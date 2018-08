生氣、害羞、喝醉酒這三種「臉紅紅」，英文分別怎麼說？

文:何迦勒

語言除了承載了世界各地的想像力、價值觀與歷史文化,它也經常反映在通俗的日常──顏色,像是我們拚命「美白」認定「一白遮三醜」;歐美人士反而花大錢「美黑」,只因為了看起來「健康、富裕、有活力」,如果你跟老外說「不分藍綠」、「戴綠帽」他們肯定會一頭霧水,無法聯想綠色跟這些事情的關聯,因為英文的綠色代表「忌妒」Green-eyed,也就是我們常說的「眼紅」。這些顏色就像「文化暗號」鑲嵌在跨文化的交談中,饒富趣味與哲理。

不管是被惹毛、被「撩」、品酒後的微醺(Tipsy)或在戶外被太陽曬得紅通,臉紅是相當常見的生理現象。如何用英文來形容這樣的狀態?除了說「His face become red」外,你其實有更道地的說法。

提到「變」紅,我們容易直接聯想到「become」這個字,想要表達得更口語,你也可以說「Turn」或「Go」,這兩個動詞也可以用來搭配其他的顏色。

His face turned red with embarrassment.

他難為情地臉紅。 My teacher goes red when she found that I haven't done my assignments.

發現我還沒完成指派的作業,老師氣得臉紅。

接著,來看不同狀態的臉紅:

1、生氣(SEE RED)

眼前的紅色,是因為心中的怒火,「See red」是「暴怒」的意思。

He saw red when the stranger disrespect his friend.

當那個陌生人對他朋友不禮貌時,他暴怒了。 I saw red when she hung up the phone.

當她把電話掛掉時,我怒火中燒。

2、害羞(BLUSH)

「Blush」通常使用在尷尬、害羞的場合,可直接作動詞使用;當名詞用的話,可以表示腮紅,可以搭配動作「Apply」。

She blushed with shame.

她羞恥地紅了臉。 Don't forget to apply blush on the apple of your cheeks.

別忘了在你的臉頰上撲腮紅。

3、飲酒(GET FLUSHED)

「Get flushed」常常被用在形容飲酒後的狀態,在描述酒精所引起的生理狀態,基本上都是使用「Flush」,例如:「Alcohol flush reaction」或「Asian flush syndrome」。

I could easily get flushed a¬er drinking.

喝酒後,我很容易就會臉紅。

最後還有一種臉紅,就是氣色好、白裡透紅,這時可以用「Glowing」來形容。

