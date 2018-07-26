曾退出民進黨、又遭國民黨開除黨籍——林為洲在「藍大於綠」的新竹縣如何選？

（中央社）

未獲黨提名的國民黨籍立法委員林為洲24日宣布堅持選新竹縣長，國民黨新竹縣黨部昨（25）日開除立委林為洲黨籍。黨主席吳敦義說，黨有黨紀、國有國法，待收到新竹縣地方黨部呈報後，中央再決定如何處理。林為洲則回應指出，「這比退出民進黨的打擊還大」，林為洲說，當初退出民進黨是他自己要退出的，心甘情願，但這次是被逼的。

由於立委林為洲昨天揚言脫黨參選新竹縣長，新竹縣黨部考紀會大動作開鍘，對林為洲做出開除黨籍處分。

國民黨新竹縣黨部發布新聞稿指出，針對林為洲決定脫黨參選底的聲明，今早召開考核紀律委員會，經考核紀律委員會應到11名委員，實到9名委員審慎討論後，一致決議依違反黨紀做出「開除黨籍」懲處，結果將送中央考核紀律委員會議決，並經中央常務委員會核定後執行。

新竹縣考核紀律委員會常委洪文彬說，委員會有發出開會通知，請林為洲到場說明，可惜他並未到場。

黨主席吳敦義則在行動中常會最後做出結論時表示，所有縣市長的提名都已告一段落，目前最重要的，提名之後，一定要增進團結，「有提到名，當然要努力打這場戰；沒有提到名的，也是一樣要認真努力幫助被提名的候選人」，全力以赴，打贏勝選。

吳敦義說，大家同在一條船上，這一條船很健全，萬里航行，就可以到達終點、目的；如果破漏，水就進去了，船沉了沒有一個搭船的人能夠幸運一枝獨秀。

此外，吳敦義在中常會後被問到是否擔心新竹縣選情時表示，「關心，非常關心」，因為新竹縣目前是國民黨執政縣市，當然非常關心新竹縣的發展，這是不言可喻的。

國民黨日前撤銷原先新竹縣長選舉以全民調決定人選的決議，並通過提名新竹縣副縣長楊文科參選新竹縣長，讓投入縣長選舉多時的林為洲大感不滿與委曲。

關於參選新竹縣長人選，吳敦義的說法是，5人想參選，包括竹東鎮長徐兆璋、湖口鄉長林志華、新竹縣議會副議長陳見賢、楊文科與林為洲，曾協調5、6次，有時3人主張民意調查、2人不肯；有時又是3人不肯、2人願民調。他說，協調不成時，國民黨中常會決定，既然協調不成，提臨時動議，不必民調，經溝通這5人長處與短處，「大多數認同哪一位，我們就支持那一位」。

至於林為洲遭到開除黨籍處分，吳敦義表示，黨中央必須等到地方黨部完成手續，呈報黨中央後，才能看如何處理。黨有黨紀，國有國法，目前黨中央還沒有收到新竹縣黨部決定如何處理的內容。

林為洲：生日遭開除黨籍，永生難忘

林為洲接受中央社記者訪問時表示，該開除黨籍的是黨中央的這些決策者，因為這些人傷害了國民黨。

他說，這次新竹縣長提名若沒有變更遊戲規則，國民黨就可以這樣順順的下去，按照初選機制提名，但這次事件對國民黨造成很大傷害，甚至出現外溢現象，讓很多參選人都擔心是否會被換掉。

林為洲昨天在立法院接受媒體聯訪也表示，25日剛好是他的生日，這個生日他永生難忘，新竹縣黨部在他宣布參選後24小時內就祭出黨紀，即使陌生人之間都還有人性，他不禁想問，「同志之間有必要這樣？」

林為洲說，看到這樣的結果，令人非常痛心與遺憾，不只程序正義被破壞，也對他的人格進行污衊，他無法接受。百年的國民黨需要再起，最重要的就是要擺脫黑箱文化、派系綁架，若沒得到改善，不僅國民黨不會好，台灣的政黨政治也不會好。

他說，「黨意不能超越民意，一個政黨如果只看派系就可以改變規則，跟幫派有什麼不同。」

他表示，國民黨要走向民主法治的政黨，還有非常長的路要走，他會繼續在立法院跟中國國民黨立法院黨團一起奮鬥，跟中生代藍委共同繼續監督執政黨，改造國民黨。

林為洲說，希望能將未來的政治生命貢獻給新竹縣，會全力以赴、堅持到底、勇者無懼 ，希望新竹縣民給他這個機會。

另外，林為洲也發布聲明指出，日前地方黨部火速發文召開考紀會，文中以「無故缺席後果自行負責」，就已清楚得知會給予最嚴厲的處分，在歷經近一年的謾罵、侮辱、攻擊，欲加之罪何患無辭。如同他所說的，政治人物必須為自己所做的決定負責，這同時也是對選民支持者負責，所以他不需到場說明。

