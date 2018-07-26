挺進北韓（四）：朝鮮女士購物瘋狂，熱情絲毫不輸香港人？

文：尹自悠（前中大學生報編輯，希望透過淺白的文字紀錄複雜的世界，夢想是毫無顧慮地周遊列國，抓住世界真實一面）

翌日早上，我們一行人由千里馬線復興站出發，搭乘平壤地鐵經過榮光、烽火、勝利、統一至凱旋門站。2013年前，遊客最多只能搭乘兩個站，而現在則能搭六個站。平壤鐵路是全世界最深的鐵路，鐵路隧道由防空洞改建而成，從地面乘扶手電梯下降到月台需時約三分鐘。除了作為運輸用途，一旦爆發戰爭，也能作防範空襲、軍事掩體之用。

從車站入口，到電梯，到月台，到車卡，到處都是頌揚朝鮮勞動黨的標語和壁畫。雖然我們能搭乘六個站，但事實上導遊只准許我們在其中三個站下車觀賞，那幾個「示範車站」明顯較其他站嶄新。月台上豎著幾個閱報架，報紙每天早上更換，供候車乘客閱讀。

從凱旋門站出來，我們前往金正淑第一中學與當地學生交流。無獨有偶，現任南韓總統文在寅的妻子也叫金正淑。這所學校紀念的當然不是她，而是朝鮮已故領導人金日成的第一任妻子金正淑。她在朝鮮人心中是猶如聖母一般的存在，只有這所朝鮮最好的中學才配得起她的名號。學生除了要成績十分標青，家裏也得有點背景才能考得進去。據說，2016年7月來香港參加國際奧林匹克數學比賽並乘機尋求政治庇護的高中生Jong Yol-Ri也是來自這所學校。

副校長領著我們進去課室。一路上看到幾個不同的班級，走廊上掛著幾幅金日成行軍、視察的畫像，班房外壁佈板上則貼著一些英語文法和單詞的應用。進了課室，老師熱情歡迎我們，鼓勵學生跟我們交流。我和坐在靠走廊的女孩聊了頗久，她雙眸靈動，能說一口英語流利且極有自信。相反，靠牆的那位女孩則埋頭做數學練習，就算我主動和她說話，她也不跟我對望，只作簡單回應。後來幾位團友都表示有這個情況，讓我懷疑，學校是不是故意把英語能力好而且已經「背好答案」的學生調到靠走廊的座位。

為什麼說他們「背好答案」呢？我們聊了很多關於讀書、旅行的事情。理所當然地，北韓學生大部分都沒有出國經驗，只有少數學生去過與朝鮮相對友好的俄羅斯和中國。因此當他們看到團友去歐美、東南亞旅行的相片，都雙目發光，偏又不敢顯露太大興趣。問他們想不想到這些國家生活，他們個個說不想，因為在朝鮮已經十分幸福。我又問他們將來想讀什麼大學，從事什麼職業。他們幾乎每個都說自己想進金日成綜合大學，成為科學家為國家、為偉大領袖效力。再問他們想做什麼研究，卻又答不上來。

離開學校後，我們前往光復地區百貨公司，亦是唯一旅客能兌換朝鮮圓的地方，我們當然不會放過這個收集朝鮮幣的黃金機會。百貨只接受四種兌換貨幣：歐元、美金、日圓、人民幣。1元人民幣大約是1270圓朝鮮幣，並不特別便宜。但朝鮮幣匯率幾乎每天都在變，而且落差甚大。國家貨幣浮動太大的結果，就是令市民更趨向以外幣累積財富。此外，旅客理論上不能把朝鮮幣帶離境外。不過導遊也只是口頭說說，虧我還為了躲避搜查把貨幣塞到鞋子裡，結果邊境人員連我錢包都沒檢查就放我們通關了。

甫進百貨，已經看到裡面人潮洶湧，朝鮮女士們推著購物車瘋狂掃貨的熱情絲毫不輸香港人。百貨的第一層主要是家電、家具用品、零食乾糧，而第二層主要是衣服和球鞋，第三層則是Food Court，有各式各樣的朝鮮美食。光復百貨可以說是朝鮮並非如外界所描述得那麼封閉的最好證明。在這裡，到處陳列著國外品牌商品，譬如康師傅、Nike、Adidas，甚至連香港李錦記、象徵美帝「邪惡軸心」的可口可樂等都可在這裡找到，頗出乎我意料。不過，Nike這些著名品牌的球鞋是如何流進北韓，就真是天知道了。

話雖如此，這所光復百貨並不能真實反映朝鮮人民的真實生活水平，可能只是政府營造國民有高消費能力的「片場」。第一，這裡的商品，即便在平壤也不是一般人能消費得起。譬如一瓶李錦記醬油就要三萬多圓，相當於20多塊人民幣。一般來說，平壤人的工資介乎數百人民幣。漂亮球鞋的價錢更貴，差不多要一百萬圓，比平壤人兩個月的工資加起來還要多，一般市民不可能買得起。在這裡購物的朝鮮人，多半是非富則貴。

在光復百貨掃蕩完畢後，我們前往祖國解放戰爭勝利紀念館。

（待續）

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責任編輯︰歐嘉俊

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