廣義相對論再下一城：首個星系級的重力實驗

原文作者：Richard A. Lovett

編譯者︰文裕

愛因斯坦廣義相對論的不敗紀錄又被刷新──有10位來自英美德的科學家在去年（2017年）提交論文，發表一個用於驗證廣義相對論的星系級實驗結果。

廣義相對論其中一個預言是「重力場會使光線偏折」。早在1919年，英國物理學家阿瑟．愛丁頓爵士（Sir Arthur Eddington）曾經遠征西非的普林西比島，趁日全蝕時觀測被太陽重力場偏折的星光（見下圖）。愛丁頓爵士當年的觀測結果與廣義相對論的預測吻合，這讓愛因斯坦在全球一炮而紅、聲名大噪。

圖片來源：作者提供 Sir Arthur Eddington （From Wikimedia Commons）

圖片來源：作者提供 1919觀察到的日全蝕（Photo credit: F. W. Dyson, A. S. Eddington, and C. Davidson)

圖片來源：作者提供 愛丁頓在1919年的一次日全蝕中，成功觀測本應被太陽擋住的星光。

然而，在1919年之後包括水星的軌道進動（註1）、地球附近的時間延緩、脈衝雙星的螺旋軌道（註2）等與廣義相對論相關的實驗，其規模仍未突破恆星規模。直到99年後的今天，這10位天文物理學家組成的團隊，才把廣義相對論的實驗，從星球級一舉提升至星系級。這實驗的其中一個目的，是驗證適用於恆星的廣義相對論是否也適用於星系；而另一個目的，是探索謎一般的暗物質和神秘的暗能量。

在這實驗中，他們利用了一個名為ESO 325–G004的星系。它位於半人馬座，距地球4億5千萬光年。它的背後有另一個數十億光年遠的星系，這遙遠的星系與ESO 325–G004和地球這三者剛好連成一直線。

ESO 325–G004的重力場使它附近的時空扭曲，從該遙遠星系發出的光通過ESO 325–G004的四周時就會因時空扭曲而被偏折。在ESO 325–G004四周不同位置偏折而成的像，形成了愛因斯坦環。

圖片來源：作者提供 顯示觀測者如何觀測到愛因斯坦環的示意圖

「愛因斯坦環的半徑，取決於前方星系讓空間有多扭曲。」團隊中，來自英國樸茨茅夫大學的天文物理學家湯瑪士．柯列德（Thomas Collett）解釋，「我們的實驗背後的原理，與1919年愛丁頓實驗的原理相同。兩者的分別，是愛丁頓實驗中光繞過一粒星並偏移了數千哩，而我們的實驗中，光繞過一整個星系並偏移了6,000光年。」

天文物理學家曾經用過各種方法測量星系造成的時空扭曲，但準確度都不及此實驗。測量時空扭曲時的誤差困擾了天文物理學界多時，因為在星系級的層面，我們仍有一些和廣義相對論不太相同的重力理論未被驗證或否證。

「我們的實驗的準確度是之前的2倍。」柯列德說。

準確度有所提升的原因是ESO 325–G004足夠接近我們，使得位於智利的南歐洲天文台特大望遠鏡（European Southern Observatory’s Very Large Telescope）容許團隊以更高的解像度來測量星系中的恆星速度分佈。這次測量的解像能力，強到可以測量出星系中，每個小於500光年的區塊中的恆星速度。這麼一來，團隊就可以更準確地推算出星系的質量分佈，由此計算愛因斯坦環的直徑，以確認廣義相對論的正確性（註3）。

就像當年愛丁頓實驗一樣，團隊的觀測結果與廣義相對論相符（註4）。這結果非常重要，因為它影響了科學家探索暗物質和暗能量的方向。

暗物質是一種無法看見的物質，它只能透過重力被偵測，但它的質量卻佔全宇宙的超過80％。暗能量是一種我們所知極少的力，它似乎與重力作對，使宇宙的膨脹一直加速。

由於在重力以外的其他領域中，仍未見到暗物質和暗能量的蹤影，所以有些物理學家開始懷疑它們的存在、開始想也許是廣義相對論出錯了。他們因此提出一些「修改過的重力理論」。

這些「修改過的重力理論」當中，有不少都認為重力在不同大小的空間標度中，會有不同的表現。但ESO 325–G004的觀測結果，似乎不同意這些理論。

「如果廣義相對論真的與事實偏離甚遠，那按照我們的實驗，至少這偏離不會發生在星系級大小的空間標度中。」柯列德補充，這實驗進一步鞏固了暗能量存在的可能性，「很多理論都試圖不以暗能量來解釋宇宙的加速膨脹。我們的實驗結果則說，你很可能需要暗能量，縱使實驗結果並沒告訴你暗能量的本質是什麼。」

另一位來自坎培拉澳洲國立大學的天文物理學家布萊德．塔格（Brad Tucker），雖然沒有參與此次實驗，但他也高度評價這實驗的重要性。

「很多人都說重力是一個宇宙定律（”the” law），你必須遵守它。」布萊德語帶諷刺地說。「──但這也是一個有待驗證的理論。」

小規模的驗證──例如在太陽系中的驗證──已經以高得驚人的準確度，來證實了愛因斯坦的廣義相對論。但對於星系級的大規模實驗，布萊德這樣說，「一直以來，大規模的實驗都很難，直到現在。」

他補充說，這研究的價值不單是廣義相對論的另一個驗證，「它同時也是一塊試金石，一塊檢驗我們對於暗物質和暗能量理解的試金石。」

註釋：

水星的軌道大致上是橢圓形的，而「進動」則指這個橢圓形會隨時間轉動。現有的理論中，廣義相對論最準確地預測進動的速度。 當兩個脈衝星（中子星）繞對方轉動時，廣義相對論預言它們會輻射出重力波，使它們的總能量減低，因而靠近對方。在具體觀測中，科學家發現它們不單止靠近對方，它們靠近對方的速率更與廣義相對論所說的相當吻合。 團隊考慮了這個關係式Mdyn=(1+γ)MGMlensing/2，其中Mdyn是根據恆星的速度分佈計算出來的星系質量，MGMlensing則是以重力透鏡的數據並按廣義相對論推算出的星系質量。而廣義相對論預言γ是1。團隊嘗試實際測量這兩個質量，以推論γ的值。 廣義相對論預測γ是1。而團隊測得的68％置信區間是γ=0.995 ±0.04統計誤差±0.25(系統誤差)。

感謝Cosmos授權物理雙月刊翻譯本文並刊登於物理雙月刊網站及雜誌。

原文作者：Richard A. Lovett，編譯者︰文裕

原文刊登於Cosmos June/2018

本文經物理雙月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航