《日本．城市力》：奈良——擁有一千三百年歷史的古都

編集：造事務所

元明天皇參照唐朝首都長安的規劃建置，建立了奈良的平城京，無論是建設地點的選定與都市計畫的概念，皆效法中國思想。當時的平城京住著各種身分階級的人，從高級貴族到社會底層的奴隸皆聚集於此，生活水準自然也大相逕庭。

由於規劃得不夠完善，平城京無法滿足首都的需求，最後遭到廢除。無人居住的平城京在長年荒廢之下，變成荒煙蔓草的平原。明治時代之後，某位有志之士發起保存彰顯運動，使其再現風華，蛻變成現在的奈良。

遣唐使加速平城遷都

平城京是日本八世紀的都城，位於奈良盆地北方。根據明治時代民俗學者柳田國男的說法，「なら（NARA）」的語源是「平（なら）」，意指地勢平坦的丘陵地。古代文獻中，表示「な」與「ら」的萬葉假名不只「奈良」，還有「那羅」、「寧樂」、「平城」等。每個詞的讀音都是「NARA」，寫成「平城京」時，讀作「NARANOMIYAKO」。

選擇蓋在丘陵地具有重要意義。元明天皇決定平城遷都時頒布的《遷都詔》中有這麼一段：「方今平城之地，四禽叶圖，三山作鎮，龜筮並從，宜建都邑。」

「三山」指的是東邊的春日山、北邊的平城山、西邊的生駒山。「四禽叶圖」代表「四神相應」的土地（滿足所有風水條件的寶地）。「龜筮」是當時的占卜術之一。當時的政治融入古代中國思想，因此認為平城京很適合設為首都所在地。

另一方面，原本的都城藤原京（橿原市）時發水患、交通不便，加上受到飢荒與疾病侵襲，也成為元明天皇決定遷都的主因。正巧當時相隔三十二年派去唐朝的遣唐使回國，使節描述了唐朝首都長安的繁華美景，更加速了元明天皇建造新首都的決心。

Photo Credit: 臺灣商務印書館提供 以平城京為中心的四神相應。

Photo Credit: 臺灣商務印書館提供 平城京街區。外京為左京的一部份，但建造時期至今仍眾說紛紜。（參考「奈良縣立橿原考古學研究所副署博物館」官網圖片〔平成京條坊復原圖〕製作而成）

首都的建設模型為唐朝的長安

平城京從七○八（和銅元）年開始興建，元明天皇在兩年後提早遷都，當時都城尚未完工。

平城京的規模南北為四點八公里、東西為六點三公里，藤原京的宮殿位於市區中心，但以長安城為建設模型的平城京，將宮殿（平城宮）設置在市區北邊。天皇居住的內裏、執行政務的大極殿、兵部省與氏部省等二官八省的政府機構全部設置在平城宮裡。

平城京以從平城宮往南延伸的朱雀大路為中心，分成東邊的左京與西邊的右京。左京以東興建外京，東大寺、興福寺、元興寺等大寺院林立。興建外京的原因不明，但有一說是認為興福寺是藤原家的氏寺，因此建設外京頗有展示威權的意思。

此外，位於外京東邊，亦即春日山山麓的春日大社也是藤原家的氏神。相傳鹿島神宮（茨城縣鹿嶋市）的主神武甕槌命騎鹿來到奈良，因此當地居民都將棲息在春日野的鹿視為神的使者。由於當時殺鹿會被罰款，所以居民們每天早上起床做的第一件事，就是確認家門口有沒有鹿的屍體。這也是日本俗諺「早起三分利」的起源。

從木簡探索貴族的生活樣貌

平城京的市區採取棋盤式規劃的「條坊制」，包括東西橫貫的十條「條大路」，與南北縱穿的十一條「坊大路」。這些大路劃分出來的行政區劃稱為「坊」，再由縱橫各三條的小路，細分為十六個小區塊。

此十六分之一的小區塊稱為「坪（後來的町）」（與現代面積單位的「坪」、「町」不同），面積約一百三十三平方公尺，呈正方形。高級貴族的宅邸劃分在平城宮附近，以當時單位計算，基地面積約為一到四坪。根據一九八六（昭和六十一）年進行的挖掘調查，在現在的伊藤洋華堂奈良店一帶挖出數萬件木簡（寫著文字的木札），確認此處正是當權貴族長屋王的宅邸遺跡。

從木簡記述的文字可清楚看出當時貴族的奢華生活。長屋王除了米、芹、白蘿蔔之外，還訂購了鯛魚、鮑魚等高級食材。此外，宅邸境內還有處理家政的政所，鑄物所與綿作所等役所，預估應有數百人在此工作。其中包括馬司、犬司、鶴司等負責照顧動物的官員。

平城京的人口約十萬人，除了貴族之外，還有官人、庶民、奴婢（奴隸）。身分較低的庶民住在離宮殿很遠的八條大路、九條大路一帶，考古學家曾在該地附近找到坪區劃十六分之一坪、三十二分之一坪等規模較小的住宅遺跡。

