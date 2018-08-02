《科幻電影的預言與真實》：今天來認真討論「時光機」這件事（下）

文：瑞克．艾德華斯、邁可．布魯克斯

►《科幻電影的預言與真實》：今天來認真討論「時光機」這件事（上）

如何建造時光機？ 大家都知道要描述時光機如何運作有多麼困難，也許這就是為什麼我們在銀幕上很少看到建造的過程。就像我們說過的，布朗博士的通量電容器需要一．二一百萬瓩的電力才能實現時光旅行。我們對《超時空奇俠》裡的TARDIS（空間裡的時間與相對維度）知道的也不多，只知道它是四十型的時空機器，來自嘉勒弗雷星（Gallifrey），動力來源結合黑洞奇異點、水銀、稀有礦澤頓七（Zeiton 7）、擺線時間晶體（trachoid time crystal），以及阿創能量（artron energy）。作家威爾斯的時光機則有一點蒸汽龐克風，它的創造者是「物理光學」專家，創造了「一個閃耀金屬光澤的骨架，幾乎不比一個小鐘大多少」。裡面用到象牙，還有「一些透明的結晶物質」、一根石英棒，以及兩個有白色把手的控制桿。雖然它沒有太多能說的，但是和《阿比阿弟的冒險》（Bill and Ted’s Excellent Adventure）裡那臺長得像電話亭的時光機相比，我們已經有很多資訊了。最後還有在《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》（Harry Potter and the Prisoner of Azkaban）裡的重點──妙麗．格蘭傑（Hermione Granger）的時光器。在這個例子裡，我們總算有完整的解釋了：它用的是魔法，也就是鐘點翻轉咒。

時間的麻煩

這部片（按：《回到未來》）最經典的場景之一，就是馬蒂在高中舞會上演奏查克．貝瑞（Chuck Berry）的〈強尼．古迪〉（Johnny B. Goode）這首歌。不管誰問馬蒂這首歌是誰做的，他都會說是貝瑞。但是在電影裡，貝瑞第一次聽到這首歌，是他表弟馬文在馬蒂演奏時讓他在電話那頭聽的。所以，這首歌到底是誰寫的？該是思考最引人入勝、讓人頭昏腦脹的物理學悖論之一的時候了。

「我本人相信，有一天時光旅行將會實現，因為每當我們發現不受到物理學最高定律禁止的東西時，我們最終通常能找出實現它的技術。」這不是什麼瘋話，這是地球上最聰明的人之一大衛．多伊奇（David Deutsch）說的。他是量子物理學家，也是最早畫出量子電腦藍圖的人。如果他相信物理學法則並不禁止時光旅行，那麼在募資網站上支持通量電容器也是很合理的。

不過呢。

「看來似乎有一種『時序保護機構』在阻止封閉類時曲線出現，好讓歷史學家不會因宇宙失序而困擾。」這是霍金在1992年發表的學術論文內容。他對這個機構的非正式稱呼是「時空警察」，其中包含很多東西，例如需要負能量才能維持蟲洞開口，因此我們不能進行任何回到過去的時光旅行，避免我們改變既有的歷史事實。

該相信誰呢？多伊奇還是霍金？每當試圖回答這個問題時，有個經典的時光旅行情節總是會被提出──祖父悖論（the grandfather paradox）。很簡單，想像你回到了過去，想辦法在你祖父和你祖母搞上之前（抱歉，這麼說也許會讓你不舒服，但這是發生過的事），先找到你祖父，然後立刻殺了他。現在，他不可能生下你父親了，所以你也不可能出現然後殺了他。

《回到未來》漂亮地將這個悖論編排為劇情。馬蒂回到過去，使當時還是高中生的母親羅蘭瘋狂愛上他，於是他必須確保他未來的父親喬治就算面對新的情敵，也要在學校舞會中與羅蘭定情。隨著兩人的戀情似乎愈來愈不可能發生，在馬蒂剛好帶回過去的照片裡，他自己和手足的身影也變得愈來愈模糊。這就是祖父悖論，只不過是誇張的版本。當然這裡面還有些值得懷疑的化學效果，比方說影像是要怎麼變淡又重新出現，但我們就不要追究那個部分了。

