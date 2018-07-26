賴清德：育兒津貼全國一致至少發6千，各縣市別「選舉加碼」

（中央社）

行政院會今（26）日通過少子女化對策，行政院長賴清德宣布，家長若把0到2歲孩子送至與政府簽約的準公共化保母或私托照顧，一般家庭補助每人每月定額新台幣6000元，今年8月起實施。

行政院5月時提出少子化因應對策，其中0歲到2歲幼兒送準公共化托育機構照顧，將補助業者新台幣6000元，因業者反映執行困難，賴清德日前決定改為直接補助家長。

今天上午行政院會通過少子女化對策計畫，會後賴清德親自召開記者會說明相關政策細節，行政院政務委員林萬億、教育部長葉俊榮、衛福部長陳時中與行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）共同出席。

賴清德表示，2017年台灣嬰幼兒出生數目不到20萬人，生育率1.13，是全球僅次於澳門、新加坡第三低的國家，總統蔡英文公開表示，少子化已經是國安問題，要求行政院積極提出對策。行政院多管齊下，透過擴大公共化教保服務量、建立準公共化教保機制與擴大發放0到4歲育兒津貼、鼓勵企業設立育兒機構等方式，營造友善育兒環境，減輕家長負擔。

0到2歲準公共化托育 最晚10月完成簽約

行政院長賴清德除了說明準公共化教保補助細節，未來家長若將0到2歲幼兒交由簽約的準公共化保母或私托照顧，綜所稅率20%以下的一般家庭，衛福部每人每月將補助新台幣6000元，中低收入家庭每人每月補助8000元、低收入家庭1萬元；第3胎以上每月再加碼1000元，8月上路。

衛生福利部社會及家庭署署長簡慧娟今天也受訪表示，由於政策上路在即，目前正在和地方政府說明相關簽約流程，再由地方政府針對保母、私托召開說明會並簽約。不過因制度銜接無法一夕完成，因此也給予2個月緩衝期，最晚10月完成初步簽約。

簡慧娟說，目前0至2歲的幼兒托育選擇性很多，有些會請育嬰假自己帶小孩，也有部分會送到保母或托育機構，因此目前幼兒送托率僅約10%，未來希望透過準公共化機制，將送托率提高至28%、29%，和「經濟合作暨發展組織」（OECD）送托率約30%相當。

她強調，到了民國111年，公共化托育預計將達到440處、提供5000多個位子；準公共化托育包括居家保母及托嬰中心也將提供7.6萬個位子，家長只要符合綜所稅率20%以下的條件，並將0到2歲孩子送到簽約的機構，每名幼童每月就能領到6000元補助。

準公共化托育的價格，每個縣市各有不同。簡慧娟說，和政府簽約的準公共化托育機構，會由地方政府參考當地物價指數、收費標準訂定出合理的價格，也會定期稽查管理服務品質，若有違規、服務品質差、照顧比違反規定等情形，恐遭停約處分。

公立幼兒園免學費 擴大為2到5歲

在擴大公共化教保服務方面，教育部國民及學前教育署副署長許麗娟說明，目前就讀公立幼兒園的小朋友，僅5歲免學費，未來將擴大為2到5歲皆免學費；就讀非營利幼兒園的學費，原本為每月5000元，也將降低到綜所稅率20%以下一般家庭每月3500元、第三胎以上每月2500元，中低收入戶與低收入戶免繳費。

許麗娟說，上述措施將於今年8月在六都以外縣市先行上路，明年8月全面實施。

衛福部社會及家庭署署長簡慧娟表示，在0到2歲部分，目前幼兒送托公共托育家園或公設民營托嬰中心，一般家庭每月補助3000元、中低收入戶4000元、低收入戶5000元；今年8月後一般家庭補助不變，中低收入戶提高為5000元、低收入戶7000元。此外，不分家庭經濟條件，第三胎以上每月再多加碼補助1000元。

行政院並規劃，將增加公共化教保名額，0到2歲增設公共托育家園，預計107年到111年將增加5280個名額；2到5歲則持續增設公立和非營利幼兒園，預計106年到111年將增設2247班、增加6萬多個名額，以達到校校有幼兒園為原則。

