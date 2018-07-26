《小偷家族》影評：既陌生，又熟悉的是枝裕和

文：禾馬（終日沉醉於哲學、電影、威士忌之間的普通人）

整體而言，《小偷家族》充滿是枝裕和一貫的風格，同時又充滿是枝影迷陌生的原素。看過宣傳海報，我們發現一屋六口的小偷家族、笑容滿面地安坐於和式燙門旁邊。我們抱著過往觀看《橫山家之味》、《比海還深》的心情進場，怎會料到離場時不禁會問：「這電影怎麼了？是枝裕和有什麼用心？」。《小偷家族》令人感到既陌生，又熟悉。

photo credit: 安樂影片

陌生在哪，熟悉在哪，大家心中有數。是枝裕和這次再次談論起家庭，但不再沿用過往的方式，而是某意義下把過往幾部作品的重心都以全新面貌呈現於《小偷家族》當中。看見祥太（城檜吏 飾）和凜（佐佐木光結 飾）就聯想起《無人知曉的夏日清晨》中明（柳樂優彌 飾）和其他孩子處於世界中無奈地背負起成人強加的包袱；看見治（Lily Franky 飾）和祥太的「父子」相處就聯想起《我的意外爸爸》良多（福山雅治 飾）面對慶多（二宮慶多 飾）時以血緣或感情定奪父子關係的態度；看見亞紀（松岡茉優 飾）就想起《空氣人形》望（裴斗娜 飾）在性慾氛圍下如何自處及決擇。

甚至退後一步看此作尾段，《第三次殺人》探討的「是否有所謂真相？」、「對與錯的界限如何在真相中含混不清？」再次在銀幕上湧現。或許你認為以上種種只是局部地在《小偷家族》角色的某個面向中重現過往作品的原素，卻步在那？

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是卻步還是突破?

有種說法認為《小偷家族》所包含的議題非常豐富（其實是太過貪心），若然無法平衡各方，就會令此作淪為「大雜燴」、「不夠到位」的失敗之作。是枝裕和這次的確有時把訊息表達得太直白，失去過往刻意留白的美感，例如，初枝（樹木希林 飾）過世前一幕刻意的「謝謝」，祥太在公車上碎碎念出一句父親。

然而，換個角度看，是枝裕和可能志在避免把每個家庭成員各自肩負起不同類型的包袱都描繪得太過仔細，而是把六種生活模式的枝節留白，並將他們收歸於同一屋簷下看待。這樣既能看到各人作為陌路人的獨立面向，又能看到他們作為家人的親密交流，重新回到「怎樣才稱得上家人」的核心問題。是血緣嗎？是金錢嗎？是個人意願嗎？還是發自內心的憐愛？在過往以「家庭」為主題的作品中，不論《橫山家之味》中的橫山良多，《我的意外爸爸》中的野野宮良多，還是《比海還深》中的良多，總是以一個角色為中心開展出整個家庭的張力。

甚或《無人知曉的夏日清晨》及《海街日記》亦傾向著眼於角色之間處於同一家庭中的相處。《小偷家族》於是包含了洗衣業工作者、地盤工作者、家暴兒童、老人金領養者、性工作者（甚至小偷及殺人犯）眾多基層，而不只是《橫山家之味》的一個不能繼承父業的中年人、或《比海還深》的一個過氣作家。《小偷家族》同時兼顧描繪家庭成員於獨自面對世界時的立場，令家庭成員的身分以外鮮明地並存著以個體身分自居的「我」。整部作品就是在探討如何面對「我」與「我們」之間的張力。對於《小偷家族》若然過於直白地表達心底話是一種退步，描繪角色之間的關係佈局上刻意留白，能否視為一種進步？

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突破，性愛？

《小偷家族》在角色關係的佈局上故然有所突破，而且在談論性愛的部分亦令觀眾又驚又喜。相信沒多少人估計到這些部分的尺度，畢竟這是是枝裕和的電影。要數過往作品中觸及性愛議題的想必是《空氣人形》。或許裴斗娜的祼露程度比《小偷家族》任何一幕更高，但《空氣人形》逐漸導向的是充氣娃娃能否成為人類的討論。相比之下，《小偷家族》中的性愛討論不但一直沒有消減，反而成為圍繞亞紀的核心問題（泛紅的幾幕甚至聯想起妻夫木聰於《怒》的演出）。在《小偷家族》中，亞紀以展露身體給客戶為職業。是枝裕和設定這個家庭成員的用意，較明顯的是要展現出其他成員各自代表的各種「基層身分」以外，同樣關注亞紀代表的性服務基層。然而，亞紀從來沒有為其職業猶豫半刻，卻為了愛情的來臨而焦躁。

反而為感情事問及治和信代（安藤櫻 飾）之間的相處方式。治大概表示他們之間的關係已經不再停留於以性愛維繫的階段。然而是枝裕和卻重新為觀眾揭示治於性愛課題上口不對心的一面（治三度祼露又有誰會猜到）。雖然最終看來《小偷家族》仍然只是以性愛議題切入，內裡仍然以探討相處關係為核心。但畢竟《小偷家族》裡對捕捉祼露畫面的尺度已經超越是枝裕和過往的作風，所以絕對是一種新嘗試。

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以上種種，或許無法在當下定奪為卻步還是突破。觀賞令人感到既陌生，又熟悉的《小偷家族》過後，肯定需要一些時日去沉澱及消化，這是是枝裕和作品一貫的承諾。最後不得不說，是枝裕和對發掘小演員的確很出色。

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責任編輯︰歐嘉俊

核稿編輯︰鄭家榆