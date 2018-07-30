從民法或者我們說錢的角度來看，法律上任何案件幾乎都可以和解，只要你願意而且付的出錢，大多可以讓你全身而退。司法人員的角度來看，多半也是樂觀其成，至少在證據調查或是事實釐清部分都省去了很多麻煩。

若是從刑事法的角度來看，就有一些不同；可以肯定的是，某些罪名縱然當事人全部和解了，也無法讓你完璧歸趙。像是搶錢、搶糧、搶娘們等行為，大抵上觸犯了搶奪強盜及妨害家庭等罪。

上述等罪名通稱為非告訴乃論之罪，與之相應的是告訴乃論之罪。兩者的差別在於，非告訴乃論之罪就是你被害人不追究也沒用，我國家就是要給你辦好、查滿為止，所以被害人在個案中的意願不是最大考量要素。

問題來了，從被告角度而言，觸犯非告訴乃論之罪時，還有誘因去和解嗎？例如詐欺罪好了，把騙來的錢返還給被害人，結果還是會判刑，雖然刑度輕一點，但對某些人來說似乎寧願把錢偷偷藏起來不歸還。

另一種觀點是，當非告訴乃論之罪可以藉由告訴與否而決定是否追究時，那是不是壞蛋每次只要做壞事就用錢擺平，這樣不是很糟糕嗎？不過這種說法也是多慮，主因先犯罪然後再用錢擺平，實在難以想像這會成為犯罪的誘因。

說到底，某些罪名是不是以被害人追究與否作為要件，考量的不見得都是被害人的意願等，本質上是國家政策問題，尤其像是內亂外患罪及偽造貨幣罪等這類的罪名，國家與社會才是真正被害人，也就沒有告訴或不告訴的問題。

然而像是把別人關起來的行動自由罪、強迫別人學鳥叫的強制罪、威脅要打爆他全家的恐嚇罪等，卻也都是屬於非告訴乃論之罪。縱然被害人事後完全原諒壞蛋了，被告若能得到個緩刑判決就算很不錯。

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非告訴乃論之罪，有沒有「無罪和解」的機會？

以上非告訴乃論之罪的光，也是多數法律人的共同認知，不過在此莫非提供一個非告訴乃論之罪的法律隨想，至於實務有無可能發生就請自行發揮想像力。以下的秘訣在於《刑事訴訟法》第300條變更法條的運用。

假設案件全部和解了，從個案來看，單純追究被告一人的刑事責任有不合理之處，被告當然可以選擇拼無罪判決，畢竟和解不等於認罪。然而，檢察官看到無罪判決，幾乎都是自動上訴，形同被告還要繼續在泥濘裡掙扎一陣子。

此時，檢視全部客觀證據的呈現，並基於事實同一的條件下，確認律師某程度取得法官與檢察官的默契，則被告固然對於較重的非告訴乃論之罪不願意認罪；但較輕的告訴乃論之罪則可以考慮進行認罪答辯。

由於被害人已經和解了，也不可能再次提出告訴，則法院本於事實同一，且告訴乃論之罪未經被害人告訴，是有極高可能性會給被告一個不受理判決。再者，站在公訴檢察官的立場，也較好對於偵查的檢察官有個交代，免除上訴與否困擾。

這種對於非告訴乃論操作的影，在運用上必須與法院及檢察官有相當大的默契存在，而且也要跟當事人溝通好。當然最重要的是，務必在最初與被害人和解的時候就要先行取得不再告訴的擔保，否則是非成敗，轉頭成空。

總之，非告訴乃論之罪到底能不能和解呢？官方標準答案是絕對不能，選擇和解頂多讓你刑度減輕、緩刑等等。然而司法人員辦案有時添加點溫度是必要的，不該排斥留條後路給一時思慮不周的被告走，至於運用上就只能是鄉野傳說，無法被證實。

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本文經莫非律師 Blue Blood Lawyer授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航