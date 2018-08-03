《勇者鬥惡蟲》：我在非洲被蠍子螫，巴巴所長當場閉起眼睛唸咒驅毒

文：前野・烏魯德・浩太郎（前野ウルド浩太郎）

挑戰天譴

天譴再臨

這一年，「天譴」降臨非洲大地。各地都有飛蝗出沒的消息，有部份地區已經慘遭飛蝗大軍蹂躪。農作物遭受毀滅性的損害，再這樣下去恐怕會爆發饑荒。FAO〔聯合國糧食暨農業組織〕飛蝗對策中心重視問題的嚴重性，呼籲非洲各國作好準備，全面對抗飛蝗。

在茅利塔尼亞，研究所也忙於對付飛蝗。研究所連續幾天派遣調查隊到沙漠，試圖盡早掌握飛蝗出沒的地點。

反常的大雨可能是引起這次蝗害的原因之一。過去爆發歷史性蝗害的年頭，也是在旱災之後降下大雨。這次的狀況與過去一致，情況十分凶險。

為什麼旱災之後降下大雨，會有大量的飛蝗出沒？這裡讓我闡述一下個人的見解，當然它尚未經過科學性檢驗。

在旱災期間，飛蝗和天敵都無法倖免於難，沙漠也化為沉默的大地。少數的飛蝗散布在非洲各地，躲在僅餘的一點點綠地中苟延殘喘。

隔年，大雨過後，大地重現生機，最快抵達綠地的生物，正是擁有長距離移動能力的沙漠飛蝗。本該被天敵捕捉的飛蝗，在沒有天敵的「樂園」中生長，許多個體得以生存下來，於是飛蝗的個體數量在短期間出現爆炸性的成長。

當飛蝗長成具有高度飛行能力的成蟲，就會入侵鄰近的國家，迅速擴大損害。茅利塔尼亞是飛蝗的出沒源頭，所以必須趁幼蟲移動力不高的時候下手，否則「天譴」將再次侵襲非洲大地。

距離慘劇發生已進入倒數計時的階段。這是一場向天爭時之戰。

Photo Credit: 漫遊者文化提供 FAO管理的飛蝗預報。茅利塔尼亞這時也接到了危險警告。

緊急記者會

二○○三年的蝗害災情擴大，就是因為初期防治措施晚了一步。為了防止重蹈覆轍， 巴巴所長一開始就卯足全力打擊飛蝗。經驗豐富的所長非常清楚，判斷失誤將會引發萬劫不復的災害。



研究所勢如破竹地殲滅飛蝗大軍，麻煩的是不曉得營運資金還能撐多久。研究所每年必要的營運預算是一億日圓左右，這筆錢幾乎都花在人事費、汽油費、車輛保養費，以及購買殺蟲劑之類的防治費用。

每一年，國家會提供一半的預算，剩下的一半仰賴世界各國援助，研究所得自己想辦法籌措。資金的主要捐贈者是世界銀行和各國外交部。日本在二○○四年也贊助過茅利塔尼亞、查德、馬利三億三千萬日圓的沙漠飛蝗防治金。

由於飛蝗出沒的沙漠地帶實在太廣大，很難預測飛蝗出沒的時機和規模。在前景不明的狀況下，該保存有限的資金還是該投入，成了極為艱難的判斷。這和雪國的除雪問題有異曲同工之處。在少量降雪的時候投入大筆資金除雪，等真正下大雪時就沒資金可除雪了，到時候冰封的都市會完全失能癱瘓。

理論上來說，在適當的時機進行適當處置是最理想的，但敵人是難以預測的大自然。有三十年防治經驗的巴巴所長，他的直覺遠比紙上談兵還要可靠。

通常，防治系統會隨著經驗增加而更可靠，問題是防治飛蝗有難以跨越的限制，連要維持防治系統都有困難。這個限制，主要肇因於蝗害發生的時機並不固定。

沒有蝗害發生時，人們會認為研究所不需要大筆營運資金，會毫不手軟地刪除預算。有限的資金無法持續雇用那些防治專家，研究所不得不進行沉痛的裁員。再者，炎熱的陽光，也會加速車輛劣化。於是，在真正需要防蟲的時候，防治系統已經變得很脆弱，光是投入資金也不能立刻運作。研究所只好找一群沒有防蟲經驗的外行人，來對抗國家級的危機。偏偏，飛蝗專挑防治系統最脆弱的時候襲擊非洲。

