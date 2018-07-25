瘋狂實驗：親身試一次「電車難題」，他們會如何抉擇？—講座補遺（上）

記住《國王的新衣》寓意，再看「真實版」電車難題

Photo Credit: 國王穿着新衣巡遊 / Wikipedia

總感覺有些童話故事不只是小孩子該看，大人也應當牢記在心，大概，安徒生童話《國王的新衣》（The Emperor's New Clothes）是其中之一。

故事裏的國王受人蒙蔽，以為自己穿著一件華麗的新衣巡遊，怎料在場小孩一語道破根國王根本沒穿衣服，只是在裸體巡遊而已。

如果借用故事的寓意變換成現代智慧，看來，哈佛大學校長德魯．福斯特（Drew Faust）去年9月向新生致辭的一席話，最適合不過：

「高等教育最重要目標就是，確保畢業的學生能分辨有人在胡說八道。」

福斯特校長的說話，彷彿寄望年輕人像《國王的新衣》那位小孩，知道許多事情的問題所在，洞悉真相（至於甚麼時候指出，更考驗人的智慧）。

剛過去的星期五，筆者應邀出席中文大學年度哲學講座，分享有關「電車難題」（Trolley Problem）給我們的各種反思，還包括未來無人駕駛車帶來的法律與道德問題，並偶爾分享感言，期望讓觀眾了解、覺察問題之關鍵所在。

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曾經，電車難題被人利用來嘲弄選擇「轉軌犧牲一人」必然是殘忍的做法，據此狠批他人；或以為難題那個唯一的「標準理解」，是要帶出效益主義（utilitarianism）充滿問題。（關於「電車難題」牽涉的來龍去脈，由誰人提出及重要爭議等等，可參考筆者年初〈是誰殘忍？這位法官在判案之前，參考了著名的「電車難題」〉一文）

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有時候，這類僵化、偏執的看法難免叫人感傷。一方面，當代先進社會愈來愈重視道德思考，另一方面，我們卻很容易在過程中捉錯用神，受龐雜的抽象理論影響，無法洞悉問題的本質，看穿國王的假衣裳。

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相信當日各位觀眾最深刻的部分，是筆者談及「模擬真實版」的電車難題，始終，我們對於紙上談兵般的解答，早已耳熟能詳，一如美國與德國的調查，大部分人就第一重設問——「轉轍器難題」（switch dilemma），都會選擇使電車轉軌；那麼，假如可以模擬真實情境的話，人們到底會如何抉擇？倒令人相當期待。

親身經歷電車難題時，是人性的大考驗

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一切源自美國主持人Michael Stevens看似瘋狂的構思，要進行一項十分逼真的心理實驗，為安全起見，他與兩位學者、珮珀丁大學（Pepperdine University）合作與籌組項目，以確保參與者不會因為實驗有不良影響：

團隊先在真實的火車軌道上拍攝取景，兩條軌道上各自站著五位和一位工人（請放心，他們是演員），裝作不知道背後有火車失控快要撞過去，其後，以電腦特效合成仿真度極高的影片，再簡單搭建一個火車監控室，適當時播放影片；及後，團隊安排受試者基本掌握操作，並留心看著監控螢幕，使之相信自己正在面對一次「真實」的火車意外，必須抉擇是否轉軌。

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結果，在七位受試者之中，只有Elsa和Cory選擇轉軌，我們看到二人面臨重要抉擇的時候，不但神情緊張，甚或稱得上驚慌，Elsa放在轉軌「開關」的手不斷顫抖（微震），才終於挺住巨壓轉軌。事後二人接受訪問有不少相似的想法，均表示情況緊急，在逼不得已的情況下，不欲看見有更多人傷亡，即使為眼前的一切感到震驚，無論多麼艱難還是決定轉軌，因為情況危急必須這樣做。

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值得一提的是Cory，他回答主持問題時忍不住流淚，感覺似在六個家人之中抉擇生死，心情久未平伏。

反之，其餘五位受試者最終選擇不轉軌道，影片反映他們稍稍未如Elsa、Cory那麼神情緊張，卻依然感到焦慮不安。期間有人呆坐直至結束，有人離開座位希望能即時找人代她抉擇，最終他們再三猶豫還是未能做決定，直至實驗完結。

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事後五人接受訪問，他們都知道意外極可能造成更多人傷亡，但事後解說不盡相同，例如有人認為應該要轉軌，然而臨撥動開關的前一刻，才知道自己原來做不到（他分享時神態相對輕鬆）；有人正在猶豫自己是否有權責轉軌；有人則說預計軌道上的五人會覺察有火車撞來，懂得自行離開，所以沒有轉軌。

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這項實驗非常具意義，即使它有不足之處。譬如，我們不難注意到參與實驗人數嚴重不足，仍未能知道人們面對抉擇的普遍心理，而且，熟習「轉軌開關」的時間短暫，究竟對受試者最終抉擇影響有多大？這些我們必須考慮在內。

跌破眼鏡：大部分人其實「僵住」難以抉擇

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不過總體而言，實驗有助我們深刻理解人們在面臨「危急情況」之下，實際反應以及事後解說如何。真正做抉擇時，根本沒有人存心以「效益主義」為依據，也沒有人認為純以數量看待人命是應該的。

