《北野武的下流哲學》：聽阿伯談品味、夢想與瀟灑之道

文：翁湘惟

這是一本讓你變得有品味，而且能夠分辨下流與高尚人士的寶典。

有品味的人

首先，定義「有品味」。許多人會將擁有名牌服飾、懂得品嘗高級料理，能夠一眼識得跑車牌子的人定位為有品；但在這裡北野阿伯想要給有品味下的定義是：不炫耀自己的財富、知識，安靜地努力的人，這些人才能稱為有品味的人。

美食，即美味的食物。那能斷定美味的人究竟是誰呢？只要有美食評論家給店家讚譽，隔天不起眼的小店也會變得門庭若市；若是一句差評，就可能動搖整間店的生計。

但是食物好吃與否，因人而異，不好吃不再去就是了，嘴裡嚷嚷著難吃難吃的人，就是最沒品的人；追求米其林星級餐廳的人亦是如此，若是沒錢還硬要存錢擠進高檔餐廳，也是沒品之人，吃自己覺得好的、並且負擔得起的食物，才能稱之為上品。

北野說道，「在記住各種葡萄酒知識前，最好先記住不炫耀知識才是有品的人。」

阿宅才是專家，阿宅才懂夢想

現在的父母或老師，都喜歡問孩子：「你的夢想是什麼？」好像沒有夢想就會被看不起，總有一天要實現夢想被視為理所當然的事情。

秋葉原隨機殺人事件的兇手，恨透了人生勝利組，是個被迫擁有夢想的男人，但卻看不到可以抓住夢想的未來，因此毅然決然豁出去了。有夢想是好事，如果沒有也沒關係，若可以平凡、腳踏實地的過一生，何嘗不是一種幸福呢？

喜歡一件事情，並且認真投入專研，就可以稱之為「宅」。有喜歡看動漫的動漫宅、喜歡研究數學得數學宅、喜歡藝術理論及作品的藝術宅……宅的定義其實很廣，阿宅對某件事情投入絕對的熱情，不求回報只求快樂，這樣的人其實很了不起。

無關地位或名聲，只求專心做好一件事，是非常有品的生存之道。人生的選項百百種，讓自己有更多選擇，嘗試將「宅熱情」投入各種領域，那就是有sense的生活。

誰才是偉大的人？

藝術家、民意代表、公司總裁？你覺得偉大的人該如何定義呢？有錢或是有名氣就是偉大嗎？「萬般皆下品，唯有讀書高」這句迄今超過千年的老掉牙言論，至今還是有人奉為圭臬，逢人就問你哪間學校畢業的？你在哪裡高就？好像知道這些就可以懂得一個人的人品、學養與性格。

藝術家投入創作，說自己的作品價格不菲，因此成為了不起的人；拼命工作換取食物的人卻被歸類為普通人，恣意地被瞧不起，職業的高低階就此定型。但是比誰偉大、比誰優秀的做法根本沒有意義，學歷、聘書就是一張紙，不如腳踏實地過好生活，做自己喜歡的事、為他人付出，人人都可以是偉人。

瀟灑不是一天可以練成的

我的前一份工作，每個月需要加班1～2次，一位年紀比我爸爸還長的大哥，就會連同我的份去附近購買美味排骨飯，兩個人都很喜歡他們油滋滋的排骨，一邊啃一邊聊天工作，加班好像也沒那麼辛苦了。某次我又需要加班，我跑去跟大哥說：「大哥，我今天要加班耶，你想不想吃美味排骨飯，可以也幫我買一份嗎？」大哥說：「喔，我去買。」就騎著摩托車出發去了。

大哥回來時手裡拎著排骨便當，但是我定睛一看，塑膠袋內卻只有一個便當。「嗯？他吃完才回來的嗎？還是他其實不想吃排骨飯，去買了其他食物？」我在心裡默默思考著。到了吃飯時間，大哥往冰箱走去，拿出老婆幫他準備的愛妻便當放進微波爐加熱，我才知道美味排骨飯是特地去幫我買的，因為大哥知道我每個月為數不多的加班一定要吃排骨飯，因此默默地準備，回來也不邀功取勞，在我心中，這才是真正的「瀟灑之人」。

