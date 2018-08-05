《從城市國家到中華》：生活於城市國家時代的孔子，與各國的豪族大夫

文：平勢隆郎

領土國家化過程中的大國豪族與小國豪族的差異

孔子與魯國豪族

春秋時代雖是城市國家的時代，但是在鐵器逐漸普及之後，農地受到整頓且數量大幅增加，許多的都市相應而生。在這些都市裡，有著來自四面八方的人，漸漸形成不同於傳統的人際關係。

孔子正是生活在這樣的時代下。

筆者在前文便已提過，孔子的思想發源於魯這個都市，隨著認同者逐漸增加，而往鄰近都市擴張。但是在擴張的過程中，孔子的弟子們所提出的思想不再是以都市為基礎。因為這些人已活在領土國家的官吏統治制度之下。

孔子收了許多天賦異稟的人才為弟子，而這些弟子又教育出更多弟子，使原始的儒家思想得以壯大。因此在孔子的思想中，有一部分是為了迎合新的時代需求而產生的觀點。但是另一方面，孔子生活的時代還沒有發展出由中央派遣官吏至地方進行直接統治的文書行政制度。隨著文書行政制度的施行，為了順利處理諸般事務，勢必需要一些法律規範，而這種法律規範（律令）當然也還沒有誕生。

根據許多學者的研究成果顯示，現行的《論語》版本包含較古老的部分，以及後人增補的部分。較古老的部分能夠用來考證孔子時代的社會風氣，而後人增補的部分則可看出弟子們的思想演變。

《論語》的內容，彷彿是將生活於城市國家時代的孔子，當成了生活在領土國家時代的賢人。而對魯國豪族的描述，也是建立在這樣的設定之下。

戰國時代的諸領土國家之中，有一些國家企圖利用宣揚孔子思想來達到其目的。其中最具代表性的國家，就是齊。齊的田氏在春秋時代，充其量不過是齊的豪族大夫之一而已。但後來田氏取代了君主的地位，到了戰國時代甚至稱王。為了強調稱王的權威性，田氏利用了孔子的名聲。

齊是山東大國，曾與西邊的周聯手夾擊殷商，可說是協助周消滅殷商的大功臣。春秋時代是個強國逐漸開始將周圍小國剷除後置縣，逐步推動官吏制度的時代。齊在春秋時代也消滅了許多小國，因此底下的豪族大夫往往統治許多個縣，其權勢甚至比一些小國國君還大得多。

當初的田氏，正是這種權勢薰天的大夫。因此春秋時代的田氏最後成為領土國家的君主，可說是必然的結果。

相較之下，魯雖然是為了牽制齊而誕生的強勢國家，但魯並沒有成功地消滅周圍小國並置縣以壯大國力。因此魯底下的豪族，能夠掌控的縣少得可憐，與齊的田氏相較之下，權勢實在是不可同日而語。

話雖如此，但是在一個國家之中，畢竟有著君主與大夫之間的關係。魯君與豪族大夫的關係，就相當於傳統都市中君主與豪族之間的關係。因此只要能對魯的內部情況有一定程度的理解，應該能夠利用來當作考證都市內部人際關係的線索。

當我們在探討歷史意義時，齊的田氏所具有的意義，與魯的豪族大夫所具有的意義，當然是截然不同的。

然而在一般人的眼中，魯的豪族大夫與齊的田氏沒有多大差別。所謂的沒有差別，指的是一般人認為齊的田氏與魯的豪族都同樣是「官吏」。但是以這樣的觀點，很難看出田氏在春秋時代所掌握的權勢有多麼強大，也很難觀察出在成為領土國家君主的過程中，田氏所展現出的掌權者面貌。不僅如此，而且也很難以傳統城市國家內部鬥爭的角度，理解春秋時代魯君與豪族大夫之間的關係。

若以日本的情況來比喻，就像是在律令國家時代逐漸掌握權勢的藤原氏，或是與權勢擦肩而過的蘇我氏，不該與地方小國裡的豪族相提並論，是一樣的道理。

而促成這種「魯的豪族大夫與齊的田氏沒有多大差別」觀念的始作俑者，就是前述企圖利用孔子名聲來達成目的的諸國。生活於城市國家時代的孔子，彷彿被當成了生活在領土國家時代的賢人。在這樣的背景設定下，前述的觀念便相應而生。

