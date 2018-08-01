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生氣、害羞、喝醉酒這三種「臉紅紅」，英文分別怎麼說？
我們想讓你知道的是
不管是被惹毛、被「撩」、品酒後的微醺（Tipsy）或在戶外被太陽曬得紅通，臉紅是相當常見的生理現象。如何用英文來形容這樣的狀態？除了說「His face become red」外，你其實有更道地的說法。
文：何迦勒
語言除了承載了世界各地的想像力、價值觀與歷史文化，它也經常反映在通俗的日常──顏色，像是我們拚命「美白」認定「一白遮三醜」；歐美人士反而花大錢「美黑」，只因為了看起來「健康、富裕、有活力」，如果你跟老外說「不分藍綠」、「戴綠帽」他們肯定會一頭霧水，無法聯想綠色跟這些事情的關聯，因為英文的綠色代表「忌妒」Green-eyed，也就是我們常說的「眼紅」。這些顏色就像「文化暗號」鑲嵌在跨文化的交談中，饒富趣味與哲理。
不管是被惹毛、被「撩」、品酒後的微醺（Tipsy）或在戶外被太陽曬得紅通，臉紅是相當常見的生理現象。如何用英文來形容這樣的狀態？除了說「His face become red」外，你其實有更道地的說法。
提到「變」紅，我們容易直接聯想到「become」這個字，想要表達得更口語，你也可以說「Turn」或「Go」，這兩個動詞也可以用來搭配其他的顏色。
His face turned red with embarrassment.
他難為情地臉紅。
My teacher goes red when she found that I haven't done my assignments.
發現我還沒完成指派的作業，老師氣得臉紅。
接著，來看不同狀態的臉紅：
1、生氣（SEE RED）
眼前的紅色，是因為心中的怒火，「See red」是「暴怒」的意思。
He saw red when the stranger disrespect his friend.
當那個陌生人對他朋友不禮貌時，他暴怒了。
I saw red when she hung up the phone.
當她把電話掛掉時，我怒火中燒。
2、害羞（BLUSH）
「Blush」通常使用在尷尬、害羞的場合，可直接作動詞使用；當名詞用的話，可以表示腮紅，可以搭配動作「Apply」。
She blushed with shame.
她羞恥地紅了臉。
Don't forget to apply blush on the apple of your cheeks.
別忘了在你的臉頰上撲腮紅。
3、飲酒（GET FLUSHED）
「Get flushed」常常被用在形容飲酒後的狀態，在描述酒精所引起的生理狀態，基本上都是使用「Flush」，例如：「Alcohol flush reaction」或「Asian flush syndrome」。
I could easily get flushed a¬er drinking.
喝酒後，我很容易就會臉紅。
最後還有一種臉紅，就是氣色好、白裡透紅，這時可以用「Glowing」來形容。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航