「這比退出民進黨的打擊還大」，林為洲表示，當初退出民進黨是他自己要退出的，心甘情願，但這次是被逼的，且不是被正常的程序打敗，「是因人設事地把我做掉」，這對任何人來說，心情都很難平復。

至於為何堅持參選，林為洲說，他的選區以新竹縣竹北市為主，票數占新竹縣的1/3，不少人跟他說，如果他不選就要投給另一名參選人、民國黨主席徐欣瑩，這讓他覺得委屈退選是沒有價值的，因為選票會大量轉移給徐欣瑩，國民黨提名的楊文科也不會贏。

而宗親的支持也是他決定參選的關鍵，林為洲說，宗親對他被國民黨中央欺負感到非常憤慨，要求他一定要站出來；再加上選縣長本來就是他的規劃，最終還是決定參選到底，這就是回到他所設定目標的正軌上。

林為洲24日宣布參選時強調，就算他被開除黨籍、被千夫所指，但他在立法院還是願意配合國民黨立法院黨團運作、願意打著藍旗選舉，「我選贏就等於國民黨贏」。

新竹縣選情四強鼎立，國民黨面臨選票被瓜分

新竹縣選民結構長年都是藍大於綠，但國民黨推派的縣長參選人楊文科，除了對上擁有父親人脈的民進黨鄭朝方、原是國民黨員的民國黨主席徐欣瑩外，更有宣布參選的國民黨立委林為洲，藍營選票將會瓜分，國民黨面臨硬仗。

科技人出身的楊文科，在新竹、中部、南部三處科學園區服務30多年，與科技界淵源頗深，退休後被延攬進入新竹縣政府擔任秘書長、副縣長職位，雖楊文科專長在行政方面，但對選民來說，他仍是名「政治素人」。

經新竹縣長邱鏡淳力推，以及科技大老、聯電榮譽副董事長宣明智公開支持下，楊文科已讓新竹縣選民逐漸認識，此次代表國民黨參選，除延續邱鏡淳的政績，也提出「文化科技智慧城」縣政藍圖，希望用行政專業，改善竹縣財政問題。

至於民進黨的鄭朝方，曾是電視和廣播節目主持人，還入圍金曲獎最佳客語專輯獎與最佳作詞人獎，甚至還是調香師，外型斯文的他，主打清心形象牌，民進黨中央還為了這次選戰找來新竹市長林智堅幫忙，打出「竹竹苗連線」策略，希望能複製3年前成功翻轉竹市的勝選模式。

鄭朝方雖過去一直沒有參與政治，但他有位知名老爸、前新竹縣長鄭永金，從小就耳濡目染、對政治不陌生，這次參選應可繼承父親20多年來的地方人脈資源，不過，鄭永金的光環也恐成為雙面刃，因有不少人認為「怎麼選來選去還是鄭家人」，進而形成一批「反鄭勢力」。

另外，徐欣瑩部分，因具有科技背景，還是全國唯一獲得美國太空總署（NASA）獎學金學生，從政擔任縣議員、立委後一直有不錯評價，曾是國民黨員的她，除了在竹北地區票源主力外，也有不少泛藍、泛綠的支持者力挺，被視為強勁第三勢力，加上有台北市長柯文哲、柯媽何瑞英背書支持，實力不容小覷。

不過，外傳2年前總統大選時，徐欣瑩未經討論就和親民黨主席宋楚瑜合作，引發民國黨內大老不滿，不僅可能失去妙天支持，重要金援也恐流失，這次要參選新竹縣長，對徐欣瑩來說會選得較為辛苦。

長期關注新竹縣選情的地方人士表示，選民結構長年都是「藍大於綠」的新竹縣，國民黨卻在多次縣長選舉遇上黨員「背叛」戲碼，讓國民黨在縣長選舉上吃足苦頭，這次又將再上演一次「藍色選票遭瓜分」的戲碼，藍營不可掉以輕心。

民進黨新竹縣黨部發言人邱盈滋受訪表示，新竹縣雖是藍營票倉，但從2014年新竹縣長選舉時可見，爭取連任的邱鏡淳僅「小贏」和民進黨合作參選的鄭永金，選民結構已逐漸改變，如今又遇林為洲脫黨參選，選票絕對會被嚴重瓜分，讓國民黨不僅要迎戰「外患」，更要面對「內憂」問題，選戰也將變得更加激烈。

當年帶林為洲加入民進黨的前新竹縣長林光華說，支持林為洲參選新竹縣長，義無反顧，也不擔心被開除黨籍的問題。他說，林為洲確定參選到底後，他收到很多訊息，民眾認為「終於有投票的對象」。

林光華說，國、民兩黨在新竹縣長提名都黑箱作業，在新竹縣的選區經營也都有問題，民國黨則是全民匍匐一地，感恩、讚嘆師父。他說，林為洲曾以國、民兩黨黨員身分當選過立委，也在兩黨都當過縣黨部主委，這經歷是全台僅見，他認為，林為洲一定會當選。

新聞來源：

核稿編輯：楊士範