大多數庶民都是從畿內各地被迫移居的農民，在京內從事土木或警衛等工作。由於不堪重度勞動，許多農民逃出都城。

遷都原因竟是廁所設計不完善？

平城京的每座宅邸都會挖井滿足生活用水需求，並在道路旁挖側溝排水。相信各位都知道，完善的上下水道是都市計畫的重要因素。據傳藤原京遭到廢除的理由，就是因為汙水全部流向位於低溼地的宮殿。平城京利用佐保川與秋篠川作為運河與排水水道，但這兩條河流距離大河太遠，無法根本解決問題，導致天平年間（七二九∼七四九年）爆發疫情。

加上當時長屋王與藤原氏等貴族之間陷入激烈的權力鬥爭，執政的聖武天皇只要遇到天災異變就遷都，從恭仁宮（京都府木津川市）、難波宮（大阪府大阪市）、紫香樂宮（滋賀縣甲賀市），最後遷至平城京。

不過，平城京最後還是遭到廢除，桓武天皇遷都長岡京（京都府長岡京市）。平城天皇時代曾經想將都城遷回平城京，但最終沒有實現，平城京的建築物和道路慢慢遭到破壞，形成一片田地。

在戰火中燒毀的「奈良大佛」

一般認為，遷都長岡京的目的在於降低佛教各宗派在政治上的影響力。平城京有俗稱「七大寺」的寺院建築，遷都時天皇不同意這七大寺也一起遷移。

平安末期，與朝廷和藤原氏關係深厚的南都（平成京的別名）諸寺院，起身對抗在宮中掌權的平清盛。後白河天皇的皇子以仁王舉兵支援南都，平清盛的五子平重衡攻打南都，燒毀東大寺與興福寺。

根據《平家物語》的說法，平重衡原本只是下令「燃點篝火」，沒想到士兵們誤以為要「放火」，才發生這起燒毀寺院事件。姑且不論實際狀況如何，其蠻橫作為引起民間反彈，使得平氏政權很快失去民心。

平氏滅亡後，重建東大寺與興福寺。東大寺後來在戰國時代再次遭到大火吞噬。當時的大和（今奈良縣）沒有守護大名，由興福寺負責守衛維護。後來擔任大和守護的筒井順慶與其父親，都是興福寺的眾徒。

戰國武將松永久秀企圖稱霸大和，筒井順慶奮力抵抗。松永聯合三好氏形成聯軍，兩方陣營在奈良市區對峙。戰局從東大寺起火後開始扭轉，原本在境內布陣的筒井三好聯軍退出市區。現在主流的說法都認為這次的縱火是松永久秀所為，但也有人說是不小心失火，或同井三好聯軍中的基督徒士兵幹的好事。無論如何，真相到現在仍未釐清。

這次的大火燒毀了盧舍那佛的佛頭，後來只施以簡單的修復，長期受到風吹雨淋。直到一七○九（寶永六）年，大佛殿修復完成後，才舉行落慶供養儀式。

Photo Credit: Fg2 @Wikimedia Commons Public Domain 盧舍那佛。

費盡一生保存宮跡的植樹工匠

江戶時代，大和成立了郡山藩（大和郡山市）與高取藩（高取町）。不過，現在的奈良市中心並未設藩，與縣南部的山岳地區一同納入幕府領地（天領）。包括興福寺在內的寺社對朝廷仍有影響力，外界認為此舉是為了監視寺社動向。

根據十七世紀奈良奉行所做的調查，奈良中心有超過兩百個聚落，人口約三萬五千人。他們主要從事商業，當時設置於元興寺境內的「奈良町」，直到現在還存在著。

隨著長岡遷都而廢京的平城宮遺跡，在一九九八（平成十）年與東大寺一起成為世界文化遺產，大極殿從平城遷都的一千三百年後，於二○一○（平成二十二）年修建完畢。如今在朱雀門旁立了一座人物雕像，他就是棚田嘉十郎，也是至今仍持續推動的平成宮跡保存運動的發起人。

明治末期，在奈良從事植樹工作的棚田嘉十郎，感嘆曾經繁華的首都遺跡如今已成廢墟，於是發起保存運動。他不斷向土地所有人表達購買土地的意願，並造訪政府當局，提出保存宮跡的請求。但許多地主不願賣地，每次交涉都處處碰壁。

即使如此，棚田嘉十郎愈戰愈勇，一九一三（大正二）年成立「奈良大極殿址保存會」，由貴族院議員德川賴倫擔任會長。遺憾的是棚田嘉十郎在長期心力交瘁之下不幸失明，後來又因為捲入收購土地弊案自殺身亡。

就在棚田嘉十郎逝世隔年，也就是一九二二（大正十一）年，大極殿遺跡被指定為國家史蹟。一介植樹工匠的遺願終於實現了。

相關書摘 ▶《日本．城市力》：鎌倉——建築在天然要塞的東國武士據點

書籍介紹

本文摘錄自《日本．城市力：從30座城市解讀日本史》，臺灣商務出版

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編集：造事務所／監修者：金田章裕

譯者：游韻馨

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Photo Credit: 臺灣商務印書館

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航