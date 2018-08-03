【圖表】 為什麼這11個縣市長參選人選舉經費超標也不違法？

越來越接近年底九合一選舉的時間，有意願的參選人也都開始各種活動與宣傳，而這些宣傳都需要費用。這些費用可能是由自己的財產支付，或是藉由政治獻金收入。

預計要參選連任的台北市長柯文哲，先前已經為了參選經費，而將自己的房產抵押，貸款兩千萬作為選舉經費。

接著他在7月25日，也公布網站，用群眾募資的方式，募集選舉經費。在一天之內便已經超過原本預計的1310萬元，最終未加入超商、ATM付款部分，也已募得3749萬8105元。

這樣來看，柯文哲目前至少已經有5749萬8105元的經費。這跟今年台北市長選舉所規定，候選人「競選經費最高金額」8747萬5000元，只差了約3000萬。

這個最高金額是依據選罷法規定，各種公職人員選舉，參選人的經費都有最高金額規定，在公告選舉時，一起發佈。

選罷法第41條有規定最高金額的計算方式，直轄市長、縣（市）長選舉，用各選舉區人口總數百分之70，乘以20元，再加上一個固定的金額，就是最高金額。直轄市長、縣（市）長選舉的固定金額，分別為5,000萬元及3,000萬元。

直轄市最高金額計算方式：各選舉區人口總數 X 70% X 20元 + 5,000萬元

非直轄縣市最高金額計算方式：各選舉區人口總數 X 70% X 20元 + 3,000萬元

中選會已經在七月初，公布2018年各縣市的最高金額，如下圖。因為是利用各縣市人口數做加權計算，所以各縣市選舉的最高金額不一樣。

各縣市中新北市因為人口較多，而且是直轄市，所以金額最高。六都也因為固定金額較高，所以較其他縣市更多。

然而，到底有多少參選人的經費支出，符合這個最高金額限制呢？我們可以利用陽光法案網所公布，2014年各縣市長參選人的參選支出費用當作參考，與上一屆2014年選舉的最高金額限制比較。

比較結果顯示，共有11位參選人的選舉經費支出總額，超過最高金額限制。這11位參選人，分別是參選台北市（柯文哲與連勝文）、台中市（林佳龍與胡志強）、新竹縣（邱鏡淳）、苗栗縣（徐耀昌）、彰化縣（林滄敏）、嘉義縣（翁重鈞）、南投縣（林明溱）、雲林縣（張麗善）、屏東縣（簡太郎）。

其中5位當選為當屆的縣市長，分別是台北市長柯文哲、台中市長林佳龍、新竹縣長邱鏡淳、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱。

不過，這幾位參選者都沒有因為選舉支出超過規定而受到任何處罰，因為選罷法的這條規定，沒有處罰超過者的規範。

但其實在選罷法早期立法時，針對超過最高經費者，是有罰則的規範。

《公職人員選舉罷免法》規定各級選舉最高競選經費與計算方式的條款，最早是在1983年時新增，新增的理由是「提倡節約，端正選舉風氣，並開公平參與競選之門」，當時稱為「最高限額」，放在第45-1條。

也同時在95-1條中規定罰則，超過者要處一萬元以上五萬元以下罰鍰。在1991年時，罰則又調整為處新臺幣十萬元以上五十萬元以下之罰鍰。

但在2007年《公職人員選舉罷免法》全文修正時，這個罰則條款被刪除了。

為什麼被刪除掉呢？依據當時議案關係文書中的修法理由，是因為第41條「最高限額」修改為「最高金額」，所以競選經費支出超過者，不予處罰。

為什麼「最高限額」要修改為「最高金額」呢？根據同一份文件內記載，是參照當時的《總統副總統選舉罷免法》第38條而修改，裡面使用的名稱是「最高金額」。

而《總統副總統選舉罷免法》在1995年立法時，就已有這個條文，當時就已經使用「最高金額」，而制定這個條文的理由，是參照《公職人員選舉罷免法》第45-1條。

但，1995年時《公職人員選舉罷免法》仍是稱為「最高限額」，《總統副總統選舉罷免法》參照過來變成「最高金額」，而到了2007年，《公職人員選舉罷免法》回頭參照《總統副總統選舉罷免法》，把「最高限額」修改為「最高金額」。

修法過程

1983 ►《公職人員選舉罷免法》新增45-1條限制競選支出經費，當時稱為「最高限額」。同時也新增經費超過者的罰則（第95-1條）。 1991 ►《公職人員選舉罷免法》調整經費超過者的罰款金額（第95-1條）。 1994 ►《公職人員選舉罷免法》調整最高限額的計算方式（第45-1條）。 1995 ►《總統副總統選舉罷免法》立法，參照《公職人員選舉罷免法》制定限制競選支出經費條款，但與《公職人員選舉罷免法》不同，稱為「最高金額」。 2007 ►《公職人員選舉罷免法》全文修正，參照《總統副總統選舉罷免法》，把「最高限額」改為「最高金額」。也因為這樣的更改，所以競選經費支出超過者，不予處罰，而把95-1條的罰則條款移除。

而近幾年也有立委提案，要將規範最高競選經費的第41條刪除。理由是認為實務上，很難不超過最高經費限制，所以這個條款可能反而會造成參選人不實申報經費支出。

回頭來看，當初這條法律的用意，在「提倡節約」跟「開公平參與競選之門」。

從中選會2014年直轄市長參選人的資料來看，宣傳支出是大多數參選者經費支出最多的部分，其次是集會支出或人事支出。

所以，關於提倡節約這部分，或許不是加個經費最高限制與罰則就好，畢竟有心人依然能用作帳，或是非金錢捐贈的方式規避。實務上，還是在於如何改變花大錢宣傳造勢的選舉風氣，才是治本之道。

而開公平參與競選之門這部分，更需要討論的應該是選舉保證金這個限制。

延伸閱讀：

參考資料：中選會、陽光法案網、立法院法律系統

核稿編輯：楊之瑜