重溫《怒火邊界》：再一次，美國電影狠批政府對緝毒十分偽善

（以下內容包含劇透）

Photo Credit: Photo Credit: Sicario / IMDb

我們對墨西哥的認識，除了墨西哥足球隊外，就是一個毒品大國。墨西哥毒品幫派在國內的勢力甚至比總統更大。剛過去的墨西哥大選，多達132名政治人物被謀殺，其中有48名是本次大選的候選人。根據美國有線電視新聞網（CNN）的分析，相信是與遍布全國的毒品幫派組織有關。美國在地理上鄰近墨西哥，加上經濟和消費力強，成為墨西哥最大的毒品出口國。因此，美國聯邦政府每年會撥出3億美元資助墨西哥政府打「毒品戰」，甚至是如電影《怒火邊界》（Sicario）一樣，聘請僱傭兵協助美國到墨西哥的境內打擊毒品。

《怒火邊界》是講述美國政府如何無所不用其極地打擊墨西哥的毒販。故事的主角Kate（Emily Blunt飾）是一位聯邦調查局（FBI）探員，在美國國內多次成功搗破毒品中心。然而，毒品一直像洪水般從墨西哥流入，更於一次在亞利桑那州執行任務期間，兩位隊員因爆炸遇害。由於無窮無盡的毒品源自於墨西哥毒梟龍頭Manuel Díaz（Bernardo Saracino飾），她決定加入中央情報局（CIA）下的一個跨部門特種部隊，將毒品問題連根拔起。

Kate是一位相信「程序公義」的人，希望可以用慣常的司法程序，透過法院的公平審訊將毒販制裁。不過，Kate發現美國特工為追殺毒梟，可以不顧平民安危地在繁忙的路上大開殺戒、隨意拘捕和拷問嫌疑犯。在她向上司和同僚據理力爭之際，他們表示「非常時期用非常手法」、「對付毒販不可以軟弱」，為了打擊目標的毒梟不擇手段，甚至綁架替毒販運毒的警察和濫殺無辜的毒梟家人。後來Kate發現，特種部隊招募FBI探員，不是需要執法經驗，而是他們的身份，可以讓特種部隊名正言順在美國境內執法。

Photo Credit: Sicario / IMDb

戲內除了Kate外，另一個重要角色是來自哥倫比亞、背景神秘的Alejandro（Benicio del Toro飾）。我們最初和Kate一樣，不明白CIA與Alejandro合作的原因。最後在特種部隊隊長透露下，知道Alejandro是受聘於CIA和哥倫比亞販毒集團。CIA一直與該集團合作，維持毒品的地下秩序，讓市場在美國政府的可控範圍內。過去美國政府經常被批評對毒品的策略，造成「氣球效應」，令毒品種植不停在南美國家轉換。

只要一日美國人繼續吸食毒品，毒販就會繼續種植。因此，電影裡CIA與哥倫比亞毒販合作，將問題留在可控範圍，未嘗不是一個好策略。墨西哥毒梟龍頭Manuel Díaz會被CIA打擊，主要是他破壞了這個地下秩序，不受美國控制，甚至打擊美國「盟友」的生意。CIA不顧後果地與黑幫和毒販合作，過去經常出現，如當年為了打擊共產主義，扶植南美洲的反共勢力，准許南美洲的毒販在美國境內拓展販毒網路，協助他們籌集資金對抗共產政權。

因此，美國總統川普高調警告墨西哥政府，需要更進一步阻止毒品流入美國，是出自於對毒品的憎恨、正義感、公關手段，抑或只是如電影中墨西哥毒品不受美國控制，而需要大力打擊，值得大家深思。當然，美國「毒品戰」會否像過去的反恐戰一樣，催生另一個恐怖勢力，最後不受控制（如阿爾蓋達和伊斯蘭國），反咬美國一口，就不得而知。

墨西哥毒品問題嚴重，除了墨西哥的教育、醫療等基本社會服務嚴重不足，令年輕墨西哥一代參與毒販的金錢回報比正常工作高外，如《怒火邊界》一樣，墨西哥警察的貪污問題嚴重，警察基本上受毒販控制，甚至用警車運送毒品，掩人耳目。墨西哥歷任總統皆曾嚴厲打擊貪污和毒品兩個墨西哥長久以來的問題，但成效不彰。今次新總統歐布拉多所屬的國家復興運動黨，能否擺脫傳統建制的做法，值得我們去觀察。

本文經作者授權轉載自〈EJ GLOBAL plus 國際夢工場〉

責任編輯：王陽翎

核稿編輯：歐嘉俊