《科幻電影的預言與真實》：今天來認真討論「時光機」這件事（下）

文:瑞克.艾德華斯、邁可.布魯克斯

►《科幻電影的預言與真實》:今天來認真討論「時光機」這件事(上)

如何建造時光機?

大家都知道要描述時光機如何運作有多麼困難,也許這就是為什麼我們在銀幕上很少看到建造的過程。就像我們說過的,布朗博士的通量電容器需要一.二一百萬瓩的電力才能實現時光旅行。我們對《超時空奇俠》裡的TARDIS(空間裡的時間與相對維度)知道的也不多,只知道它是四十型的時空機器,來自嘉勒弗雷星(Gallifrey),動力來源結合黑洞奇異點、水銀、稀有礦澤頓七(Zeiton 7)、擺線時間晶體(trachoid time crystal),以及阿創能量(artron energy)。作家威爾斯的時光機則有一點蒸汽龐克風,它的創造者是「物理光學」專家,創造了「一個閃耀金屬光澤的骨架,幾乎不比一個小鐘大多少」。裡面用到象牙,還有「一些透明的結晶物質」、一根石英棒,以及兩個有白色把手的控制桿。雖然它沒有太多能說的,但是和《阿比阿弟的冒險》(Bill and Ted’s Excellent Adventure)裡那臺長得像電話亭的時光機相比,我們已經有很多資訊了。最後還有在《哈利波特:阿茲卡班的逃犯》(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban)裡的重點──妙麗.格蘭傑(Hermione Granger)的時光器。在這個例子裡,我們總算有完整的解釋了:它用的是魔法,也就是鐘點翻轉咒。