北野武說，「對別人體貼與顧慮，就是瀟灑之人。」就像大哥一樣，凡事為他人著想，不吹噓自己的功勞，越是位在高階越要做到體貼，做到終極的顧慮。這樣的人還有一項特質，就是「無欲」。踩著他人屍體往上爬，追求成功時的醜惡嘴臉，在瀟灑之人身上從不會見到，也正因為無欲，到頭來，這些人反而會做出出色的成績。

老頭也能有好味道

「老人就像發酵食品，所以成為老頭的人也可以有好味道。」簡直就是北野阿伯的真實寫照。今年71歲的北野武，身兼漫才師、作家、主持人、導演和教授，經營著最道地的斜槓人生。

北野受訪時說道，「如果真的有神存在的話，那這輩子到現在，神真的對我不太好。不停地在折磨我，也讓我遭了好多報應。現在我都這把年紀了，差不多可以饒過我了吧！？」雖然北野阿伯看似抱怨，但我覺得他其實也在感謝神給他這豐富又驚險的一生，而這精采人生的造物主其實就是他自己。

做個有品的人，讓自己的人生釀出甘醇滋味。

北野武專訪影片：

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《北野武的下流哲學》，不二家出版

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作者：北野武

譯者：邱香凝

「下流的我才更懂，什麼是品格，什麼是夢想的真諦、人生規矩、瀟灑、表演。懂了下流，也就懂了什麼是終極有品的『上流生存之道』。」

是故弄玄虛嗎？這位憑著講犀利真話而成為日本最強評論者的思考家自有一套哲學：

像我這樣舊街區窮人家出身，以淺草貧窮藝人的身分生活在社會底層的男人，為什麼能往上爬，到現在變成有錢人還穿著愛馬仕呢？我連鞋子都穿愛馬仕。不管怎麼想，這都是下流到了極點的表現。或許有人會說：你這個下流又低俗的人，有什麼資格在那邊談論品格啊？

不過，用我常講的「鐘擺原理」來比喻的話，因為貧窮而認識了下流極限的人，就像吊擺會往反方向擺盪，盪到底自然就明白了終極的上流是什麼樣。貧窮與下流到了極點，自然就會有品了。只要習慣貧窮與下流，就會成為上流。聽起來是歪理，但我就是這樣在不知不覺中開始重視「有品」和「瀟灑」的。

世界級導演北野武，也是來自下流街區的下町阿武。他從思想到言行，談流氓明星總理工頭，談平凡偉大，談愛情偷情，談瀟灑老醜，用無堅不摧的邏（毒）輯（舌），加上一個接一個打臉現代人的精采故事，帶你認識什麼是下流。沒錯，他在下流聖經裡談品格。他說：這個時代的窮令人不安到了極點，那種感覺或許就像失去了自己的歸處。不過，我們還是有歸屬的，那就是「品格」與「瀟灑」。

品格——在人前滿不在乎地發表食物「好吃」、「難吃」的評論。沒有比這更沒品的事。食物這種東西得靠殺生才能獲得，吃飯就算抱持罪惡感也不為過。

夢想——社會不斷對這些人說夢想夢想夢想夢想，如此施加壓力。這就像一邊對金魚缸裡的金魚說「將來要成為悠游河川的大魚喔」，一邊餵牠吃飼料。金魚就是金魚，不管餵食多少飼料，頂多變成胖金魚。

瀟灑——有一種陶器是這樣做出來的。拿一只普通的碗去火烤，把碗烤得變形扭曲。某個時代將這種扭曲視為美感。寫實主義進入了印象派，代表了一點文化上的進化。北野武口中的「瀟灑」就像這只扭曲的碗，或許可以想成是「在理解做人道理之後，更高一等的生存之道」。

誹謗的規矩——先認同對方才能說對方的壞話，這就是誹謗人的規矩。如同北野武在威尼斯影展上說宮崎駿「吸引的都是女性觀眾，拜他所賜，女人都不來看我的電影了」，表面上是抱怨，實際上是在抬舉對方。

最後，如果跟大家說一句話，你會說？好好讀這本書，回到做人的原點吧。懂嗎？（這是兩句）

Photo Credit：不二家出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航