在戰國時代，齊的為政者想盡辦法要讓田氏與孔子扯上關係。在魯這個國家裡，孔子所事奉的季氏是掌握最大權勢的豪族，連魯君也對季氏不敢小覷。當時居下位者殺害居上位者，典籍中會使用「弒」這個字眼。而齊人所作的《公羊傳》抱持濃厚的革命思想，認為只要理由正當，大夫就算「弒」其君主也沒什麼不對。在這部《公羊傳》內，卻記載著魯的君主想要「弒」季氏。這樣的說法，彷彿是認定原本居下位的季氏應該成為君主，而原本居上位的魯君只配當區區的大夫。換句話說，這影射魯君早已喪失身為君主的資格。《公羊傳》假托孔子之名，想要將這樣的觀念塑造成由孔子所提出的預言。

關於「弒」的用法，可與本書提過的「獲麟」問題一併思考。孔子是魯的賢人，但其角色的職責只是為了襯托出齊的賢人田成子的正統性。

因此在看到這類詞句時，我們必須學會思考其背後的意圖。

魯的三桓

同樣是透過孔子的名義論述從前的時代，正統性與齊不同的國家，主張的論點當然也是南轅北轍。說明的立場，會因正統性的需求而改變。

晉的豪族大夫雖然與齊的田氏同樣是在戰國時代嶄露頭角的大夫，但其抱持的論點卻是大相逕庭。這些晉的豪族大夫就跟齊的田氏一樣，擁有許多縣的統治權，而且最後成為了領土國家的君主。這些取代了晉的君主成為諸侯，最後甚至稱王的豪族，就是魏氏、趙氏與韓氏。由於這三股勢力將晉瓜分了，因此合稱為「三晉」。魏氏、趙氏與韓氏所建立的國家，在戰國時代將中原區的東部分成了三塊。當時包含中原區西部的秦在內，其他地區主張正統的勢力，大多都成功以一整個文化圈的範圍建立起領土國家。因此將文化圈一分為三的情況，反而能夠建立起其他主張正統的勢力所難以仿效的「模式」。對魏氏、趙氏與韓氏而言，強調「三分」已成了其主張正統性所不可或缺的環節。

《公羊傳》主張孔子讚頌田氏的論點，當然遭到了推翻。在魏氏、趙氏與韓氏的眼裡，孔子對齊的田氏是不屑一顧的。就連與孔子產生關聯的魯國豪族大夫，重點也在於「三」這個數字。例如韓人所作的《左傳》，便是藉由「三」的概念建立起宣揚韓氏正統性的「模式」。

在魯這個國家裡，桓公（西元前七一二年至西元前六九四年）的後代分成了三族，合稱為「三桓」。這三族分別為季氏（季孫氏）、孟氏（仲孫氏）及叔孫氏。後來這三族的勢力聯手流放了魯哀公，而孔子正是在季氏的底下任官。

「三桓」的數字「三」被當成了重點，但事實上魯國除了「三桓」之外，還有其他擁有君主後代身分的豪族。例如臧氏（臧孫氏）是魯孝公（西元前七九五年至七六八年）的後代子孫。除此之外，還有來自宋的孔氏等等外來氏族。然而在《左傳》裡，卻只把「三桓」提出來論述。

其背後隱含的意圖，在《左傳》「哀公二十七年」的記載中流露了出來。這個段落相當於《左傳》全書的總結，其中提到了魏氏、趙氏與韓氏三家分晉的來龍去脈。

魯的三桓，流放了魯的君主哀公。這是一起將孔子也牽扯在內的政治事件。晉的三晉，則是將晉一分為三。在比較魯與晉這兩起類似的政治事件時，孔子成了關鍵人物。

《左傳》中到處記載著孔子的預言，但每一處孔子的預言，肯定都有其他人物的補充預言。而結果總是孔子的預言遭到訂正，而其他人物的預言才成了真。換句話說，《左傳》裡的孔子預言給人一種不可靠的印象。

而孔子所涉及的事件，是三桓流放了魯君。在這種環節相扣的結構下，形成了「預言不準確（沒有先見之明）的孔子參與了三桓事件」這個概念。其背後影射的含意，指的是魯的三桓雖然也是「三」，卻不是真正的「三」。

