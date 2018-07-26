青運被拔後，台灣也該摘下「東亞」這個金頭箍了

東亞青運的事件，也許對今天爭論的雙方來說，這都是一種政治不正確。

我認為被取消主辦東亞青運也不是件壞事，因為東亞青運的主辦權本來就是中國施捨來的，東亞奧會除了台灣之外的成員國是：中國、香港、澳門、日本、韓國、北韓、蒙古，大家看到這個名單就很清楚，如果沒有中國的「讓利」，台灣是不可能獲得主辦權的，這就跟台商去中國經商一樣，給你免稅是恩賜，只要我不高興隨時可以收回來，然後你就吃屎跌股。

就算是日本，只敢小孬孬的投了個棄權票就有人說這是力挺，可見在東亞奧會，台灣根本不可能受到公平的對待，不管有沒有東奧正名運動，在東亞奧會的任何一個事項，台灣都隨時會是受害者。

正本清源之道，其實從十幾年前開始就有很多人提過，包括我也是如此倡議：加入東協。

有人可能會說，東協還不是要看中國的臉色，那有這麼容易，但是試想，要說服泰國、越南、馬來西亞，怎麼都比要說服北韓、中國、香港、澳門容易吧？再不然乾脆一點，台灣退出亞洲區，爭取加入大洋洲奧會，說服諾魯、帛琉、東加，又比說服東協各國容易，在大洋洲參加各種賽事，其實也沒有什麼不好，在某些項目上面說不定還比較容易贏得獎牌。

你可能會問，台灣明明在東亞，怎麼可以參加其他地方的運動組織啊？其實，各運動組織和實際地理位置的關係，其實並沒有那麼的強硬規定，例如台灣就曾經參加過大洋洲足聯，而這次世界盃平了法國的澳大利亞足球隊，踢的可是亞洲區資格賽呢！

Photo Credit: Reuters/達志影像

就以現在被中國把持的東亞奧會而言，以前哈薩克跟澳大利亞都是會員，這兩個國家跟東亞根本八竿子打不著，台灣在地緣上跟東南亞還有大洋洲更接近，若是不把自己鎖死在「東亞」這個框架，說不定會更好。

被取消東亞青運主辦權，正好讓我們看清楚這個事實，台灣究竟要往那走，是不是一定要把自己定位成東亞區域事務的一份子，往南跟東協有更多的合作，或甚至向東擁抱整片太平洋，世界難道不是更廣闊嗎？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