《漢字與文物的故事》：象徵喪葬習俗的彩繪陶盆

文：許進雄

象徵喪葬習俗的彩繪陶盆

大口的陶盆是仰韶文化常見器物，這件盆（見上圖）的底部平而略小於口，腹部略微外鼓，口沿貌似「外伸的捲唇」。陶盆一般用來盛水或盛裝食物，但是這個陶盆的造型甚大，製作很講究，不像是一般的家庭日常用品。使用經過多次淘洗以後的細泥為質料，以攝氏八、九百度的氧化焰燒成紅陶後，再使用黑色的顏料，塗繪圖案。從圖片來看，好像燒成後還先塗抹一層紅色的陶衣，然後才彩繪。盆內所塗繪的圖案因為沒有經過火的燒結，屬於可溶性，所以不便用來盛裝液態的東西，甚至是固態的食物。

這件陶盆出土時覆蓋在一位女性孩童的骨骼上，這是一種「二次葬」的現象；所謂的「二次葬」，是指埋葬屍體於地下若干年以後，撿拾化成的白骨，然後把白骨安置在一個容器內，再次埋入土中。這種習俗常見於新石器時代遺址，不久前，台灣還保留這種習俗，或稱為「洗骨葬」，因為骨頭可能還附有未腐爛完全的肉，要加以清理才能再次埋葬，好像是在清洗骨頭的樣子，所以稱作「洗骨葬」。

這件陶盆的內壁有兩組圖案，都是一尾魚、一個神似人面和不知名的三角形（邊緣有細毛）組成的怪異圖案。這個怪異圖案很不尋常：中間圓形的部分像圖案化的「人的顏面」，兩個橫短線像是表達「閉起來的眼睛」，兩眼中間的線條像是「鼻子」，鼻子下則為「嘴巴」，而眼睛上一高一低的半圓形像是「頭髮」。頭髮的兩側各有一尾魚連接人面，嘴兩側各有類似魚的菱形線條（帶細毛而不對等），圓形的頭上又有一個毛絨絨的三角形線條。這個令人難以忘記的圖紋如果只是偶然出現，我們就可以忽略，而不必太慎重思考它代表的意義。但是在半坡類型的遺址中，類似此一圖案的陶盆已發現十餘個例子，在當時的社會必然具有特定的宗教意義，人們才會不嫌麻煩，精心製作這件二次葬禮使用的大容器。

多位學者對於這個圖紋做了多種不同的解釋，或以為它描寫「古代紋身黥面的習俗」，或以為「反映某種普遍流傳的神話神物」，或以為「執行期望豐收的巫術」，或以為是半坡文化的「崇拜圖騰」，或以為是種施行「驅魚入網的巫術」，或是對於「生殖後代的祈禱」。到底誰的解釋較為適當？由於我們離開古代已經很久了，文獻的資料又極為缺乏，似乎也都沒出現特別有力的證據，要選擇確切的答案真是不容易，只好暫時在心中納悶了。

至於彩繪的塗料，有些例子是放入陶窯之前就先塗抹，但大部分都是陶器燒製以後才塗繪圖案。紅色的彩繪可能是含氧化鐵的赭石。赭石在古代算是珍貴的礦石，當時候的人也會拿赭石磨成粉，灑在屍體的四周，代表流血釋放靈魂的葬儀。此類的陶盆也常在底部鑿出一個小孔，有學者認為這個小孔與「釋放靈魂的信仰」有關。仰韶文化的紅色彩陶只占很少數量的比例，在當時這件陶盆可是一件非常貴重的物品。只是一位小女孩的葬禮就使用如此昂貴的葬具，而且有豐富的隨葬品，反映出這個小女孩的身分十分特殊。仰韶文化還處於母系社會的階段，母系社會的特徵是沒有一男與一女的對等婚姻，孩子只知其母而不知其父，子女由母親來養育，繼承者也是女性。這個只是三、四歲的女孩享有特別高貴的葬儀，可能不只是因為母親地位崇高，在倫理上，她本身也應該擁有極高的社會地位。

Photo Credit: 臺灣商務印書館提供

書籍介紹

本文摘錄自《漢字與文物的故事：回到石器時代》，台灣商務出版

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作者：許進雄

國際甲骨文權威學者許進雄教授生涯最精彩的力作！

漢字與文物的故事（全四冊）

第一冊／漢字與文物的故事：回到石器時代

與許進雄老師一起，回到石器時代，發掘不為人知的古文化，揭開隱藏其中的文字奧秘。

實例解說石器時代的文化，解開古器物的來歷，與現代漢字的身世之謎。

石器時代的古人過著怎麼樣的生活？生活中使用的器具和文明的發展有什麼樣的關聯？

從古器物的發明來說文解字：

你知道父這個字和石斧的發明有關嗎？

玉器為什麼做成蟲子的形象？

古代氏族的圖騰竟和治病有關係？

「陶」字的由來和陶器的製作有關？

「庶」民這個字，其實和煮食物的方式有關？

許進雄教授經過嚴謹的研究和考證，重新揭開古文化的面貌：

從石器時代先人的生活器具，推敲現代漢字最原始的起源。

每一個時代都為下一個時代累積文明的果實，

每一段文明都經過千萬年的發展，才成為現在的樣子；

古文化的器物和你我之間相距並不遠，想知道漢字的筆劃為什麼是這個樣子？

必須回到石器時代的生活現場，認識遠古時期的甲骨文世界。

Photo Credit: 台灣商務印書館

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航