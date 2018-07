【Netflix獨家精選】小螢幕時代來臨：頂尖好萊塢影人跨足電視影集

近年來產業資源也開始大舉投入小螢幕,不管是Netflix、HBO還是Amazon都積極發展原創內容,帶動好萊塢從業人員透過「小螢幕」,實驗不同以往的的概念,或挑戰螢幕前觀眾的口味與接受度。

隨著網速提升、行動裝置普及,「追劇」在生活中扮演越來越重要的角色,成為休閒娛樂活動的重要選項。無論手機、平板或電腦,「小螢幕」的時代已經來臨!小螢幕不再只是「大銀幕」的反義詞,而是另一種更便利的觀影選項;眾多好萊塢產業工作者,也將小螢幕上播出的影集、電影視為展現才華的新舞台。無論風靡全球的實力派演員,或別具一格的好萊塢導演、製作人,跨界大、小螢幕,成功衝撞出多元的作品風格,與獨特的敘事方式。

過去在龐大好萊塢工業的商業運轉下,票房往往淪為唯一指標,進而影響投資方與製作方嘗試新題材或挑戰敏感話題的絆腳石。相較之下,「小螢幕」的影視製作能大膽擁抱更多可能性,挖掘世界各地有趣、動人的故事題材。本月份Netflix特別介紹幕前幕後,皆由頂尖好萊塢影視工作者參與製作的精選影集、電影。

把影集當電影在演的實力派演員

No. 1

Netflix原創韓劇《陽光先生》(Mr. Sunshine)

《陽光先生》由打造《孤單又燦爛的神-鬼怪》和《太陽的後裔》的金銀淑編劇和李應福導演聯手。而男主角李秉憲則是睽違九年回歸小螢幕演出,他不僅是韓國一線演員,更以電影《特種部隊》系列與《魔鬼終結者:創世契機》等作品,成功進軍好萊塢,成為電影、影集兩棲的全球知名演員,前四集播出演技就備受好評,還以外語和其他演員溝通。

這部由李秉憲與金泰梨領銜主演的Netflix原創韓劇《陽光先生》,7月7日與韓國同日首播後,隨即成為話題之作,首集更超越《鬼怪-孤單又燦爛的神》的收視率。

No. 2

影集《諜海黑名單》(The Blacklist)

談起全球影迷最津津樂道的影集知名角色,絕少不了《諜海黑名單》中的「 紅爺」(Red)。演活劇中犯罪天才一角的詹姆斯.史派德 (James Spader),1989年以《性、謊言、錄影帶》(Sex, Lies and Videotape) 成為坎城影展影帝,後來也活躍於許多影視作品中,並曾以影集《律師本色》與《波士頓法律》獲頒艾美獎最佳男主角獎。關於詹姆斯史派德的另一個熱門話題,即是他年輕時外表俊俏,迷倒一票粉絲;主演《諜海黑名單》的他,現在雖已成了光頭大叔,獨特個人魅力依然令人無法擋

《諜海黑名單》描述代號「紅爺」的前美國海軍情報官雷蒙.雷丁頓在多次躲避FBI追緝後,轉而和FBI合作捉拿危險的罪犯和恐怖分子,他手上握有的「黑名單」將是最有力的工具。

No. 3

影集《謀殺入門課》(How to Get Away with Murder)

《謀殺入門課》播出後成為當年最大贏家之一,製作團隊找來曾三度獲奧斯卡提名,且以《藩籬》贏下2017年奧斯卡最佳女配角獎的實力派非裔女星薇拉.戴維斯主演,明顯「就是要來拿獎項的」。果不其然,薇拉戴維斯在《謀殺入門課》中顛覆過去大螢幕的溫和形象,改以散發致命吸引力的法律系女教授一角,成為首位獲頒艾美獎的非裔影后。她的傑出表現激勵全球觀眾,尤其以非裔影視工作的身份站上各大獎項的舞台,無疑是為好萊塢產業的種族平等運動往前邁進一大步。

《謀殺入門課》描述一位精明幹練的刑事辯護律師安娜莉絲.基汀,身兼法律教授,和她的五名學生被捲入一樁離奇怪異的謀殺案,要如何撥開重重雲霧進而脫身。

跨螢幕製作.發揮堅強幕後實力

No. 4

Netflix原創影集《紙牌屋》(House of Cards)最終第六季

屢獲殊榮的《紙牌屋》,可說是奠定Netflix原創內容知名度的經典影集,其中羅蘋萊特(Robin Wright)精湛詮釋善於權謀的克萊兒,因此獲頒金球獎最佳女主角,成影集最大賣點。

而從MV導演起家,現在已經是知名導演和監製的大衛芬奇(David Fincher),善於深刻反映了當代社會道德淪喪等社會問題,作品包括《鬥陣俱樂部》、《班傑明名的奇幻旅程》、《龍紋身的女孩》等,從電影跨足影集後,《紙牌屋》一鳴驚人並不斷創造話題, 大衛芬奇也參與執導另一Netflix原創偵探影集《破案神探》(Mindhunter)。

《紙牌屋》先前透過宣布克萊兒安德伍將「入主白宮」成為美國史上第一位女總統,向全球觀眾宣布此影集今年將推出最後一季。

No. 5

Netflix原創影集《王冠》(The Crown)第二季

獲金球獎肯定的Netflix原創影集《王冠》,最新一季才在這個月的艾美獎獲得13項提名,幕後靈魂人物,也就是本劇編劇彼得摩根(Peter Morgan),曾以電影《黛妃與女王》《請問總統先生》《美國狙擊手》三度入圍奧斯卡。另外,製作人團隊中,還包括以電影《舞動人生》《時時刻刻》《為愛朗讀》等作品獲奧斯卡提名的導演史蒂芬.戴爾卓(Stephen Daldry)。

《王冠》生動呈現英國女王伊莉莎白二世開始當政後的皇室故事,實為一部令人讚嘆的歷史劇。第三季將於明年強勢回歸,加入新成員的卡司同樣堅強,將由金球獎得主奧莉薇亞.柯爾曼(Olivia Colman),與演技派女星海倫娜.寶漢.卡特(Helena Bonham Carter)分別扮演伊莉莎白女王與瑪格麗特公主。

No. 6

Netflix原創電影《玉子》(Okja)

南韓導演奉俊昊導演從《殺人回憶》就備受矚目,2006年更以《駭人怪物》打破了南韓影史票房紀錄。而去年Netflix就和奉俊昊導演合作原創電影《玉子》,最初在2017年第70屆坎城影展上首映,獲熱烈迴響,隨後便在 Netflix播出,使得優質電影作品能不受院線放映檔次限制,讓觀眾在家隨時都能觀賞。

《玉子》引人注目的原因,不外乎Netflix祭出由多位好萊塢實力派演員組成的黃金卡司,包括曾獲奧斯卡提名的傑克.葛倫霍(Jake Gyllenhaal)與蒂達.史雲頓(Tilda Swinton),顯示大小螢幕界線愈來愈模糊不受限制。

