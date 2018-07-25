【公共衛生教學系列】HPV疫苗與子宮頸癌（下）

上集介紹了HPV是甚麼，這集同大家講下HPV疫苗常見的問題和憂慮。

首先最重要的，當然是打一下素人父母，之前素人父母和蘑菇老媽說打HPV疫苗會癱，用了日本有人打HPV疫苗癱瘓後去法庭告政府，我亦不妨從醫學實證的角度去看看。

引起「打HPV疫苗後癱瘓」恐慌的是一個自體免疫疾病——格林-巴利症候群（Guillain Barre Syndrome, GBS）。GBS是一種會引致神經損害的自體免疫疾病，病發時會引起肢體無力、肢體癱瘓、神經感應的轉變，是相對罕有的疾病，嚴重的話可以致命。

但打完HPV疫苗後是否真會引起GBS？眾多研究分析大量疫苗的數據庫[1,2,3]（從2006到現在已接種疫苗的個別人口），發現沒有證據顯示打完HPV疫苗後會增加GBS的風險。大型數據研究顯示，打了277萬劑HPV疫苗後只有一宗男性病發GBS的個案（與背景病發機率相符），所以並不存在打HPV疫苗會癱[1]。

大家都知道，素人父母散播錯誤訊息和觀念沒有成本，最多被網上譴責一下，還是繼續做生意。

HPV感染後一定會得cancer嗎？

是不一定會得cancer的。如果不接種疫苗的話，人生裡有近90%會感染HPV，但感染HPV的話很多時候都會自己康復，而這些HPV感染康復後不一定會引起病變，但約70%的子宮頸癌都係由HPV導致的。只要知道，那個風險是可以透過疫苗避免！

什麼是CIN？

（以下為讓讀者明白，經過簡化。）

你可以將CIN（cervical intraepithelial neoplasm）理解為癌前的病變，CIN分幾個階段，數字愈高代表病變愈嚴重。當子宮頸病變得愈來愈嚴重時便會變成原位癌（adenoma in Situ, AIS）——非常早期的癌症。

那麼CIN是不是代表一定會變成癌症？不一定。有些時候CIN會好似失戀自己康復變回正常，有些時候CIN會好似遇到渣男一樣持續惡化成癌症，有些時候CIN會好似遇到真愛一樣，永恆不變。不錯，CIN是百變的，你不會知道是真愛、失戀定渣男。為了子宮頸的未來，還是要定期做子宮頸檢查。

現時市面上有兩種檢查︰

柏氏抹片檢查（pap smear） HPV檢測

根據美國癌症學會（American Cancer Society）指引[4]︰

所有21歲以上的女性應該每3年做一次柏氏抹片檢查； 30歲以上女士應該每5年做一次柏氏抹片檢查以及HPV檢測； 如果不想做HPV檢測，30歲以上女士可以持續每3年做一次柏氏抹片檢查； 如果有其他風險或因素會增加患癌風險的話，醫生或會安排更密切的檢查。

只要你曾經有過性生活的話，就算現在性生活不活躍，年過21歲的同學都應該做子宮頸檢查。

打完四價疫苗有無需要打九價疫苗？

其實四價疫苗已經包了最常導致癌症和菜花的HPV type，所以要不要補打九價看你個人對cost&benefit的定義。如果金錢不是問題，而你又好擔心另外的5個HPV type的風險，那麼或許可以考慮選擇去打，但這個完全是個人選擇，可以同醫生談談再決定。

文科生語重心長的建議

在這個科技發達的世代，玩Tinder約炮易過看戲，我明白大家都好需要被愛的感覺，但是，記住好好愛護你的子宮頸！在這個無法阻止大家約炮的年代，我們可以做的便是接種疫苗降低風險。

參考資料︰

Gee J, et al. Risk of Guillain-Barré Syndrome following quadrivalent human papillomavirus vaccine in the Vaccine Safety Datalink. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/28935469/ Andrews N, et al. No increased risk of Guillain-Barré syndrome after human papilloma virus vaccine: A self-controlled case-series study in England. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/28245941/ Deceuninck G, et a. Absence of association between Guillain-Barré syndrome hospitalizations and HPV-vaccine. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/28972438/ American cancer society. Retrieved from https://www.cancer.org/cancer/cervical-cancer/prevention-and-early-detection/cervical-cancer-screening-guidelines.html

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰王陽翎