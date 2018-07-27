其實1860年《中俄北京條約》，根本沒有割讓庫頁島

7月24日，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）宣佈，下令研究興建一條連接俄羅斯遠東大陸和庫頁島的公、鐵路兩用大橋的計劃。該大橋將從哈巴羅夫斯克（Khabarovsk，中國舊稱伯力）區的謝利克欣（Selikhin）出發，穿過韃靼海峽連接庫頁島北部的波吉比市，再從那裡向南延伸至庫頁島南端的內什（Nysh）。整個路橋系統總長度將達到580公里，全球最長。更有人倡議，從庫頁島南端再建造大橋，連接日本北海道島。如果兩條大橋均建成，則東北亞地緣政治出現巨大轉變。

對很多中國人來說，這個消息無疑有點苦澀，因為「庫頁島自古以來屬於中國」。但對這個面積達兩個台灣、將近一萬個釣魚台列嶼的大島，中國政府顯然沒有那種「一點都不能少」的豪氣。在中國傳媒報導庫頁島的少之又少，這條消息出來後，各新聞網站也似乎避而不提（比如到筆者寫稿為止，《環球時報》、《觀察者網》都沒有刊登這個消息）。

其原因容易理解：在一般中國人的認識中，庫頁島是在1860年《中俄北京條約》中被割讓給俄羅斯的。這在中共的話語系統中，屬於「不平等條約」。可是，中國要廢除不平等條約，從英國手中拿回香港；卻不敢向俄羅斯發難，廢除「不平等條約」拿回庫頁島（與外滿洲）。反而在1990年代的一系列條約中，承認中俄之間已經沒有領土爭議。很多人因此指責中共「賣國」。中共對俄羅斯有一種「黃俄」情結，又怕被自己鼓動的民族主義反噬，庫頁島問題就壓下去了。

實際情況比這個還糟糕，因為所謂「清朝在1860年《中俄北京條約》割讓庫頁島」根本不存在。

有關庫頁島的歷史，筆者在《中日關係再認識（五）：庫頁島是被日本「竊佔」嗎？》中分析過從遠古到19世紀上半葉的部分。進入19世紀中期，庫頁島歷史發生大轉變。俄羅斯從清朝與日本手中分別奪取了庫頁島的統治權。

筆者以下要說明，為什麽1860年《中俄北京條約》，根本沒有割讓庫頁島。

1689年訂立的《尼布楚條約》並沒有涉及庫頁島問題。

中俄在遠東地區的第一份邊界條約，是1689年訂立的《尼布楚條約》。雖然和一般的認識不同，在該條約中，嚴格上說並沒有涉及庫頁島問題，但仍可推導條約規定庫頁島不屬於俄羅斯。

在條約第一條中有：

將自北流入黑龍江之綽爾納即烏魯木河附近之格爾畢齊河為界，沿此河口之大興安嶺至海，凡嶺陽流入黑龍江之河道，悉屬中國，其嶺陰河道，悉屬俄羅斯。惟烏第河以南，興安嶺以北，中間所有地方河道，暫行存放，俟各還國察明後，或遣使，或行文，再行定議。

這裡說到中俄的交界是沿著「大興安嶺至海」，嚴格地說來沒有牽涉到海上島嶼的劃界。但有幾點理由可以確信根據這個條約，庫頁島屬於中國。

第一，庫頁島在大興安嶺和海交界的延伸線的南方，因此更應屬於中國。

第二，當時中國已經知道了庫頁島是一個「海中大洲」，但俄羅斯第一次「知道」庫頁島，是1645年波雅科夫到達黑龍江入海口，看見庫頁島。可是，當時他既不知道庫頁島是什麼地方，也不知道庫頁島是一個島。直到1805年，克魯森斯特倫再次到達庫頁島的時候，還認為「庫頁島是個半島，和黑龍江河口有地峽相連」。再直到1849年，涅維爾斯科伊才「發現」庫頁島不是半島，而是一個島嶼。

可見，在簽約時，俄國人的認識中，庫頁島如果不是根本不存在，就是認為庫頁島是大陸的一部分。無疑，根據「立法原意」，有理由相信當時俄國認為庫頁島屬中國。

第三，如《中日關係再認識（五）》中所述，無論在《尼布楚條約》之前還是之後，中國都對庫頁島有實質性的統治。可見《尼布楚條約》並沒有影響庫頁島屬於中國的狀態。

第四，在19世紀俄國人開始探測庫頁島時，還有文獻承認庫頁島是中國的一部分。

綜上所述，跟據《尼布楚條約》，俄羅斯承認「庫頁島屬於中國」或至少「庫頁島不屬於俄羅斯」是毫無疑問的。

1855年《日俄和親通好條約》並未做出有效主權劃定

1850年代，日俄在庫頁島上競逐激烈化。1855年，兩國簽訂《日俄和親通好條約》，其中第二條規定：庫頁島維持原狀，日俄暫不劃界。（ЧтокасаетсяостроваКрафто〔Сахалина〕, тооностаетсянеразделенныммеждуРоссией и Японией, какбылодосеговремени.）

這是歷史上第一份明文涉及庫頁島的條約，但這份條約對庫頁島的主權歸屬來說是無效的。第一，條約上只寫明，日俄之間沒有達成劃界協議，兩國並無就庫頁島的主權達成共識。第二，從文句中得不出兩國排他地擁有庫頁島主權的結論。第三，庫頁島主權的另一個爭議者清朝（至少對庫頁島北部有明確的主權管轄證據）缺席，兩國協議對第三國無效。

