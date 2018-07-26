【插畫】被行政院打成半殘的國土計畫

地球公民基金會

經過了幾十年的期盼，民間團體耗時參與跨部會對話，總算審議了一個國土計畫的版本，由國發會主責，歸納各方意見法定最上位空間計畫，雖然細節不盡人意，但至少在程序上依法行事，努力做到資訊公開、民眾參與。

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國土計畫法最初就明文要求資訊公開、民眾參與，沒想到計畫書送進行政院後，卻大量刪除部門空間發展策略，大大弱化了對各縣市的空間指導規範以及各部門的空間佈局引導效果，還偷偷公告，弱化法律管制，等於將全國國土計畫自廢武功。

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更誇張的是，國發會應作為行政院國土審議會幕僚單位，但行政院國土審議會的三次會議紀錄負責進行紀錄及報告的單位，均是內政部營建署，環團在行政院檔案室也沒有找到任何紀錄或公文，可以說明業務為何轉移到張景森政委和內政部，但結論就是，國發會的上位角色就這麼消失了。

行政院此舉，是嚴重的違法濫權，輕視民眾參與所形成的國土計畫，還會為往後縣市國土計畫埋下陰影。

►又是張景森！大政委一揮砍半，國土計畫自廢武功

本文經地球公民基金會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航