【國際大風吹】習近平被政變？等神祕兮兮的「北戴河會議」之後再看吧

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大家還記得嗎？今年三月份，中國人大取消了國家主席的任期限制，讓很多人說習近平宛如黃袍加身，獨攬大權。不過這個月中開始，卻又傳出各種陰謀論，說他似乎遭到內鬥逼宮，政權可能不太穩固，甚至有「政變」的說法。到底習近平的寶座穩不穩，可能要等八月份一場非常重要的會議之後，才會明朗。相較於所謂「兩會」，這個會議在台灣的媒體版面比較少，但比起「兩會」，它恐怕重要的多。我們先從七月究竟發生了什麼事開始談。

Photo Credit: 廣州電視台播出畫面截圖

不尋常的七月：官媒亂象

與新華社和央視，並稱三大中國官方媒體的「人民日報」，通常頭版一定會告訴大家，習主席今天又做了什麼，但7月9號和15號這兩天的頭版卻找不到習近平三個字，非常罕見。

在此同時，12號的央視全國性晚間新聞聯播上，有位黑衣人背對鏡頭匆匆忙忙把稿子遞給兩位主播。隨後有關習近平的報導中，中央總書記、國家主席、軍委主席的頭銜反常地被簡化，主播甚至直呼習近平三個字。

無獨有偶，前一天11號，隸屬新華社的新華網，刊出一則2015年的舊文，標題是〈華國鋒認錯〉，內容描述前中共中央主席華國鋒被直疑宣揚個人崇拜，走回毛澤東的老路，最終認錯改過，而且中央還決定二、三十年內不得於公共場所懸掛現任領導人的肖像。

近年來，中國各地確實出現張貼習近平肖像的狀況，加上當年華國鋒最後是在內鬥中自請辭職，結束政治生涯，所以七月一連串跡象引起外界懷疑，中共內部是不是有勢力不滿習近平太神格化，甚至有傳聞號稱江澤民、朱鎔基、胡錦濤等前領導人，要聯手逼宮。

謠言滿天飛，是真是假，局外人很難驗證。但比較肯定的是，到了八月的北戴河會議之後，應該就會有比較可靠的線索了。

你聽過北戴河會議嗎？簡單說，就是每年夏天共黨高層的避暑兼喬事大會，很多重要決策都在這個秘密會議拍板定案。

Photo Credit: AP / 達志影像

什麼是北戴河會議？

位在河北省秦皇島的北戴河，擁有一片細緻柔軟的沙灘，除了是熱門景點，也因為離北京不到300公里，成為政府退休高官的避暑勝地。從1954年、毛澤東時期開始，中共領導階層更每年都在這裡舉行秘密會議，而且不只是現任幹部參與，連一些元老級人物也可能有話要說。會議時間大致落在七月底到八月初，通常要開兩個禮拜。每年此時北戴河就會有大量維安警力出現。

從外交、內政，到敏感的人事安排，都可能是北戴河會議的重點。從歷史來看，更顯得很多事情都是在北戴河有共識之後，才變成實際政策。例如，今年剛好滿60週年的823金門砲戰，就是在1958年由毛澤東主持的北戴河會議上決定的，會開完沒多久，砲擊就跟著展開，而1967年的會議上，毛甚至做出從英國手中武力收復香港的決策，只是後來被周恩來勸退。比較近期的例子，有2012年的北戴河會議，除了聚焦討論當年震撼全國的薄熙來案如何處置，另外也決定了中共最重要決策機構中央政治局常委的人數，從九人減少到七人，而且具體名單也基本定案。

北戴河會議過程不公開，事後不會留下紀錄或發佈新聞稿，十分低調。相較之下，每年三月在北京盛大登場的全國人大與政協「兩會」，總會吸引中外媒體報導。不過專家分析，真正的決策往往發生在看不見的幕後。香港浸會大學高敬文教授說：「人民代表大會非常龐大繁複，我們只看到最小、最公開的一部份。所有決策都是黑箱產生的，程序非常不透明，我們不知道候選人是內定或真的選上，不知道選舉有無競爭性。」

習近平上個禮拜展開10天的海外訪問行程，預定28號回國。有人說這時候出國，代表他已經擺平黨內威脅，應該不會有事。而習出國這一趟，也代表北戴河會議至少要八月份才會登場。換句話說，這場政變風雲最快也要等到八月中會開完了，才會有進一步的蛛絲馬跡。

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監製：李漢威

企劃：丁肇九、彭振宣、李漢威、羅元祺

主持：李漢威

拍攝 / 後製：高碩圻 / 鄭宇軒

核稿編輯：楊士範