場火才逐漸受到控制，並在當年的11月熄滅。災後統計，整個滅火工程總計費用為1億2千萬美元。 為什麼會出現這麼大的森林大火呢？ 因為從1890年起，黃石公園就對火災採取了零容忍政策，他們認為森林起火是對生態系統有害的，所以只要哪裡有火苗，他們就馬上過去把它撲滅。 但這是錯誤的。因為森林的小火其實也是一種自然生態，能對森林的生態系統起到有益的清理作用。 每一次的小火，都可以幫助清理林下層植物和死亡的植物（它們堆積起來會變成可怕且迅速的易燃物），也使一些重要的樹種減少營養競爭者。 而如果你把森林裡每個火苗都撲滅，對森林過度干預，森林中的易燃物質自然就會堆積的更多，到發生森林大火的時候可能就根本控制不了了。 最終，黃石公園的管理人員也意識到了這點，他們改變了做法，如果火勢是可以控制的，他們就讓火自生自滅，只觀察火勢，不採取任何行動。

我們生活裡也能常見各類過度干預的例子：父母對孩子的管教過嚴、保護過多，結果孩子心智成長緩慢；老闆過度管制員工的工作方式，給員工的自由太少，結果員工無法發揮；政府的政策對市場與經濟進行干預，結果弄巧反拙。

所有這些情況，都可說是「行動力旺盛」帶來糟糕結果的例子。

反之，如果父母可以讓孩子跌倒，然後讓他們自己爬起來，父母只在旁監督觀察，孩子將能更好的學習成長；老闆可以讓員工自由發揮，給員工自主性，這樣員工反倒會更賣力工作、表現更好；不少經濟學家認為，如果政府少對市場制定一些官員自己也不太清楚後果的政策，市場的生態反而會更好、更繁榮。所有這些例子，都是「不行動」的力量。

但這還不是全部──「不行動」還能在某些情況下，帶來更高的財富增長。

諾貝爾經濟學獎得主的投資建議

2017年諾貝爾經濟學獎得主理查德·泰勒（Richard Thaler）是行為經濟學的開山鼻祖，同時也是基金投資顧問，並且業績相當好──經濟學家在股市獲利並不常見。

在泰勒的著作《不當行為》一書中，他提到了一個有趣的投資建議：

倘若有人請我提供投資建議，我會叫他們買以股票為主的分散式投資組合，尤其是如果他們還年輕，然後要竭力避開閱讀報紙上除了體育版之外的任何東西，填字遊戲也可以接受，但是嚴格禁止觀看有線電視財經新聞。

泰勒給出這一建議的原因很簡單：

這其實並不容易，因為人們「總想做些什麼」，例如，散戶們會希望能在股價最低點買入，然後在股價最高點賣出，所以他們才常常檢查股價、研究財經新聞，並試圖從股價的隨機波動中找出規律。但有投資經驗的人都知道，這些散戶多會以「被收割」的下場結束。

而如果讓他們复盤自己過往的決策，人們往往會發現，如果當初能把交易頻率減到最低，減少對投資組合進行調整，不做出任何買入又賣出的行動，他們會獲利更多。

拳擊手與垂釣者

我認為，人的思維方式可粗略分為兩種，一種是拳擊手的思維方式，另一種是垂釣者的思維方式。

如果你身處在拳擊比賽，那麼你應該有所行動，始終保持行動，而且要盡全力的、盡快的行動，你才能勝出。如果你是拳擊手，那麼「不行動」就等於坐以待斃，那可不是一個好的選項。

但如果你是垂釣者，那麼你要做的東西就和拳擊手迥然不同了。你需要耐心的等候魚兒上鉤，你要做的是刻意的等待、刻意的不行動，以免驚擾了魚兒──至到行動的時候到來。

當然，哪怕是垂釣者，在其採取「不行動」之前，他還是需要做出許多的準備，他需要準備魚餌、購買裝備、找到好地點、等待好天氣等等，要到一切都各就各位後，他才能開始「不行動」的等待魚兒上鉤。

拳擊手會認為，世界的進程是可以被控制的，結局是可以被掌控的──只要我足夠努力、足夠用功，就能打敗對手、決定未來。對拳擊手來說，行動決定一切，因此他們「總是想做些什麼」，總有某個敵人需要被打敗。

垂釣者則謙卑得多，垂釣者知道魚兒要不要上鉤，天氣好不好，那不是憑自身意志能決定的事情。這倒不是說垂釣者會聽天由命，他知道，他必須做好許多的準備功夫，才會有滿載而歸的一天──事實上，他會把絕大部分的時間都用在做準備，不停的做準備，直到機會來臨。

與拳擊手相比之下，垂釣者更傾向於採取「順勢而為」的行為方式，而不是「人定勝天」。雖然垂釣者也認同行動很重要，在魚兒上鉤的那一刻，行動必須及時且恰到好處才能成功。

但行動只是結果的一部分因素，而不是全部因素。無論是拳擊手還是垂釣者，這兩種思維方式並沒有誰比誰好。在不同的局裡，在不同的遊戲規則裡，在不同的行業裡，在不同的人身上，它們有各自不同的優勢。

讓我們來暫停一下。現在，試著讓大腦什麼都別想，讓大腦一片空白五分鐘，把你的眼睛閉上。

你會發現，你的大腦根本無法停下來，大腦總是有東西要想，有東西要做。

人們總是追求更高的行動力，但在我看來，人們最欠缺的「未必」是行動力，而是刻意、有目的地「不行動」的能力。

當然，無目的、被動的「不行動」，那只是一種惰性。有目的、刻意的「不行動」，那才是一種力量。

我們曾在這篇文章談到過一種戰略，叫「戰略性拖延」。那也是一種刻意「不行動」的應用。行動力有其益處，行動力並不是無用的，但它有被過度高估之嫌。「不行動」有其壞處，有其弊端，但它有被過度低估之嫌。

本文經4THINK授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航