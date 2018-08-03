《日本．城市力》：鎌倉——建築在天然要塞的東國武士據點

編集：造事務所

古都鎌倉有許多知名景點，最具代表性的鶴岡八幡宮是源氏的氏神，源賴朝以這座古社為中心建設鎌倉。鎌倉受到海與山的包圍，位於天然要塞，鑿穿山脈開通的山路（切通）讓新田義貞的大軍吃足苦頭。

鎌倉在進入戰國時期後逐漸衰退，近世成為知名觀光景點，明治以後吸引許多文化人在此定居。「悠久歷史」與「文學氣息」正是今日鎌倉的魅力。

將鎌倉魅力讓世人知曉的黃門大人

不只是日本國內的遊客，鎌倉也是外國觀光客熱愛的旅遊景點。必去不可的鶴岡八幡宮和鎌倉大佛（高德院）皆擁有將近千年的歷史，但這兩處並非總是人潮絡繹不絕，室町後期鎌倉曾是貧窮村落，只靠農業和漁業維生。

鎌倉之所以能成為今日這般的觀光城市，黃門大人，也就是水戶藩主德川光圀居功厥偉。德川光圀遊歷鎌倉與江之島，根據自己的經驗將超過兩百四十處的景點與名勝寫在《新編鎌倉志》裡。這本書就是現在的旅遊指南，江戶中期以後，各地民眾紛紛前往鎌倉遊覽。

鎌倉吸引德川光圀的地方與其為正統武家政權發祥地不無關係。德川光圀的祖父德川家康自稱為河內源氏，亦即新田氏後裔，崇拜鎌倉幕府初代將軍源賴朝。

鎌倉原是桓武平氏一族，平直方的領地。源賴義平定平忠常之亂，平直方欣賞他的武勇英姿，不僅將女兒嫁給他，也將鎌倉的領地送給他。源賴義勸請（神靈分祀）京都的石清水八幡宮（源氏氏神），在由比鄉（今鎌倉市材木座）建造了鶴岡（由比）若宮。此後，鎌倉成為河內源氏的據點。

源賴朝以鶴岡八幡宮為中心打造城市

源賴朝是源賴義以下的第六代子孫，一一八○（治承四）年趁著出兵討伐平氏進入鎌倉。此處適合防禦，這是他選擇在鎌倉建立政權的主因。

Photo Credit: Jingo-ji temple @Wikipedia Commons Public Domain 源賴朝畫像。

鎌倉的南南西方為相模灣，三邊受到丘陵圍繞，位處天然要塞。源賴朝在石橋山之戰落敗後，輾轉逃往安房（今千葉縣南部）。史書《吾妻鏡》記載當地豪族千葉常胤說的話：「您住的地方既非要塞之地，也不是祖先發跡之處，應儘速前往相模國鎌倉定居。」千葉常胤在源賴朝心中的地位如父親一般，他決定聽從千葉常胤的話，將據點遷往鎌倉。

源賴朝進入鎌倉後，首先將荒煙蔓草的鶴岡若宮遷至小林鄉北邊，成為現在的鶴岡八幡宮。宮社位於平原北邊的丘陵中段，接著開通若宮大路，通往相模灣海岸。將軍御所、幕府廳舍以及家臣宅邸大多沿著由北往東的山邊興建，並圍繞著這些建築物，在東西邊的山麓或山腰興建許多寺院，高德院就是其中之一。

仔細對照就會發現，源賴朝的宅邸位於現在的清泉小學一帶，稱為大倉的地方。大倉御所除了將軍御所外，還有御家人住的侍所、負責執行行政業務的公文所（後來的政所）、主司訴訟的問所等官方機構。不過，大倉御所執行政務的時間只到一二二五（嘉祿元）年，之後政廳遷移至鶴岡八幡宮以南的宇都宮辻子。

遷移主要是受到幕政大幅更新的影響。源賴朝的嫡系已經斷絕，第三代執權北條泰時在幕後操控京都的公家藤原賴經，將幕政改為以執權為主的合議制。不過，政廳遷至宇都宮辻子也只有短短的十二年，之後再次遷往宇都宮辻子北邊（若宮大路御所）。至於遷移的原因至今仍不清楚，有人認為這不是搬家，而是擴展。

此外，「辻子」是小道的意思。鎌倉市區以若宮大路、東邊的小町大路與西邊的今大路為幹線道路，連接大小通道。宇都宮辻子是連結若宮大路與小町大路的道路，由於武將宇都宮朝綱的宅邸在此，因此取名。

位於主街的若宮大路是以平安京的竹雀大路為原型建造的。當時全長約一千八百公尺。如今車道中央有參道（譯註：民眾到廟宇、寺院等祭祀場所參拜的道路），第二鳥居與第三鳥居之間的道路則比前方道路高一些。這段參道稱為段葛，據說是為了祈願源賴朝的妻子北條政子順產才興建的。

此外，段葛的特色是愈接近鶴岡八幡宮，道路就愈狹窄。這是利用遠近法，在視覺上看起來鶴岡八幡宮位於很遠的地方，發生戰役時也不容易被攻陷。

發展成高度商業化城市

將焦點看向郊區，各地街道和港口設備完善，與西國和宋朝從事貿易往來，獲得的物資收益不僅有助於幕府財政，也有助於改善庶民生活。位於三浦半島東岸的六浦（今橫濱市金澤區），風平浪靜，屬於天然良港，是幕府最重視的外港。這一帶製鹽業相當興盛，連結六浦與鎌倉的朝夷奈（朝比奈）切通又被稱為「鹽之道」。

