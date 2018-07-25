柯文哲群眾募款網站一上線就塞爆，選台北市長要花多少錢？

（中央社）台北市長柯文哲群眾募資網站今（25）日上線，不到半小時就被踴躍贊助的網友塞爆。柯文哲競選辦公室說，看監控數量，最多同時有2500人上線，晚上會公布募得金額與熱銷商品名單。



柯文哲群眾募資網站中午12時上線，首波募資目標為新台幣1310萬元，其中募資文宣占320萬元、施政成績宣傳占590萬元、政見推廣活動占270萬元、據點占130萬元。



贊助民眾可選擇2000元的「改變成真組合」、1000元的「超越藍綠組合」、1000元的「白色力量組合」或500元的「持續發生組合」，也可選擇「其他」選項，商品包括「因為我沒有朋友」、「垃圾不分藍綠」等柯語錄貼紙或T-shirt、托特包、胸章等。

柯文哲競選辦公室成員柯昱安表示，競選團隊本來沒想到1310萬元可能兩、三天就能募到，因為參考4年前的募款狀況，團隊成員認為今年選舉這麼冷，可能不會有這麼多人想要贊助，但募款速度有點超出預期，民眾「滿踴躍的」。柯昱安說，目前還無法統計已經募得多少錢，但「現在這個數字有一點太快了，我們還在討論說，萬一今天晚上達標了，後續要怎麼處理」。



他指出，4年前柯文哲選市長時採政治獻金方式，募得近1億4000萬元，但群眾募資是小額捐款，競選團隊把金額限定在10萬元以下，也會先公布要把錢用在哪些地方；政治獻金則是獲得捐款後，再宣布要把獻金用於什麼用途，跟群眾募資還是不太一樣。



柯昱安表示，競選團隊18日會舉辦第一次柯文哲見面會，有點像是「面交派對」；民眾如果贊助後，選在活動當天現場領貨，就有機會與柯文哲見面。

柯文哲為了年底的選舉爭取連任，先前就透過太太陳佩琪名下的房屋抵押向銀行貸款2千萬，這筆費用將用於選舉的人事和雜支；至於選舉文宣與活動，則是用群眾募資的方式，會事先公布計畫和預算，讓贊助者知道捐的錢用到哪裡，募資完成就中止捐款。

今天開放的群眾募資，下午時就有消息指出，募資金額已達到500萬，晚上八點半時網友們持續在臉書上「報數」，捐款人次已經達到一萬七千人。

事實上這並非柯文哲第一此使用群眾募資，2014年時，臺灣醫界聯盟基金會就曾經在FlyingV上發起的群眾募資計劃「台灣需要白色的力量」，並成功募得160萬元

選舉要花多少錢？

中選會也在本月3日通過2018直轄市、縣市長選舉經費最高金額，新北市由於人口最多，額度破億達1億581萬，為全台最高，台北市則是8747萬。

柯文哲上一次的選舉經費為1億4千萬，其中最大一筆是「宣傳支出」，金額4126萬6497元，他曾對媒體表示，「選舉花太多錢不是好事」，並喊出「務實選舉」，這次自行抵押房屋貸款2000萬籌措經費，競選辦公室也選用共同空間模式的辦公室藉此壓低「成本」。



然而對於台北市的競選經費今年額度上限為8000萬，《ETtoday》報導，柯文哲表示，競選總部一個月租金就要好幾十萬，如果經費上限8000萬，那他要問，「是怎麼認定的？加兩場遊行就超過了。」認為國家制定法規應該更務實。

對於柯文哲的「選舉花錢」說，《民視新聞》報導，民進黨的台北市議員王世堅曾質疑，「柯市長說要節省競選的花費這是對的，問題不要錢的最貴不是嗎？你用公家的資源和職位，安插你自己的選舉人馬，那這算不算你的選舉開銷？」

國民黨台北市議員陳永德則認為，「他用多少資源在最後這一年，編了多少的預算在用政策買票，所以他有這麼龐大的行政資源，在做他的競選活動，包括歐洲行也是，既然有這麼龐大的行政資源，當然不用政治獻金，想想看其他人有他這種能耐嗎？」

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核稿編輯：楊之瑜