尋找快樂的密碼︰D.O.E.S.

不知道從何時開始，香港人變得不太快樂。從前和諧的環境，現在變得很撕裂。二元對立去到一個極端的境況，就像男神黃子華所言，一切事情很快會去到你死我活的狀態，看人XX最開心。彷彿香港這個地方，已經再找不到真正的歡笑（所以連單口相聲始祖也要金盆洗口）。

然而「快樂」的因素，其實一直藏在我們身體內，只等待一些誘因去解鎖。聽說，這個密碼的名稱，叫做D.O.E.S.。

D就是多巴胺（dopamine），是一種腦內傳導物質，調節大腦的獎勵、激勵和歡愉，也有調控活動機能的作用。存放最多多巴胺的地方是腦內的基底核（basal ganglia）和腹側被蓋區 （ventral tegmental area），前者和活動控制有關，如帕金森氏症就是basal ganglia釋放多巴胺的細胞減少，導致活動困難和僵硬；後者和情感控制有關，如可卡因令獎勵系統活躍起來，引致成癮。

O是催產素（oxytocin），又有一個名稱叫「愛的賀爾蒙」。女士生產過程、按摩和擁抱可以令催產素增加。催產素由下丘腦製造，然後存放在後腦下垂體。催產素主要能夠令人有愛和信任的感覺，所以好的二人關係能夠增進歡樂，而生理上則可以令子宮收縮和促進乳汁分泌。

E是安多酚（endorphins，又稱腦內啡），這個是比較令人熟悉的開心荷爾蒙。顧名思義它是腦內的嗎啡，也就是可以令人感到亢奮和愉悅。痛楚出現時，或者是運動的時候，又或者是大笑的時候，都可以令身體腦內產生安多酚，減低焦慮及放鬆身體。

S是血清素（serotonin），在腸神經系統和中央神經系統產生，在腸道的血清素幫助腸臟蠕動，在中央神經系統裏就有令人感到有親和力和友善的作用。血清素跟血清（serum）名字相近，但其實完全無關，當神經線末梢釋放血清素，便會和它的受體（receptor）結合，傳遞信息，之後便會被回收。所以一些抗憂鬱的藥物，就是阻止血清素被回收，讓它停留在腦內多一點時間，從而改善憂鬱的症狀。

雖然我知道在香港，生活有時並不快樂，但絕對不是無計可施。從上面的密碼裏，其實已經露出玄機。「DOES」就是做到、去做，有積極的含意。如果我們什麼都不做，那就是太佛系，猶如坐以待斃。積極地踏出第一步，就算只是做做運動，吃吃堅果、豆類，和朋友愛人來個擁抱，也可以令人開心一點。每日踏出一小步，就會踏出光明前路了！

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