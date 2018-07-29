《對面的瘋子》：變態不是性向的問題，而是存心殘害別人

文：皮耶爾．瑪里

變態指涉的是一種目的在操控並殘害同類的傾向。它徹底拒絕維護他人的尊嚴，包括孤僻的強姦犯或連續殺人魔這類的個人變態，或是數百年來不變的反猶主義、奴役或黑奴貿易這類的群體變態。

「變態」（perversion）一詞來自晚古時期的拉丁語perversio，亦即竄改文章、法律之意。它也有一個道德上的涵義：傷風敗俗，有作惡的傾向。

十九世紀之前「變態」並不包含性的內涵。中產階級價值觀的勝利將某些性心理的行為習慣指稱為「變態」，例如同性戀，負面影響就是讓人忘記這個字的原意。

儘管佛洛伊德沿用變態這個詞來談及同性戀，而且克拉夫特─埃賓和哈維洛克．艾利斯也都承襲了這個用法，但這並不表示佛洛伊德同意這個前提。他對這個問題非常審慎，整部作品都在提醒人類有執拗的雙性戀傾向，而且不可能為自己的性向指明原因。

變態不是性向的問題，而是存心殘害別人。

佛洛伊德在《文明及其不滿》（Malaise dans la civilisation）中強調，人類貪好殘酷，利用別人的汗馬功勞卻不予報償，未經他人同意就與之性交，侵占他人財產，作踐、凌虐、甚至殺害他人。

變態的這個定義會一再出現我的論點當中。

這種對殘酷的興味致使佛洛伊德為它斟酌出一種特定的「衝動」，他以支配衝動──德文Bemächtigungstrieb──來稱呼這種與性無涉的「衝動」。

德文的sich bemächtigen意指受權力欲支配。這個衝動驅使我們矮化我們的同類，並且採高壓手段來掌控他們。

因此我們需要區別在許多成人身上可見的兒童性心理發展特有的多型性變態，例如拜物癖、偷窺癖、暴露癖、暴力傾向、受虐癖、倒錯行為、戀獸癖、嗜糞癖、嗜尿癖、三人性行為、交換性伴侶……以及所謂的變態。這個區別是很重要的。歇斯底里、強迫症及恐懼症都會為性生活造成難題。羞恥、厭惡、性冷感、勃起功能障礙、貶抑、迴避，迫使伴侶不得已接受一些「青少年的性遊戲」，如自慰、口交、窺淫、按摩棒、充氣娃娃等。

經濟領域沒有放過這個現象。千古以來就不乏特殊場所、妓院、幽會場所、情欲或色情書刊的出版商、情趣用品店、浴池、換妻俱樂部、SM俱樂部、隱祕的風化場所等。科技的現代化又在當中加上偷窺秀、三級片和色情網站。不過這些性行為很少是變態的，我稍後會再談到，這裡說的變態，僅是指殘害性伴侶的意思。

變態比較是杜斯妥也夫斯基《群魔》（Les Démons）中的主角史塔夫洛金那種類型，他不僅強暴了一名小女孩，接著還吊死她，以汲取「不可思議的快感」。

變態一詞就是這個意思：殘害他人在我們某些人身上激起「不可思議的快感」。

職是之故，變態是一種追求痛快的行為特質。

我們可以區分以下兩種類型的變態。

個人的變態

淫媒，或是龔固爾兄弟《潔米妮．拉舍特》（Germinie Lacerteux）中描繪的朱比雍那種幫派分子。朱比雍詭計多端，壓榨潔米妮這可憐的女僕，直到她不得不賣淫和偷竊。 祕教教主、政治圈或職場上的領袖都很有一套，知道如何利用那些仰息於己的人的輕信。事實上，所有藉由令人望而生畏的威儀或職權而任意處置他人者，都可能會出現這個傾向。 性變態，特別是戀童癖。他們總是有辦法進入教育機構工作，讓他照顧的孩童服從於他。我們必須將這種態度與紀德《背德者》（L’Immoraliste）中對青少年懷抱情欲的傾向加以區隔。

儘管如此，個人變態的普遍形態並不僅限於這三種。若要援引最近的事件，那麼我們可以想想像佩提歐醫生（Marcel Petiot）、馬克．杜特伍（Marc Dutroux）或米榭．富尼黑（Michel Fourniret）這一類的連續殺人魔。

群體的變態

這種變態是人類群體特有的，人們認為排擠或剝削他人無可非議。

後世尊稱為聖路易的路易九世與大多數臣民共謀，強行讓信仰猶太教的法國人戴上金屬圓片，後來又將他們驅逐出境。貝當帶著幾乎所有法國人的默許，宣告猶太人在社會的層級，並籌畫遣返信仰猶太教的市民。柯爾貝和路易十四在一六八五年頒布了「黑法」，後者隨後還撤除了南特敕令，卻也未曾引起太多反彈。此外還有農奴制，之後是剝削工人，以及殖民戰爭後迫令遭受奴役的群體就範。這些群體的變態行徑是這種共通的殘酷傾向的絕佳寫照。還不算很久之前，柏納德．曼德維爾在他著名的《蜜蜂的故事》（Fable des abeilles）中為這種傾向找到正當理由。他在書中寫道：