霍金一定用心看了這部電影，而不只是說說而已。他不相信有任何方法能改變歷史。你不會殺了你的祖父，因為你已經存在。如果你回到過去，打算殺了你的祖父，你會發現有許多事阻止你的行為──你的時光機會失靈，槍會卡彈，你要開槍的時候會滑倒，你殺掉的人其實根本和你沒有血緣關係……你懂我的意思。這就是「時序保護」，不管你的意圖為何，宇宙會讓你失敗。

Photo Credit：方言文化 圖5-2 時空旅人的待辦清單

當然，實現時序保護最簡單的方法，就是讓你一開始根本就無法回到過去。物理法則意味著你無法製作出成功的時光機，這個論點就是霍金對祖父悖論的解套。他表示，這就是為什麼所有也許能製作出時光機的方法，都牽涉到似乎不可能實現的物理學。然而，有另外一個物理學的分支，讓那些看起來似乎不可能的事（比方說同時出現在兩個地點）都一起發生了，那就是量子物理。所以也許我們需要的是量子時光機？

那種轉個不停的圓柱體，或是進入中子星彎曲的蟲洞，都是在廣義相對論描述的宇宙中創造一個迴圈。但是有一個理論比相對論更加基本，也就是量子力學。我們在《星際效應》那章就討論過了，量子力學描述的是最小的世界，那個由光子和組成我們存在物質的次原子粒子所居住的世界。那裡的規則非常不同，霍金的時空警察的管轄範圍不包括這個世界。

簡言之，霍金的主張就是時間似乎是往單一方向流動的。這代表因必然通往果，任何事在發生之前，都必然先有某人或某事促使其發生。

但是量子物理卻不需要這個前提。事實上，一種稱為「纏結」的量子現象，就打臉了所謂「因」和「果」這件事。早在1930年代，就提出了量子纏結的現象可能存在，當時愛因斯坦認為這太「詭異」，不可能為真，但是後來的實驗證明他是錯的。這個量子現象是真的，而且真的很詭異。這也顯示我們尚未完全了解空間和時間的本質。

以下是量子纏結的簡略說明。有兩個光子，你可以用很多方法把它們「纏」在一起。其中一個方法，是在「雙折射」晶體中製造光子，晶體中的原子構造會將一個光子分成兩個，它們會關係密切，並且具有糾纏特質。另外一個方法是透過精密控制，把兩個光子敲擊在一起，然後它們就會纏結了。

這是什麼意思？在量子物理學中，這代表一種奇怪但是絕對可接受的特質──兩個纏結的粒子會共享彼此某些性質，最經典的性質是「旋轉」。想像在纏結之前，有一個粒子是順時針旋轉，另一個粒子是逆時針旋轉。在纏結之後，兩個粒子都有另一個粒子的某些旋轉性質。你無法清楚知道這是什麼意思，因為除非有人去測量，否則那樣的旋轉是無法定義的。可是一旦你測量了其中一個粒子的旋轉，測量造成的結果會使得你對另一顆粒子的後續測量出現偏差。

目前為止，還算明白。但接著最詭異的要來了。在第一次測量後，立刻就可預測第二個粒子的旋轉。就算兩個粒子相差十萬八千里，第一次測量的資訊，還是會以超越光速的速度──違反任何物理定律──傳送到第二個粒子，「設定」它的旋轉。

進行這些實驗的物理學家，一再為這些粒子感到困惑。在纏結背後有某種機制──他們會說測量的結果之間有一種「互相關聯」（或說「相關性」）──能無視我們所有對於在空間與時間中傳遞資訊方式的理解。而且這種現象還不只能跨越空間，實驗顯示，量子纏結可以在不同的時間裡被創造出來並操縱。

這讓人感到無比驚訝。我們該拿這種現象怎麼辦？尼可拉斯．吉桑（Nicolas Gisin）是這個領域最傑出的人之一，他曾這麼說：「在空間與時間裡，沒有任何說法能告訴我們這種互相關聯是如何發生的。在時空之外，必定存在某個現實。」這個在時空之外的現實的存在，暗示這個宇宙並非是全部。因此，量子的這種詭異之處，確實給了我們一個展開時光旅行的缺口。