此外，對幕府來說，和賀江島（鎌倉市材木座）是與六浦同樣重要的外港，也是日本現存最古老的港灣設施。鎌倉市內有一條南北流向的滑川流入相模灣，如今河口西岸稱為由比濱、東岸稱為材木座海岸。顧名思義，材木座的地名來自鎌倉時代從事木材業的公會組織。

當時的滑川河口匯入相模灣，應該具備跟和賀江島一樣的港灣設施。總而言之，鎌倉既是「武士之都」，也是高度發展的商業空間。此外，當時鎌倉的人口約達三萬人。

Photo Credit: 臺灣商務印書館提供

七條切通建構完美防禦線

在陸路方面，鎌倉街道規劃得十分完備。鎌倉街道不是一條道路，而是鎌倉周邊幾條古道的總稱。御家人們經由鎌倉街道進入鎌倉，出入口是鑿穿山脈開通的山路，也就是俗稱的切通。主要切通從鶴岡八幡宮西北邊的龜谷坂開始，依順時針方向分別是巨福呂坂、朝夷奈（坂）、名越（坂）、極樂寺坂、大佛（坂）與化粧坂，共七條，稱為「鎌倉七口」。

新田義貞進攻鎌倉時，曾在切通發生激烈大戰。一三三三（元弘三／正慶二）年，新田義貞響應後醍醐天皇起兵，有一說認為他帶領六十萬騎大軍入侵相模灣（今神奈川縣）。新田義貞兵分三路，攻擊巨福呂坂、極樂寺坂與化粧坂，對抗的幕府軍強力反擊，新田軍久攻不下。

新田義貞決定改變戰略，繞行至稻村崎的海岸，從由比之濱攻入鎌倉。鎌倉市街瞬間遭到攻占，北條得宗家（本家）當主第十四代執權北條高時，在鶴岡八幡宮東邊的東勝寺與家族臣下一起自盡。

如今東勝寺遺跡有一座名為「切腹櫓」的洞穴，放置著弔唁北條一族的石塔和卒塔婆（佛塔）。「櫓」指的是在岩壁鑿開的橫式墓窟，大佛（坂）與名越（坂）可看到大規模墓窟群。

隨著鎌倉幕府滅亡而衰退

鎌倉幕府滅亡後，河內源氏的足利尊氏出任第一代將軍，建立室町幕府。《建武式目》裡記載足利尊氏構思的將軍御所所在地，看似會在鎌倉設立幕府。

最後足利尊氏選擇落腳在京都，但鎌倉依舊是東國武士的象徵地點。足利尊氏在鎌倉幕府舊址設置鎌倉府，給予公方（長官，代表統治者）東國十國的統治權。

不料，公方的絕對權力引來東國武士反彈，與幕府之間產生嫌隙。第四代公方足利持氏與幕府對立，其子成氏持續對抗，最後被逐出鎌倉。

戰亂之中，輔佐鎌倉公方的關東管領上杉家也發生同族相爭的情形。大家都知道，室町時代的上杉家分成山內上杉與扇谷上杉兩家，其實還有犬懸上杉、宅間上杉等分支。山內、扇谷、犬懸、宅間等都是鎌倉的地名。

其中犬懸家與宅間家從一四一六（應永二十三）年的上杉禪秀之亂後沒落，形成山內與扇谷兩家激烈對立的局勢。可惜的是，這兩家後來也被新興勢力後北條家擊退，鎌倉從此變成後北條家的領地。

洋溢文學氣息的近代鎌倉

誠如一開頭所說，鎌倉在江戶中期以後再次進入繁榮期。當時的鎌倉是許多寺社的門前町，一八八九（明治二十二）年橫須賀線開通後，因交通便利，再加上氣候也很溫暖，逐漸演變成適合休養生息的養生勝地。鎌倉市街洋溢歷史風情，深受文人墨客的喜愛，島崎藤村、夏目漱石、芥川龍之介等文豪都定居於鎌倉。

昭和時期出現「鎌倉文士」的稱號。一九三三（昭和八）年，以里見弴與久米正雄為主組成鎌倉筆會（鎌倉pen club）。大戰末期的一九四五（昭和二十）年五月，久米正雄、川端康成與小林秀雄等人創設鎌倉文庫。這些住在鎌倉的文學家捐出自己的藏書，成立一間借書店（貸本屋）。由於戰爭中期與末期民不聊生，百姓生活困頓，鎌倉文庫提供貧窮市民難得的休閒娛樂。

與鎌倉淵源頗深的文化人據說超過三百人。二十世紀的百年間醞釀出迷人的文學芳香，鎌倉不只具有悠久的歷史，濃郁的文學氣息也成為其最大的魅力所在。

相關書摘 ▶《日本．城市力》：奈良——擁有一千三百年歷史的古都

書籍介紹

本文摘錄自《日本．城市力：從30座城市解讀日本史》，臺灣商務出版

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編集：造事務所／監修者：金田章裕

譯者：游韻馨

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航