與此相反，無論他們是否讓火車轉軌，期間均流露惶恐或焦慮，而決定轉軌的Elsa和Cory，更是異口同聲形容情況叫人逼不得已，存心希望減少人命傷亡，抉擇一刻非常大壓力，儘管二人抉擇涉及犧牲一人性命，卻遠遠談不上有任何殘忍、冷血的念頭。早在實驗之前，神經科學家Aaron Blaisdell的推測應驗了，他估計當電車難題真實發生一次，人們通常緊張得「僵住」了，難以冷靜進行抉擇。

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過往，尚有一部分人深信，僅僅是因為一個人抱持「不合符道德理性」的想法，才會在回答「轉轍器難題」時，讓電車轉軌，等於站在效益主義的立場，無情地根據數量作出道德抉擇。現在我們經已明白，這種看法並不正確。人們只是按照實際情境進行抉擇，完全不是為了捍衛某種主義，或純粹按照某種主義作道德抉擇。

事實正好反映，為何絕大部分的人都認為在「天橋難題」（footbridge dilemma）中，不應該推胖子下橋，在如此情境之中，他們才不會苦惱「是否應該貫徹效益主義」等想法。顯然兩重設問的情境不同，人們的判斷和抉擇也隨之不同。

嘗試逐個「部件」拆解問題，有助洞悉真相

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還記得在講座中後段，筆者貼出一幅經過修改的圖片，說明一旦把軌道上被綁住的人，換上不同的人物或身份，對難題的思考或判斷，隨即添加了更多兩難色彩；那時候，部分觀眾臉露驚訝神情，大概他們之前完全忽略了「想想」軌道上的人是誰，赫然覺察到它的重要性。

這確是頗為重要的思考方向，一方面，我們做艱難抉擇時應該知道愈多愈好（務求掌握更多資訊），另一方面，猶如把一個問題拆開一個個「部件」，細看它如何組成，逐點思考一番，便會明白在第一重設問的「情境設置」，其實我們連即將決定誰人的生死，通通都不知道，無可避免把生命數量納入考慮之中。遺憾有部分人忽視了追問這些細節，過於概括地看待難題，亦更易激化不必要的爭辯。

（還記數年前極少人主動問及軌道上的人，後來，因為Trolley Problem Memes facebook專頁才改變了人們看法）。

難怪，當大衛．艾德蒙茲（David Edmonds）跟彼得．辛格（Peter Singer）談及電車難題時，辛格擔心人們困在這些問題之中，「哲學（或許）淪落到解答棋謎的地步⋯⋯但是應該還有更重要的事情要做。」（“philosophy … to the level of solving the chess puzzle…..there are things that are more important.”）

我們都知道，電車難題紅遍全球的其中一個推動力，是麥可．桑德爾（Michael J. Sandel）在網絡公開課，藉此延伸探討「義務論」（Deontology）、「效益主義」的差異，主要是出於教育、講學需要，無意設定框架規限人們必須二擇其一思考問題，並非要人們選取某套鐵定確當的理論，然後「徹底劃一」套用在「所有情境」之上；然而，放諸現實世界，有些人難免陷入二分、對立的思想困惑之中。

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實質上，不管是談虛擬抑或真實個案，強調身處「什麼情境」對討論道德議題十分重要，尤其電車難題已預設在極端、危急情況，而針對「道德困境」作出合符人性與理性的抉擇，最切適判斷對錯的道德原則，應聚焦在「雙重效果論／雙重效應」（Doctrine of Double effect）的幾項重要原則：

雖然行動帶來惡果是可以預見的，但當事人意圖達成善意而非惡意； 在達成善意之同時，沒有其他行為可避免惡果的出現 （判斷）行動帶來善果至少需與惡果相當。

簡言之，「雙重效果論」的重大要點，就是看一個人在特定情境之下（如道德困境，預視有不好的結果出現），要確認他抉擇行為的「意圖」，是否沒有其他更好的做法，同時預期抉擇能促成較好的結果，從而判斷箇中的對錯得失；而比較兩重設問的道德思考，轉轍器難題不涉及謀殺，在該情境之中轉軌是道德上可接受的做法（可參閱茱蒂斯．湯姆森（Judith Jarvis Thomson）在〈The Trolley Problem〉的分析）。

先充分了解，有助減少妄下判斷

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總之，面對複雜與充滿變數的現實世界，先了解「特定情境」，再去判斷怎樣的原則有助我們批判事理，這是非常重要的思考方式。

一如哲學家雨果．亞當．貝鐸（Hugo Adam Bedau）在著作《道德抉擇的艱難》（Making Mortal Choices）中，透過析述三個重要案例，為決疑論（casuistry）平反：

「近三百多年來，決疑論一直背負著惡名，在批評者眼中它顯然是一套憤世嫉俗且詭辯的策略，目的就是要讓人能夠為所欲為。⋯⋯我曾經也這麼以為，但是現在我所瞭解的並非如此。

⋯⋯『決疑論』這個詞源於拉丁文casus，意思是『案件』，主要用於指稱研究涉及一種以上（也或許沒有）已知道德原則的『良心案』（cases of conscience）。

更概略地說，決疑論是採取『個案研究法』，將道德思考運用在道德行為人（moral agent）需要做出決策與行動的問題上。顧名思義，決疑論者就是善於運用這種思考方法的人。」

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貝鐸所說的思考方法，也可以說同時具備「情境的理解力」：透徹掌握一個情境進行理性抉擇；所謂「按情況而定」，對於法律界人士簡直如常識一般，人們藉由法庭逐一審理案件，謹慎檢視證據、傳召證人，這是文明制度的重大價值所在。（待續⋯⋯）

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核稿編輯：周雪君