「自由的國度禁止蓄奴，最穩當的財富即大批的貧苦勞工……（因為）為了讓社會安樂，人民就算命賤如草還能樂天知命，就必須讓大多數人維持無知與貧苦。」

群體言論所傳播的價值觀，分量是如此舉足輕重，乃至於極少成員能夠體認到這些價值觀有多麼變態。

孟德斯鳩在《論法的精神》（De L’Esprit des lois）中試圖讓人明瞭販賣黑奴是駭人的事，但未能如願。他幽默地說，不消說，我們當然有權利把黑鬼貶成奴隸，僅因他們皮膚烏黑，鼻梁扁塌。同樣的，我們「無法相信像上帝這樣才智高奇的存在，會把靈魂──尤其是善良的靈魂──放在一具黑黝黝的身體裡」。

路易．德．若谷騎士也曾企圖透過一七六六年的百科全書其中一篇文章，讓人們理解這件駭人的事，但也事與願違。同樣的，無論是攸關猶太人大屠殺還是黑奴貿易，儘管有無數書籍和電影都企圖能捕捉變態的面貌，我們卻不確定這些作品是否成功讓大家瞭解了這些行徑中的變態癥結。

打從普里莫．列維的《如果這是一個人》（Si c’est un homme）開始，論及猶太大屠殺的書籍多不勝數，讀者也並未因此明白自身及其父母體內的變態部分，而他們經常是這樁令人髮指的惡行的共犯。一九四七年，《如果這是一個人》由一家規模極小的出版社印行，一直等到超過十年之後，這部不同凡響的作品才終於成為名作，彷彿和罪行同時代的人無法閱讀這本書，承認自己也是同夥。

同樣的，一直要等到一九六○年才有電影提到猶太大屠殺。奧托．普列明格的《大逃脫》（Exodus）講述了將集中營倖存者載往巴勒斯坦的悲涼渡海過程。隨後有米榭爾．密塔尼（Michel Mitrani）在一九七四年拍攝的《黑色星期四》（Les Guichets du Louvre），片中提到巴黎冬賽館事件時巴黎人的袖手旁觀，以及克勞德．朗茲曼一九八五年的《浩劫》（Shoah）、史蒂芬．史匹柏一九九四年的《辛德勒的名單》等。然而，這些電影都能夠讓觀眾明白自己體內的變態成分嗎？他們不是很快就讓歷史時局去承擔這樁惡行的責任？希望我們能夠提醒自己，當年馬塞爾．歐弗斯發行《憂傷與同情》（Le Chagrin et la Pitié）時困難重重，而這部影片聚焦的，正是這種共犯關係！

至於黑奴貿易，儘管十九世紀的小說中已經提及，例如哈莉葉．斯托的《湯姆叔叔的小屋》（La Case de L’oncle Tom）、普羅斯佩．梅里美的《塔芒戈》（Tamango），卻往往以溫和的風格寫就，而且也是直到最近才有電影開始以此為主題。

群體言論的力量大，總是會限制人們對群體變態的理解。

薩德寫道：「關於促成謀殺的殘酷，讓我們勇於信心滿滿的說，這是人類最自然的感受之一。」

套用漢娜．鄂蘭的話，我們應當深究的就是這個邪惡的平庸，以便瞭解它的推動力。

扭曲的威嚴：權力

我在前面已經提過威嚴的概念，並且強調：若要壓倒歇斯底里的索求、強迫症的利他主義或恐懼症的焦慮，威嚴是不可或缺的條件。威嚴會約束我們對認可的要求。然而，這個要求最狡猾之處，是如果我們不斷期待受到認可，也就等於不斷期待威嚴來設限，以便釋放我們。

陷入要求他人認可的心境，就像難以忍受的羈絆。不再受制於它，就可釋放無需獲准、從心所欲的可能性。

威嚴──auctor──可增加信心，並驅使行動。

因此，孩子等待「母親和父親」幫助他從認可的要求中解脫，而我們期待擔當威嚴角色的人能使我們不再執著於獲得他們的認可。

問題是那些人經常運用威嚴賦予他們的權力，並且為了一己之樂而期望從中得益。他們並不安於分，而是使用並濫用其地位，激發起仰息於他們的人對認可的需求，甚至還會加劇下屬的殘酷傾向，施害那些被指為犧牲品的人。這些人的角色宛如希臘城邦時代的「流人」（pharmakon）。

於是，許多恬不知恥的父母培養孩子對認可的需求，忘記自己的教養角色應當要讓孩子能夠自主。同樣的，許多在組織、公司或行政機關裡位高權重的人慫恿下屬對認可的要求，並樂此不疲。

如果我們依循湯瑪斯．霍布斯及歷史的紀錄與現狀就會知道，每個社會都免不了出現這種毛病。我們只需補充一點：權力愈是在社會上培養其國民對認可的需求，殘酷在社會上就會愈演愈烈。如果極權政體都是這些過度現象最相稱的代表，別忘了還有潛伏性的極權主義。