這幾年來，茅利塔尼亞沒有大量的飛蝗出沒，導致所有支援都被斷絕。一個防治專家的價值更勝十支部隊，巴巴所長勉力籌措資金以保有最低限度的主要人手。這些專家會定期進行防治訓練，以備蝗害發生之時。他們的本領絲毫沒有退化，一直保持著高水準。

在日本，年度預算不能挪到下一個年度使用。幸好飛蝗研究所的預算可以挪用，沒有飛蝗出沒那幾年的預算都存了下來。但到了這一年，研究所很快就有資金短缺的徵兆。

西非地區的防治費用，平常大約是三億日圓左右，等蝗害爆發再來防治的話，費用會飆到五百七十億之多。換言之，等爆發後再來籌措資金，錢要過很久才能分發到第一線， 到時一切都太遲了。巴巴所長很清楚他得緊急籌措贊助金才行。不趁現在阻止蝗害，損害將難以估計。飛蝗研究所作了一個很罕見的決定：把各大媒體找到飛蝗出沒的沙漠地帶， 召開緊急記者會，好讓茅利塔尼亞和全世界都了解這場危機。

飛蝗研究所在沙丘上搭設巨大的帳篷，招待電視台相關人員、新聞記者、農業部長等人，準備帶他們實地視察狀況。所長也召集了全國各地有時間配合的調查隊前來，展示研究所的組織能力。外國研究員的存在能突顯事情的嚴重性，因此所長也請我參加記者會。

不巧，當天堤傑尼喝太多冰牛奶而狂拉肚子，成了廁所的守護神。他說今天出任務有失禁之虞，希望我准他提早下班，我只好雇用其他司機趕往現場。

巴巴所長在攝影機前，揭露一群幼蟲到處啃食植物的畫面，向所有政要說明茅利塔尼亞已經陷入多大的危機。宣傳活動順利結束，再來就祈求報導可以打動人心了。

活動結束後，太陽也快下山了。研究所的三十名成員決定就地過夜。當黑暗籠罩沙漠， 大家都沉沉入睡時，發生了一起可怕的事件。

地有不測毒蟲

大家都睡著後，我一個人走入夜晚的沙漠中，想多調查一些飛蝗的生態。

我走了大約兩公里，尋找傍晚看到的幼蟲群體。幼蟲似乎已經移動，我找不到牠們究竟跑哪裡去，就在可能的地點附近不斷徘徊。

當我走到營地的燈光只剩下米粒般大小時，總算找到幼蟲群體。光禿禿的植物上擠滿飛蝗的幼蟲，就像黃花盛開一樣美麗。飛蝗的夜間觀察記錄十分稀少，也幾乎沒有留下照片，這麼寶貴的畫面得拍下來才行。我開始操作數位相機進行拍攝。

飛蝗安份地待在植物上沒有逃跑，但夜間攝影的難度很高，拍攝目標不易聚焦。我決定單膝跪地，化身「人肉三腳架」拍下這寶貴的影像。突然間，一陣痛楚竄過我的右膝，我心想應該是被植物的尖刺刺到，起身一看，地上居然有一隻蠍子！

其實剛才我已經發現有蠍子，行動時也特別提高警覺，但發現飛蝗後我太得意忘形， 疏於觀察周遭的環境。沙漠這麼大一片，我好死不死去跪在蠍子頭上，簡直倒楣到家。防風的厚料長褲完全起不了作用，還是被蠍子的毒針貫穿。

不論是被蜜蜂或蠍子螫到，若知道毒蟲的種類，治療起來比較容易。我當機立斷，打算拍下偷螫我的犯人。結果那隻蠍子飛快跑到植物裡躲起來，留下我呆站在原地。

被蠍子螫到是會死人的。不過沒關係，我有從日本帶來可以吸取毒液的專用注射器， 以備不時之需，只可惜那東西放在營地裡……媽的我是腦殘嗎！沒辦法，用嘴巴吸出毒液好了。但怎麼我的身體這麼僵，硬是差了十公分，怎樣都吸不到患部。這下可好，我連要作緊急處置都有困難。