賴清德：托育補助全國一致，不鼓勵縣市選舉加碼

行政院長賴清德又表示，行政院提出少子女化對策，採全國一致的作法，「過去是歷史共業」，各縣市常在選舉期間競相加碼托育補助，現在行政院出面整合，不鼓勵各縣市在競選期間加碼。

行政院會通過的少子女化對策計畫，包括2到5歲就讀公幼免學費、提供準公共化托育補助、育兒津貼擴大為0到4歲每人每月新台幣2500元等。

賴清德表示，少子女化對策計畫採全國一致的作法，透過全面實施育兒津貼與托育補助等方式，期望能達到全國性的鼓勵生育效果；對於已施行育兒津貼或托育補助的部分地方政府，將由政務委員林萬億督導，讓地方與中央制度銜接。

賴清德指出，中央的制度是以托育費用約為家庭可支配所得的10%到15%來設計，因此將把12.5%的家庭可支配所得作為標準與溝通基礎。如果部分縣市物價與托育費用較高，衛福部或教育部提供補助還不足以讓托育費用降到家庭可支配所得12.5%，各地方政府可酌予另外提供補助，如果已達到標準，則不建議繼續補助。

媒體詢問，年底就是地方選舉，是否擔心地方會因為選舉因素而不願將原有補助減少或調整與中央一致？賴清德表示，不鼓勵各縣市在競選期間加碼，過去是歷史共業，各縣市即使財政困難，仍在選舉期間提出很多超出所能負擔的社福補助，所以現在行政院出面加以整合，不希望各縣市候選人在此基礎上加碼。

準公共化私幼教保員初任薪資2.9萬

教育部國民及學前教育署副署長許麗娟今天表示，準公共化私幼有6個要件，其中合理薪資部分，教師、教保員初任每月薪資2萬9000元，服務滿3年以上，薪資提升到3萬2000元。

因為2到5歲的幼兒園由教育部主責，0到2歲的保母與私托由衛福部負責。對於成為準公共化私幼的6個要件，許麗娟指出，6個要件包括基礎評鑑、建築物公安檢修合格、教保師生比、教保服務品質、收費規定和準公共化薪資。

許麗娟說，基礎評鑑若過關，即符合要項；建築物公安檢修需符合建管單位規定；教保師生比，2歲到3歲師生比為1比8，3歲到5歲師生比為1比15；教保服務品質訂有評估指標，依教保服務實施準則進行，以上都在幼教法有明確規範。

衛生福利部社會及家庭署署長簡慧娟說，0到2歲保母與私托的6要件與教育部所訂差不多，保母要合法登記，托嬰中心合法立案，相關公安、消防與照顧人力要求都要符合規定，相關托育人員薪資在幾年內要提升到2萬8000元。

行政院提出少子化因應對策，政府將補助私幼與私托，提供準公共化教保服務，2到5歲兒童就讀準公共化幼兒園，每人每月僅負擔新台幣4500元，0到2歲幼兒交由簽約的保母或私立托嬰中心照顧的家庭，給予每人每月6000元至1萬元的托育補助。

托育政策催生聯盟發言人王兆慶說，這項措施對於提升生育率應該有幫助，但效果可能有限。

王兆慶根據國際經驗分析，今天行政院提出的育兒津貼方案，估計能將生育率從現行的1.13提高到1.26，由於女性平均年總工時增加100小時，生育率會減少0.076，只要一年加班150小時，可能就抵銷育兒津貼政策效果。

王兆慶認為，除了發放補貼外，政府更應該要解決低薪跟高工時的問題，尤其高工時更是造成少子女化的關鍵因素。

婦女新知基金會政策部主任覃玉蓉則表示，補助加碼到6000元雖然是希望可以減輕家長負擔，但前提是托育服務不能漲價，如果政府沒有積極管制托育機構的訂價，很容易就會變成業者伺機漲價，家長的負擔也沒有減輕。

覃玉蓉說，婦女新知一向認為，擴大公共托育服務才是最重要的政策方向。

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核稿編輯：楊士範