因此變態只不過是應付性生活困境的次要對策而已；變態主要在於假威嚴賦予的權力之名，在那些前來求取認可的人身上濫用這個功能。變態患者操控其他人的需求，不讓他們獨立自主，反而將他們貶成垃圾。變態患者因為喪心病狂，會在這些人身上盡情肆虐逞威。

威嚴的功能是接納象徵性，連帶著接納人民的尊嚴，無論這個人的地理根源、語言、生理構形或宗教信仰為何，而權力的位置在眾人的想像中組織了社會關係。地理根源、語言、生理構形、宗教的特徵構成一個族群的身分，與不具這些特徵的人形成對立關係。

列維寫道：

「無論是個人或是民族，我們當中很多人都在有意無意之間，任憑『外人』即『敵人』這個想法擺布。這個信念往往蟄伏在思緒中，就像潛伏傳染；它只有經由彼此之間互無關連的脫節行為才會表現出來，因此無法建構一個系統。然而，一旦這種現象發生，一旦這個未曾明言的教條被提升為三段論當中的大前提時，那麼，這串邏輯鏈的盡頭就是Lager──集中營。」

無論是個體或群體，變態行為向來都是關乎權力的行為，權力不僅僭竊威嚴的功能，還私下制裁某些遭貶為垃圾的人，在那些人身上滿足一己的殘酷，也是合情合理的。

「個人的變態」為了更方便愚弄未來的受害者，創造出和對方之間的「信賴」關係，而「群體的變態」則加劇依附他們的人──也包括遭欺壓的人──對認可的要求。

貝當將信仰猶太教的市民貶為賤民的過程，分成兩階段來進行：先是沒有法國籍的人，隨後是擁有法國籍的人。

在此且先提出一個問題。如果從定義來看，所有權力因為濫用威嚴而全都是變態的，那麼我們能有什麼出路？孟德斯鳩權力分野的概念就略述了這個出路。的確，當這個概念不再受到保障（例如路易十四、史達林、希特勒或貝當的作為），濫權就會變得無度，那麼殘酷隨之氾濫也就難以避免了。

我們再換另一個問題。是什麼讓我們本能地相信，恆常不變的超驗法則是事實？因為我們潛意識裡知道象徵是可能存在的，就像卡夫卡的《審判》結尾那則著名的法律寓言所明言的：人人都想接近法律，但是法律無人能及，且無人能見。

這種潛意識自覺，就是安蒂岡妮辯詞中的那些「不成文法」，它令人想起索福克勒斯（Sophocle）提到的agraphoi nomoi。

在權力強行頒布的國法之外（霍布斯寫道：「法律，其合法性並非來自它的真實性，也不是它合乎正道，而是來自它源起的力量。」），尚有象徵性的空間，在那裡，沒有人必須取悅莫測之物，因為此物純屬虛構。任何代表莫測之物者憑藉的只是威嚴的功能，而非權力的位置。

權力的位置，來自於威嚴的功能出現變態異常。

孩子期望自己對於認可的需求可以受到約束，讓他能夠從取悅位居母親位置的他人的勞役中解脫；成人亦然，同樣期望威嚴能解放自己，讓他們無需再受役於必須取悅威嚴。

然而，只要擔任威嚴角色者稍微腐化威嚴的功能，並樂在其中（例如駕駛停下車來載搭便車的人，醫生接見病人，公司、行政機關、組織、教派裡缺乏判斷力的領袖或一國之首），就有可能成為變態患者。

我們普遍的歇斯底里傾向期待任何形式的威嚴的認可，而擔任這個角色的人能夠不因為地位賦予的力量而濫權，這種對於認可的需求與自制能力之間的差異，就是問題之所在。

從一個角度來看，人無法避免向威嚴求助，以便獲得認可，又能從這個需求中解脫，邁入象徵性空間；另一方面，那些擔任威嚴角色者無法避免假權力之名來維持威嚴，藉此滿足一己之樂。

相關書摘 ►《對面的瘋子》前言：在人生的某些階段，瘋狂是一種常態

書籍介紹

《對面的瘋子：解讀我們日常的瘋狂》，漫遊者文化出版

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作者：皮耶爾．瑪里

譯者：張喬玟

本書作者皮耶爾．瑪里是專業精神分析師，更是說故事的高手。他將日常生活中的種種行為當成實境秀來觀察，並援引文學與電影中的人物心理與行為，鏡照現實生活中的瘋狂，包括：

《追憶逝水年華》、《背德者》、《包法利夫人》、《無病呻吟》、《去年在馬倫巴》、《危險關係》、《索多瑪一百二十天》、《英倫情人》、《青樓怨婦》、《羅丹的情人》、《感官世界》、《欲望城市》等。

這些信手拈來的作品，為全書帶來濃厚的歐洲人文主義色彩，而瑪里的獨特書寫方式──將重心放在「展示」瘋狂，把近似的行為相互對比，剖析其中的異同及背後的心理變化，讓每個人都能熟識瘋狂，直面日常生活中的種種瘋狂因子，並學會如何思考、看待瘋狂，進而設法應對瘋狂。

Photo Credit：漫遊者文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航