因此當我們在閱讀這個「模式」下的「三桓」事件時，必須慎重思考其背後隱藏的意圖。然而歷代的《左傳》注釋，卻只將「三桓」事件當成了史實看待。而且就跟前文所述齊的田氏的狀況一樣，三桓與三晉被當成了地位差不多的一國豪族大夫。事實上三晉是大國豪族，各自擁有許多縣的統治權，在戰國時代都變成了領土國家。相較之下，魯的三桓所掌控的縣相當少，其擁有的權勢與三晉可說是天差地遠。倘若只是對《左傳》內的「模式」囫圇吞棗地信以為真，也沒有察覺孔子在其中扮演的角色，將看不清楚上述的歷史意義。

任何國家都有豪族

由於魯的豪族往往會被拿來與孔子的問題一併論述，因此筆者必須特別將上述的觀念提出來討論。但是除此之外，魯的豪族也給了我們一些眉目，讓我們能夠將時代往回推，對城市國家時代的人際關係有更進一步的瞭解。

筆者在前文已經提過，支撐殷商跟周的氏族組織都是由數個血緣（親屬）集團所組成。筆者也提過，由王的後代子孫所建立的氏族往往會引發一些問題。照理來說，同樣的現象也會發生在其他國家。說得更明白點，假如沒有類似的現象，那反而不合理了。

因此「國內有著豪族」這個概念，可以套用在西周或殷商時代的諸侯，甚至是更早期的任何城市國家上。透過春秋時代的魯國紀錄，我們能夠反推出這個結論。

但筆者必須再次強調，在與孔子相關的事件記載中，對某些豪族的相關論述都是受到了戰國時代或漢代的人對孔子的觀感所影響。除了「都市裡有著豪族」之外的任何訊息，例如明顯受到後代觀念所影響的個人言論，都不能真的認定為該時代人物的言論。這就好比我們看見電視上的水戶黃門說了一句話，也不會認為歷史上的德川光國真的說出了這樣的話。

《春秋》的參考史料

《春秋》的紀錄是以「踰年稱元法」的方式排列。只要將《春秋》中各國君主去世的紀錄篩選出來，就可以算出各國君主的在位年代。後來的《史記》編纂者便是以這樣的方式計算年代，並將《春秋》記載的事蹟填入。

但是在《史記》的這個改編自《春秋》的事蹟年表中，還參雜了許多「並非源自《春秋》的事蹟紀錄」。由於這些事蹟紀錄所採用的都是「立年稱元法」，因此與「踰年稱元法」的事蹟紀錄之間會產生年分的誤差。

而這些「並非源自《春秋》的事蹟紀錄」，足以成為留下紀錄的國家曾經製作編年體史書的佐證。

事實上，《春秋》這部史書應該也是以類似的編年體史書為參考史料。根據推測，其主要的參考史料應為齊與魯的編年體史書。

誕生於戰國時代的《公羊傳》中，曾提及誕生於相同時期的經典《春秋》所參考的史料。例如在《春秋》「莊公七年」記載著「夏，四月，辛卯夜，恒星不見，夜中星霣如雨」。而《公羊傳》對這一句的解釋如下。

《不修春秋》曰，雨星不及地尺而復。君子修之曰，星霣如雨。何以書？記異也。 現代文：《不修春秋》中說「星辰像下雨一樣墜落，在距離地面大約一尺的時候又回到天上」。君子將這一段修改為「星辰墜落，像下雨一樣」。為什麼要記載這件事？因為「異」的關係。

在這段敘述的前後，都記載著魯的夫人姜氏密會齊侯的行徑。夫人姜氏是齊侯的妹妹，關於這個人，筆者已在前文提過了。《公羊傳》除了記載夫人姜氏密會其兄之外，也在其他段落中暗示夫人姜氏密會其父（也稱齊侯），這點筆者也在前面的章節談過。《公羊傳》是齊的田氏政權所編纂的典籍，因此其中經常出現詆毀春秋時代齊的姜姓君主的內容。關於《不修春秋》的記載，被夾在詆毀姜姓君主的詞句之間，基於這個緣故，我們不能因為《公羊傳》中提到《不修春秋》，就依其字面上的意思認定這是一本誕生於《春秋》之前的史書。不過《公羊傳》刻意在這裡提到《不修春秋》，還是一條值得深思的線索。

這意味著《春秋》在編纂上確實使用了一些參考史料，而且對《公羊傳》作者而言是個基本的前提。

筆者已提過很多次，《春秋》的作者並不是孔子。但其參考用的史料，在孔子的年代應該已出現在世上了。我們不能肯定孔子是否涉及這些史料的編纂，但我們相信這些史料是確實存在的。不僅存在於魯，而且存在於其他各國。《不修春秋》就是在這樣的時代背景下，在典籍中被提及。

