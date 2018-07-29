唐宋文學編年地圖：幫古人設個GPS，看盡詩人一生足跡

各位讀者不知道是否有使用我介紹過的「Google地圖時間軸」呢？透過即時追蹤，儲存了我過去幾年來的每一步足跡，於是可以隨時回憶自己某年某月走過哪些地方，這對我個人來說，是很喜愛的回憶功能。

那麼，如果古代的名人也有GPS、定位手機，並且留下了足跡紀錄，那麼我們是否可以從其一生行走的軌跡，看到其成就背後，更真實的生命脈絡呢？

或許「唐宋文學編年地圖」這個網站服務，正是提供了上述這種一探究竟的功能，讓唐宋的著名詩人、詞人擁有GPS，於是後代的我們可以跟隨其足跡，看到其詩詞作品背後，所映照的真正生命故事。

例如許多朋友熟悉且喜愛的蘇東坡，跟隨其生命足跡，可以看到其年輕時受到賞識而意氣風發的作品，也可看到其因與王安石相鬥而遭貶後，在黃州留下知名「赤壁賦」的心情，或是流放到海南島時的惆悵心境如何找到出路。

圖片來源：作者提供

當詩人的作品，與詩人的真實生命可以相結合時，確實帶給作品另一種更生動又貼合人性的解釋方向。在「唐宋文學編年地圖」中，我們就能看到這樣的詩人文學足跡，很值得老師、學生與一般欣賞者參考。

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「唐宋文學編年地圖」在2017年上線，來自「搜韻」這個網站。

「搜韻」有個非常知名的功能，可以幫助想要作詞作詩的朋友，快速搜尋可以利用的詞彙、符合平仄的文字，對於練習寫詩很有用。

「搜韻」的建站衷旨提到，其創站於2009年，站長是一位詩詞狂熱者，也是一位程式開發者，所以結合兩種專長，開發出可以為詩詞愛好者、學習者有用的技術工具。

而「唐宋文學編年地圖」是「搜韻」提供的大量詩詞工具之一，建立於2017年，背後的研究資料主要來自於中南民族大學教授王兆鵬的研究計畫，王兆鵬教授多年來善於利用數據資料做詩詞研究，而且考證過許多詩詞作品背後的創作地點，於是這樣的資料結合起來，輔以「搜韻」的技術，一個編年地圖於焉誕生。

「唐宋文學編年地圖」使用上非常簡單，電腦與手機網頁皆可使用。首先打開地圖，左方羅列出唐宋著名的文學家，包含了杜甫、李白、蘇東坡、李清照、辛棄疾等人。

點選你感興趣的詩人，就可以看到他一生足跡，顯示在右方的地圖上。

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接著，就能對照這位詩人的生命歷程，探詢他人生每一個階段中，在什麼地點，創作了什麼樣的作品。

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技術上，「唐宋文學編年地圖」還提供了現代地圖、唐代地圖、北宋南宋地圖等圖層，透過切換，更能切換時空，了解詩人當年輾轉流離的一生。

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除了追尋詩人的作品與足跡外，一個有趣的事實是，那些作品最動人的詩人們，一生其實都不平靜，他們的足跡常常遍佈整個中國地區，而這可不是旅行，更多的是戰亂、不得志之下奔走異鄉，但也在這樣的時刻，誕生了那些感動數世紀的作品。

有興趣的詩詞愛好者，推薦可以仔細瀏覽「唐宋文學編年地圖」這個網站。

而如果你對古典文學有興趣，推薦還可以試試我介紹過的：＜跟著台灣文學作家的足跡去旅行！另類文青旅遊App＞、＜救救菜中文！這10個免費中文學習網站值得你收藏＞、＜漢語多功能字庫：文字學字典查中文的故事，國文老師必備網站＞。如果您是老師，或許還可參考我的這份推薦：＜21種「知識性」教學素材資源網站，提供老師學生免費下載＞。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航