老人的咬合能力隨時間弱化，哪些進食方法可改善咀嚼困難？

文：劉耀方、李慧庭

咬合是人體中一個極為複雜的機制，是由骨頭、顳顎關節、肌肉及牙齒之間集合而成的運動狀態。有一組穩定而有效率的咬合，可以讓我們把食物好好地咀嚼以攝取營養，也可以讓我們有清晰而自然的發音，可以和其他人做有效率的溝通。

但是咬合能力可能會隨著時間慢慢弱化的，一般來說咀嚼肌群的力量會隨著年齡慢慢下降；顳顎關節如果長期使用也有機會跟膝關節一樣，有磨損的問題；至於牙齒的疾病更是對老年人的咬合問題有很大的影響，會影響到咬合的牙齒問題，大概有過度磨耗、牙周病、缺牙等幾種問題。

過度磨耗的牙齒，除了一般人會聯想到的敏感問題之外，因為損耗的關係，牙齒的長度變短也會對顳顎關節造成更多的壓力，在過度的壓力之下關節軟骨受損的機率就會提高，咬東西疼痛無力就會發生，進而影響到生活品質。近年來因為一般人的生活壓力越來越大，夜間磨牙或過度磨牙的好發年齡越來越低，顳顎關節問題的年齡層也越來越低，目前不只老年人，就連二十出頭的年輕人也常常會出現這類的問題，顳顎關節疾病也開始成為牙醫治療的大宗了。

牙周病則是因為作為牙齒地基的牙周組織及骨頭受破壞，因而使得牙齒開始動搖，咬東西變得很沒有力量甚至因為疼痛而無法咬合，如果沒有盡快治療，嚴重一點的情況甚至得拔除導致缺牙，患者可能會因此過度使用某一側咬合，久而久之也會影響肌肉和關節的功能，由外觀來看可能會出現大小臉，嘴巴打開的時候明顯的會往某一側移動等現象。

從上敘中我們可以發現咬合是一個很複雜的問題，且隨著年齡老化問題會更加嚴重，對於生活上的不便莫過於不能正常進食食物，不能選擇自己想吃的食物，只能選擇一些好咀嚼的食物，但是因為變化性少，食慾下降。又或是咀嚼能力變差了，食物不能咀嚼成適合吞嚥的大小，就容易發生哽咽。長期下來會導致攝取量不足，體力下滑，最後營養不足造成疾病的發生或是惡化本身已有的疾病。

以下簡介幾項進食的方法幫助改善咀嚼和吞嚥困難：

選擇較軟質的食物，例如：從菜莖改選擇瓜類或嫩葉

縮小食物的體積，例如：將豬排切成小丁狀

改變烹調方式，例如：從煎蛋改成蒸蛋

食物在適當的溫度食用，例如：溫熱的料理不要放到涼才吃，或是生菜沙拉不冰了才吃。因為接近體溫的食物叫無法刺激吞嚥反射能力。

色彩豐富的餐點，會增加食慾。

增稠劑，例如：太白粉、蓮藕粉、地瓜粉，讓食物變得黏稠，可幫助吞嚥困難的病人進食。

此外，在老人的飲食中發現他們容易因為牙齒咬合問題，不喜選擇需要咀嚼的含纖維的食物，且因為老化口渴機制退化，也可能伴隨著喝水容易嗆咳的問題，而減少了水份的攝取，因此原因容易會有便祕的問題產生。建議將含纖維的青菜、水果切小塊、切小丁，慢慢進食，搭配水份交互進食，幫助口中的食物吞入食道內，改善便祕的問題。

若是因為咀嚼吞嚥困難的程度很嚴重，無論怎麼進食仍舊無法達到一日所需的營養，可考慮使用市售的口飲補充營養品，用於補充日常進食不足的營養素。

當發生顳顎關節疼痛或是不舒服的問題，請盡快找牙醫師診斷，除了單純解決疼痛之外還要試著找出原因，否則無法正確找出問題去進行治療，後續會衍生出更多問題，導致身體健康亮紅燈。

本文經阿登的老人學筆記本授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航