我是生平第一次被蠍子螫，也不知道蠍毒有多危險。雖然不想放過寶貴的夜間觀察機會，但失去性命可就虧大了。反正活著早晚還有觀察的機會，目前還是保住小命要緊。

我作出壯士斷腕的決定，轉頭尋找返回營地的指路明燈，這才發現自己已經離營地太遠。聽說活動會加速毒液循環，所以徒步走回去太危險。我啟動了頭燈上的紅色閃光，發出求救訊號，但沒有人來救我。手錶顯示時間是半夜兩點，大家早就睡死了，而這一天我的好伙伴堤傑尼又剛好不在。不得已，只能慢慢走回去了。



被螫到的那一瞬間還不怎麼痛，如今注入體內的毒液開始逞凶，銳利的疼痛感愈來愈強烈，腿好像也腫起來了。疼痛的範圍持續擴大。我用捕蟲網當柺杖助行，盡量避免增加右腿的負擔。雖然提醒自己要慢慢走，但情急下還是忍不住加快腳步。

漸漸的，患部產生一種分不清是冷還是熱的感覺。這種痛感我從來沒體驗過。更慘的是，膝蓋一彎曲，疼痛感就加重。處在生死交關狀況下的我， 仍不忘佩服蠍子。虧牠們能在體內生產毒素，還進化出將毒液注入敵人體內的毒針，把我快折騰死了。

我走得氣喘如牛，看到另一隻蠍子走過我的面前。牠雖然跟我無怨無仇，但還是得負起連帶責任。我憤恨地揮出一杖，替自己倒楣的膝蓋報了仇。

Photo Credit: 漫遊者文化提供 被我打扁的蠍子。

說不定這是我最後一次眺望星空了。好不容易通過了白眉企畫，卻被蠍子螫到、曝屍荒野，這結局未免也太悲情。

話說，石井先生辭去了《PRESIDENT》的工作，自己開了一家苦樂堂出版社。也許他會在我死後發一篇哀悼的報導，標題叫做「飛蝗博士的末路」吧。不，我不能濫用石井先生的能力，一定要活下去才行。這真是我人生中最漫長的兩公里路。

費盡千辛萬苦回到營地，現在才使用劇毒吸引器也太晚了，而且什麼鳥都沒吸出來， 膝蓋周圍都變成紅色的了，害我擔心得要死。

幸好毒素只蔓延到大腿根部，沒有侵襲全身。

大家都在呼呼大睡，就我一個人在拚命冰敷患部，努力替自己減輕痛楚。

萬一大家早上起床發現我死了，可能會互相猜疑誰是真兇吧？我只想平靜地與世長辭， 所以事先留下了遺言。

「 A scorpion bit me.」〔我被蠍子叮了〕

我不小心寫成「叮」而不是「螫」，看來毒素傷到腦部了。

這種時候應該叫人起床幫忙才對，可是大半夜裡驚動眾人這樣的事，我做不出來。都怪我生性害羞靦腆，最後就這樣獨自撐過漫漫長夜。

非洲方術

隔天早上，大家總算醒來了，而我的腿還在痛。我拖著傷腿前往巴巴所長的帳篷，他馬上注意到我的腿有異狀。我把前因後果告訴他，他第一次對我大發雷霆。

「為什麼不早點跟我說！再晚一步就來不及了。你知道事情的嚴重性嗎？現在治療可能也太遲了！趕快先讓我看看被螫的地方。」

所長這麼關心我，實在令我感激不盡。我乖乖露出膝蓋被螫的部位，所長當場蹲下來捏著患部，閉起眼睛開始唸咒。

Photo Credit: 漫遊者文化提供 巴巴所長捏住我的患部，開始唸咒語。

一分鐘後。

「好，這樣就不用擔心了。疼痛感暫時不會消退，但至少沒有生命威脅了。下次被蠍子螫到要早點說。要是有印度人那種用來吸毒液的黑石就好了。那東西放在患部上很快就會痊癒。」

巴巴所長拍拍我的膝蓋，露出燦爛的笑。

那是一種幹完大事的滿足神情。如果我真的快死翹翹了，他應該裝不出那樣的笑容來欺騙我吧。看來所長救了我一條小命〔呃，如果能給我藥那就更好了……〕。

問題是，疼痛感始終沒有消退。在這種毒素發作的狀態下，我也沒那個勇氣多逗留一天，趕緊拜託司機載我回研究所。



我打電話給堤傑尼，請他過來研究所一趟。

「不好意思啊，博士。我拉肚子不在你身邊，害你遇到這麼危險的事。放心吧，我把當保全的西迪帶來了。」

保全西迪是個看起來人生經驗很豐富的老先生。果不其然，他和所長一樣蹲下來，開始唸咒語驅毒〔不是啊，所以我說有沒有藥呢……〕。

咒語對我沒有效，一定是因為我不懂當地語言的關係吧。既然如此，只能自己想辦法解決了。我上網請教孤狗大神，發現螫我的蠍子和「黃肥尾蠍」〔Androctonus australis 〕 很相似，上維基百科一查，上面寫著：「這是分布在北非的中型蠍子，尾巴肥大，有強烈毒性，受害者有死亡的案例。」〔摘錄自維基百科〕。看起來不妙。

