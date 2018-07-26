6都「租屋工時」算給你看：不吃不喝工作逾85小時，才住得起台北「雅房」

基本工資審議年年爭議不休，為掌握基本工資所得者在有限經濟條件下的實際居住態樣，台灣勞工陣線跟g0v合作，分析591租屋網的6萬7,506筆公開資料發現，六都的租金所得比為23.9%，若以各都租金中位數來看，台北市占比高達58%，賺的錢被房屋租金占了一大半。

勞陣在591租屋網站上收集2018年4月24日至5月11日位於六都的出租物件資訊，再以2018年基本工資（minimum wage）月薪22,000元，並根據國際常見的「30%租屋原則」，即租金上限不應超過所得30%，設算出個人基本工資的可負擔租金上限為6,600元。

再分析六都租屋市場中符合此一租金條件的資料，合計取得可負擔租屋17,695筆，並逐一針對租金、空間及居住環境品質進行分析。

其中，月租金平均數及中位數均以台北市最高，最低為台南市。租屋坪數部分的最高平均數為台北市，但最高中位數則落在桃園市，坪數平均和中位數最小都是台南市。計算後每坪租金價格是以台北市最高，桃園市為最低。

Photo Credit: 台灣勞工陣線

再比較六都租屋市場，六都全體的租金中位數為11,000元，以主計總處公布2016年全國薪資中位數46,012元，推算六都整體租金所得比約為23.9%。

而用各都租金中位數占全國薪資中位數推計各都的「租金所得比」的話，台北市占比高達58%，至於排名第二的新北市及桃園市分別為30%及25%均屬於勉強可負擔範圍，台中市以南各都屬於可負擔，顯見北部地區的租屋市場對於勞工的經濟負擔頗為沉重。

Photo Credit: 台灣勞工陣線

另外，再用基本工資時薪推算六都「租屋工時」，若兩人均為時薪140元的基本工資雙薪家庭，想要租一整層住宅的話，以台北市整層住宅租金中位數45,000元計算，相當於夫妻需每月不吃不喝工作超過321.4小時（每人每月工作160.7小時）才能負擔得起，若是在租金價格最低的台南市及高雄市，基本工資所得雙薪家庭僅需花費120個工時（夫妻各66小時）。

若以台北市的中位數1萬2000元的雅房單人房型來看，領基本工資的勞工，也需要不吃不喝工作超過85.7小時才有辦法租得起，但在台南市只需37.1小時（每週法定工時為40小時）。

Photo Credit: 台灣勞工陣線

而拿基本工資的勞工在六都中可以租到甚麼樣的房子呢？符合租金上限6,600元條件者，在台北市將只找得到745戶；台南市則有六成出租物件低於6,600元，負擔成本相對台北市來得低。

6,600元的租金在台北市平均僅能租到4.72坪，其次為新北市的5.75坪，雙北以外的四都則能租到6坪以上房子，基本工資勞工在雙北租屋將承擔極高的居住壓力，居住品質也堪憂。

Photo Credit: 台灣勞工陣線

勞工陣線認為居住市場長期呈現「高房價、高自有率、高空屋率、高租屋人口」的四高現象，反應者居住不平等的社會機制。

基本工資審議委員會預計8月即將登場，外界也再度關注《最低工資法》的審議進度，台灣勞工陣線秘書長孫友聯指出最低工資法不一定要訂定公式。但孫友聯表示，雖然不用訂定公式，但他認為一定要明列參考指標，並分為強制參考指標跟建議參考指標。

台灣勞工陣線研究員張烽益也指出，最低工資法並不是只對勞方有利，對資方來說，有制度的調漲基本工資也是個好事。張烽益說，資方可以預測未來的基本工資金額，就可以提前分擔成本。

崔媽媽基金會呂秉怡執行長則說，高房價與炒作房地產可說是嚴重的國安問題，政府應改善現有住宅政策、健全租屋市場、興建社會住宅，另外須嚴格查緝違法建築，以保障租屋者居住安全與品質。

因應廉價租屋數量不足，高風險居住環境，及居住限制與排除的三大居住困境，台灣勞工陣線有兩點政策建議：

積極興建社會住宅、推動分級租金補貼，及包租代管政策的重大政策。 健全租屋市場及制度，包括落實「租賃住宅市場發展及管理條例」對房客租賃權益保障；並貫徹內政部近期通過「加強既存違章建築處理指導綱領」，針對房東非法隔間出租之高風險居住環境進行嚴格控管，以保障房客的租屋安全及品質。

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核稿編輯：楊士範