如果你問多伊奇這個缺口的事，他會說那和多重世界詮釋有關。這個論點是，光子之類的量子粒子可以同時存在於兩個地方，因為它們的存在並非單數。在一些世界裡，光子位在這裡，但還有其他的世界；在那些世界裡，光子位在那裡。有些更奇怪的量子實驗，比方說有名的雙縫實驗，讓量子粒子同時通過兩個距離遙遠的隙縫，讓我們看到多重世界之間的一種「干涉」。

或者說這是多伊奇的看法。關於這些實驗有許多詮釋，我們不打算在此一一列舉。但是目前愈來愈受歡迎的多重世界詮釋認為，當我們在這些世界間移動時只會有一個存在。這代表時光旅行沒有任何哲學性的問題，我們不會因為旅行到更早的時間而危及自身的存在，因為我們其實是旅行到了另外一個宇宙，另外一個時間裡。

如果邁可利用量子時光機回到過去，殺了自己的祖父，根據多伊奇的論點，邁可就會進入「多重宇宙」的一個分支，他在那個宇宙裡根本沒有被懷上或出生。所以，不論他殺的是誰，那個人都不是孕育他父母之一的人。在那個時候，在那個分支宇宙裡，他沒有祖先。

這些說法都還沒發展出細節──目前還沒有真正有條理的量子時光旅行理論。我們知道這並不是史上最令人滿意的答案。事實上，量子時光旅行給出的問題可能多過答案。例如，當你的意識自我溜進許多新世界之一時，在另外一個宇宙裡的你的分身會怎麼樣？沒有人知道，但也許你的那個攝影紀錄會開始變模糊……。也許通量電容器是某種量子雷射技術，能把梅里特與多伊奇的想法結合在一起。也許，會有人終於搞清楚該怎麼做，然後回到過去，把資訊提供給……等等，那樣不對……

恐龍不再是選項 這裡有一個意料之外的路障。根據邏輯法則，你最多只能回到歷史上第一臺時光機被創造出來的時刻。理由很簡單：在第一道時空裂縫出現之前，裂縫並不存在，因此沒有其他的入口，所以你不可能回到過去狩獵恐龍，或是和尼安德塔人交配，或是警告鐵達尼號的乘客，這艘船可能不像船長宣稱的那樣永不沉沒。雖然這令人失望，但也有好的一面──這代表霍金並非永遠都是對的。他曾經表示，時光旅行必定不可能發生的一項好理由，是因為我們沒有認識任何來自未來的時空旅人。但是在有人發明時光機之前，是不會出現入口的，所以現在沒有來自未來的訪客也不代表什麼。 還有更好的消息。隨著我們展開各種物理實驗，我們也許會接近歷史上時光旅行成真的時間點，那票人可能就要開始抵達了。2008年，兩名俄國數學家指出，日內瓦的歐洲核子研究中心（European Centre for Nuclear Research）的大型強子對撞機（Large Hadron Collider）可望成為世界第一臺時光機，因為它有足以創造出迷你黑洞的力量。當微小的粒子以極高的速度互相撞擊，高度集中的能量會彎曲空間和時間到足以創造時間入口的程度，使時空旅人得以出入。雖然我們目前還沒在瑞士看到迷你黑洞出現，但這依舊是一個可能性。所以如果你在日內瓦突然看到一大群人看起來似乎是從未來抵達此刻（而且不只是一大群日本觀光客），記得向他們打招呼。話雖如此，還是要小心點，他們可能是回來殺祖父母的──你可能也是目標之一。

書籍介紹

《科幻電影的預言與真實：人類命運的科學想像、思辯與對話》，方言文化出版

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作者：瑞克．艾德華斯、邁可．布魯克斯

譯者：鍾沛君

「虛構推測」往往預言人類未來，無論悲劇或美好。

「我從小就覺得什麼都可能，科幻電影讓一切成真。」────史蒂芬．史匹柏（Steven Spielberg）

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Photo Credit：方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航