聖德太子的時代

讀者可以試著拿日本的聖德太子作為比較的對象。聖德太子的時代，若以漢字傳播的觀點來看，約相當於從春秋時代開始進入律令時代的過渡期。《日本書紀》記載，當時的為政者曾編纂過史書〔推古二十八年（西元六二○年）〕。根據其紀錄，聖德太子（皇太子）與蘇我馬子（嶋大臣）在討論之後，編纂了「《天皇記》及《國記》《臣連伴造國造百八十部并公民等本記》」。由這書名結構來看，與《史記》極為相似，可說是為《日本書紀》立下了先典。但其中的具體內容，如今已難以考證。

記錄內容似乎相當多樣化。當時的史書到底有著什麼樣的面貌，實在令人充滿了好奇。

日本當時已與中國有所接觸，而在聖德太子的時代，接觸的對象是隋朝。包含《史記》在內的歷代典籍，隋朝都保存了下來。相較之下，孔子時代（春秋末期）與諸國有政治接觸的國家中，當然不會有任何一個國家保留了全天下的典籍史料。因此將春秋末期的孔子時代與日本的聖德太子時代互相比較，有其偏頗之處。這一點，我們必須隨時謹記在心。但是單以編年體史書的出現時期而言，將孔子時期的中國與聖德太子時期的日本互相比較還是有其意義。

這個比較能夠提供我們一定程度的線索，讓我們找出日本的律令政治沒有採行科舉制度的理由。中國必須等到唐宋變革之後，經由科舉所產生的官吏才變成推動政治的主要力量。即使是中國，從文書行政制度扎根到出現科舉官吏，也耗費了超過一千年的醞釀時間。

科舉制度要普及，有一個不可或缺的條件，那就是出版事業必須先普及至全天下（這也不是一朝一夕就可達成的事情）。

由此觀點來看，本書所介紹的時代實在是具有重大意義。

相關書摘 ▶《從城市國家到中華》：「華夏」源流，夏商周三代與三晉

書籍介紹

本文摘錄自《從城市國家到中華：殷商與春秋戰國時代》，臺灣商務出版

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作者：平勢隆郎

譯者：李彥樺

過去史書所推崇夏商周的天下太平，

歸因於明君治理得當可能過當，

也許只是因為缺乏紀錄。

「史實」底下有著什麼樣的史實？只重「史實」而疏於分析，

那麼「史實擁有神聖地位」也是一種刻板印象！

在我們刻板印象中，到戰國時代為止的部分多半來自於《史記》及東漢之後的經典注釋。「史實」都寫在典籍上，要找出這些「史實」相當簡單，但要確認其內涵卻不是一件容易的事，更遑論是要挖出「史實」底下的史實了。但與其將焦點放在漢代的刻板印象上，不如放在戰國時代的刻板印象上。因為戰國時代的刻板印象至少距離史實近一些。本書的一大重點，就是藉由戰國時代的史料論述「史實」底下的史實。

新視角：成立於新石器時代的文化圈

當一般人在說起夏、殷商及周時，所想的都是統治天下的朝代。但這個「天下」，其實是直到西元前二二一年才由秦始皇統一的疆域。所以這三代統治的只是各自不同的文化圈，各自發展。而所謂的「天下」，指的是將數個成立於新石器時代的文化圈加以合併之後的稱呼，然而實際上夏朝、殷商朝及周朝的勢力範圍基本上只在某個特定文化圈之內。少有人注意到新石器時代的文化圈所帶有的歷史特徵。不管是真假難辨的夏朝，還是殷商朝、周朝，以至於戰國時代的領土國家，都是奠基於這些新石器時代的文化圈上。

中國古代史認知與觀察的眼力

不可考的史實就是不可考，明明只是「沒有提及」，卻被後人當成了「治理得當」，於是殷商朝、周朝成了「天下太平」的時代。其實在甲骨文及金文中經常可見戰爭的紀錄，但卻被視而不見，正是因為在觀看考古文物的時候，都被漢代以後的觀念蒙蔽了雙眼，將「不可考」的諸國情事以宛如「可考」的態度加以記錄。

作者平勢隆郎教授是當代日本學者研究先秦史最有代表性的專家之一，全書體現作者個人獨有的觀點，及其個人所考訂的資料。雅俗共賞的論述，讓我們得以一窺不同於臺灣觀點的日本觀點，看見歷史不同的解讀。

Photo Credit: 臺灣商務印書館

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航