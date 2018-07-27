2016年在臺灣引起一片熱潮《精靈寶可夢GO》這個手機遊戲要求玩家走到戶外與手機互動的遊戲模式，徹底巔覆了先前手遊讓玩家在室內進行方式，關鍵就在於採用了擴增實境（Augmented Reality; AR）技術。

手機導覽 結合遊戲互動寓教於樂

數位科技不僅帶來方便，也改變我們的使用習慣；4到5寸的手機，也漸漸取代導遊的工作，成為最符合每個人需求的貼身導遊。「蹦世界」決心以手機優化旅遊的不便，以最簡易方便的導覽方式打造了手機導遊平台。

虛擬實境、擴增實境是近年來數位行銷業界最關注的新興科技，蹦世界除了致力在藍芽（Beacon）感應的數位導覽為主，更以擴增實境的功能為輔，讓旅遊不只是走馬看花，期待用有趣的方式豐富視野，幫旅程增添更加有趣的互動。



Photo Credit: 蹦世界

蹦世界數位創意創辦人黃勝宏表示，7/31~8/25暑假期間行政院環保署於花博流行館舉辦的《循環再生：回收基金20年特展》中，除響應環保，提供蹦世界手機導遊導覽的服務，並結合地圖逛展集戳章的功能之外，更首度以「實際解謎」的遊戲方式，結合臺灣資源回收歷史以及八大展區特色，讓參展民眾透過手機深度遊玩有趣謎題，期待結合遊戲娛樂，帶來寓教於樂的效果，更加豐富展覽內容。勝宏更進一步補充：「團隊成員在製作遊戲前，先搜集與了解展品資訊，從中找出有趣的切點，並結合Beacon感應技術，在會場自在穿梭逛展，到指定區域便以藍芽跳出該區相對應的資訊內容。」以蹦世界行動導覽與實境解謎互動，數位化實踐資源回收的環保態度。

朝世界性的手機定位互動分享平台目標邁進

為了讓全世界都能輕鬆使用GPS & Beacon定位導覽的技術，平均年齡30左右的蹦世界，正在研發新一代AI引擎，未來不管用哪一種語言寫的導覽，自動就會生成各國語言，讓全世界每個角落的故事不因語言而有所隔閡。勝宏表示：「未來將持續發展此AI引擎，讓遊客就像有隨身導遊一樣，吃喝玩樂、住宿、交通都準備好了，期待他會更像秘書提醒你該起床、可以用餐、該坐車了。」

「開放平台」是蹦世界最重要的價值，除了聽取他人的導覽，自己也能創作導覽供他人下載，導覽內容除了基本的文字、圖片，還能加上自己的聲音，就像是真的的導遊一樣。如果想增添趣味，還可放上AR的圖片或動畫，這一切都是免費的！像是許多較小的博物館、展覽，和園區，雖想要提供導覽服務，可惜礙於人力不足或是沒有經費購買昂貴的導覽機，常常落為「走道」，讓創作者的心情黯然。也因此希望能解決這問題，讓創作者能用最少的預算提供最棒的導覽服務。

Photo Credit: 蹦世界

蹦世界雖是個小團隊，但也有著改變世界的夢想，目前台灣沒有大型的導覽服務公司，用的都是國外公司的服務，費用都不是小型場所負擔的起。蹦世界從台灣開始，希望能成為台灣最大的導覽服務公司。未來希望像名字一樣成為世界最大的導覽服務公司，真正蹦世界！

目前全台已經有數十個地方都在用蹦世界了，在蹦世界上的創作者也不斷的增加，一起加入蹦世界吧！