最後我只好跑去找日本大使館的醫官，蒙他賜予鎮痛藥和軟膏。我是日本大使館設立以來，第一個被蠍子螫到的患者，真是給醫官添麻煩了。多虧了他開給我的藥，我在中毒二十四小時後，就幾乎沒有疼痛感了。日本人還是比較適合現代醫學。醫學萬歲！

我知道被蠍子螫會有很可怕的下場，但我已經證實被蠍子螫到不會致命，這下就能安心調查飛蝗，不用再害怕黑暗中的生物〔事實上，被蠍子螫到兩次，有可能引發過敏性休克，意思是再被螫到一次我就駕鶴西歸了。當時純粹是無知提振了我的勇氣〕。

相關書摘 ▶《勇者鬥惡蟲》：我決定去非洲大展拳腳，成為可以領穩定薪水的昆蟲學家

書籍介紹

本文摘錄自《勇者鬥惡蟲：在撒哈拉賭上人生！怪咖博士尋蝗記》，漫遊者文化出版

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作者：前野・烏魯德・浩太郎（前野ウルド浩太郎）

譯者：葉廷昭

2017年在日本異軍突起、最多人應援的「燃系」紀實故事

寫給所有不知該不該勇敢說出夢想的你

以及在現實的壓力下放棄夢想的你

30歲仍一無所有的博士後研究生，終於看清自己的人生有多失敗，才落到今天這般田地：

念冷門科系就算了，專攻的還是在日本已不見蹤影的飛蝗（但他也不想改成研究其他昆蟲） 不只沒工作沒錢沒有未來，還孤家寡人一個（雖然有戀愛對象卻不是人，連二次元的都不是） 成為「造福世界的昆蟲學家」看來已機會渺茫，更別提從小就希望可以「打扮得綠油油、被飛蝗淹沒」的夢想

這則真實故事，本來可能只是 21世紀的另一樁「高學歷窮忙族」悲劇——

但正因為是這樣靠杯的時代，放棄夢想就真的GG了！

為了替世人打倒飛蝗，「勇者」浩太郎要來去非洲住兩年，不成功就直接成仁QQ

為什麼一本關於蝗蟲研究的紀實作品，

可以打動無數上班族、OL、學生、家長或主婦，支持作者的瘋狂夢想？

在實力至上的世界裡，弱者注定無法生存。自然界和人類社會都是很嚴苛的。

在秋田鄉下長大的前野浩太郎，太晚發現這個事實。身為一個崇拜法布爾的昆蟲少年，從小到大的夢想就只是「想被飛蝗淹沒」而已，只因為他在念小學時看過一篇科學雜誌報導：有位女性觀光客到國外參觀飛蝗大軍出沒，結果被整批飛蝗淹沒，連身上的綠色衣服也被飛蝗啃了……

多年後當他終於取得博士學位，逐步走在成為昆蟲學家的道路上，卻面臨了小時候始料未及的麻煩問題：「長大成人後必須出社會賺錢，問題是，誰願意付錢讓你觀察飛蝗啊？！就連大名鼎鼎的法布爾也得靠教書來養家活口。」

他的人生走到一個難以挽回的局面。就算他擁有博士學位，但如今供過於求的眾博士們汲汲營營，也都找不到工作。走投無路的他，好不容易盼到一則國際消息：非洲出現大量飛蝗啃食農作物，引發非常嚴重的饑荒。

前野浩太郎，31歲，單身，無業的農學博士，往世界進擊！

任務：拯救人類和實現自身夢想

目的地：沙漠國度茅利塔尼亞

茅利塔尼亞號稱是蝗害頻仍的國家，浩太郎一去沒多久就遇上建國以來最嚴重的乾旱，飛蝗突然不見蹤影了。他這才知道，把前途託付在大自然手中是一件多麼危險的事……

Photo Credit: 漫遊者文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航