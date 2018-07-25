【疫苗醜聞】疫苗「低效」仍然安全？

內地企業長春長生生物科技公司被揭發生產狂犬病疫苗造假，事件引起軒然大波後，繼而內地媒體再爆出驚人內幕，指公司過去十多年至少涉及12宗受賄及行賄案，向疫苗採購員提供回佣。

然後內地報章隨即訪問了兩位醫科大學的權威醫生，為事件降溫。一位姓吳的醫師認為媒體所指疫苗造假的概念並不準確，據官方的通報，生產記錄造假不等於實際產品造假，疫苗是「效價不符合標準」，即有效成分含量不達標，故「疫苗是安全的」。[註]

到底「有效成分含量不達標」等於造假嗎，又等於產品是安全嗎？

很難想像這句說話是出於內地頂級學府的學者。試想想，假設二甲雙胍（Metformin）500mg這顆糖尿病藥物的生產商造假，使藥物份量原來只有10%有效成份，病人以為服用後可以控制糖尿，我可以說這藥物不是造假嗎？一個只得十分之一效力的藥物又可以叫做安全嗎？最嚴重的是，我情願所有藥物也是假，否則如果有一半是真，一半是假，我怎能為病人調配藥物？這是令人提心吊膽的情景。

又或者，如果病人心臟血管有毛病需要植入有藥性支架舒張血管，假設造假的藥性支架只有原本的兩成藥力，病人又可否相信這個藥性支架可以保護到他呢？這個藥性支架又是否能稱之為「安全」呢？別忘記心臟血管閉塞乃致命之症，性命攸關，如果你是在手術台上病人，你會願意採用這個不明藥效的支架嗎？

以上的假設已經排除了可能加入有害物質的可能性，亦即只是純粹商人牟取暴利而不黑心，但醫護和病人的關係貴乎誠信。這樣一來，醫患關係又要退一步。

專家又說，海外的疫苗不一定比國內的好，說國內的疫苗性價比高，但現在的問題並不是「比不比得過」的問題吧！重點一直是安全與否！國內富裕一點的朋友，最不缺的就是錢，他們不會理會「比不比得過」的。最大的問題，事件會否只是冰山一角？我們的國民，又能否享有免於恐懼的自由呢？

註︰【疫苗造假】黨媒引專家否認「假疫苗」 強調紀錄造假不等同產品造假（明報）

編按︰訪問中另一位王月丹教授表示︰「疫苗作為生物製品，其安全性主要是指使用過程中或使用後引起的各種不良反應。而疫苗的有效性，是指其在規定適應證、用法和用量條件下能滿足預防疾病的目的」，嘗試區分「有效」及「安全」兩個概念，因此認為疫苗無效但安全。然而是次生產記錄造假，令人懷疑相關疫苗是否安全。

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責任編輯︰鄭家榆

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