1860年的《北京條約》，庫頁島沒有割讓給俄國

儘管一般人誤解俄羅斯在1858年的《璦琿條約》和1860年的《北京條約》中從中國手裡奪得庫頁島，但查這兩個條約的條文，卻並無提到庫頁島。在《璦琿條約》中寫道：

一、黑龍江、松花江左岸，由額爾古訥河至松花江海口，作為俄羅斯國所屬之地；右岸順江流至烏蘇里河，作為大清朝所屬之地；由烏蘇里河往彼至海所有之地，此地如同接連兩國交界明定之間地方，作為大清朝、俄羅斯國共管之地。

注意這裡對中俄共管地區的表述「烏蘇里河往彼至海所有之地」，也就是說共管的地方只有大陸，而不包括海外的島嶼。前面，我們已經說到，俄國在1849年已經知道庫頁島是一個島嶼。因此，庫頁島並不在條約規定的中俄共管的地區之內。

中國在1858年《璦琿條約》割讓黑龍江以北領土給俄國（黃色），1860年的《北京條約》再割烏蘇里江以東之地（紅色）｜Photo Credit:CIA@Wiki Public Domain

在兩年後，中俄簽訂《北京條約》，第一條寫道：

決定詳明一千八百五十八年瑪乙月十六日（即咸豐八年四月二十一日）在璦琿城所立和約之第一條，遵照是年伊雲月初一日（即五月初三日）在天津地方所立和約之第九條，此後兩國東界定為由什勒喀、額爾古納兩河會處，即順黑龍江下流至該江、烏蘇里河會處。其北邊地，屬俄羅斯國，其南邊地至烏蘇里河口，所有地方屬中國。自烏蘇里河口而南，上至興凱湖，兩國以烏蘇里及松阿察二河作為交界。其二河東之地，屬俄羅斯國；二河西屬中國。自松阿察河之源，兩國交界逾興凱湖直至白棱河；自白棱河口順山嶺至瑚布圖河口，再由瑚布圖河口順琿春河及海中間之嶺至圖們江口，其東皆屬俄羅斯國；其西皆屬中國。兩國交界與圖們江之會處及該江口相距不過二十裡。且遵天津和約第九條議定繪畫地圖，內以紅色分為交界之地，上寫俄羅斯國阿、巴、瓦、噶、達、耶、熱、皆、伊、亦、喀、拉、瑪、那、倭、怕、啦、薩、土、烏等字頭，以便易詳閱。其地圖上必須兩國欽差大臣畫押鈐印為據。

在條文中，沒有了《璦琿條約》中「往彼至海所有之地」的表述，這看似把庫頁島也被割讓給俄國，其實不然。

《北京條約》沒有中文文本，從俄文文本看，這裡「地」的用語為「Земли」，即英文「land」。在國際法上，land這個詞是指大陸上的土地，而不包括海洋裡的島嶼。比如在1992年，國際法庭裁決薩爾瓦多和宏都拉斯的領土糾紛時，整個文件的用語為：「CASE CONCERNING LAND, ISLAND AND MARITIME FRONTIER DISPUTE」。在這裡，「land」和「island」是明確區分的。「land」指陸地上的土地，而「island」指島嶼。因此，在《北京條約》的文本中，所談論的仍然只有中俄在大陸上的邊界，並沒有提到海洋上的島嶼。也就是說，根據文本，中國並沒有把庫頁島割讓給俄國。

在《北京條約》上還提及附圖，但這個地圖在當時並沒有附在《北京條約》之上。直到大約10年後，中國和俄國才達成了這份地圖的協議。這個地圖原件在台灣故宮的收藏庫中，被作為極度機密的檔處理，也沒有影本流出。但是從中俄一系列的談判劃界來看，可以置信，這份地圖中也沒有庫頁島，而只有大陸上的劃界。

如果這份隱藏極深的地圖上沒有明確指出庫頁島屬於俄國的話，那麼就說明在法律上，中國從來沒有把庫頁島割讓給俄國。如果中國專家所言「庫頁島自古以來就是中國領土」是成立的話，那麼可以說，庫頁島在法律上仍然還是中國的一部分。

1875年，俄羅斯與日本簽訂《庫頁島千島群島交換條約》，中國同樣缺席

1875年，日俄簽訂《庫頁島千島群島交換條約》，第一款規定：

自今日起之後，大日本國皇帝陛下自今之後將樺太島即薩哈林島之一部所屬權理以及所有君主所屬之一切權利，永久悉數讓與全俄羅斯皇帝陛下，而今之後樺太島全島悉為俄羅斯帝國所屬。

這樣，俄羅斯佔有庫頁島全島。但這同樣對中國無效，因為中國沒有參與到條約談判中。

綜上所述，在19世紀中期，俄清、俄日的一系列條約，事實上都沒有在國際法的條約中，解決庫頁島問題。可以說，俄羅斯在19世紀中期，對庫頁島的侵佔不但是「蠻橫」的、「不平等的」、還是「沒有國際條約依據的」，完全是非法佔領了庫頁島。

可能有人認為中國連出海口也丟失了，那麼在外海的庫頁島怎麼會還沒有割讓呢？這只是想當然的說法。中國只是喪失了在日本海的出海口，以及漫長的海岸線，但喪失日本海的出海口並不等於和庫頁島割絕關係。何況，根據條約，中國船隻仍然有進出日本海的權利。

幾個不利之處

當然，庫頁島法律地位還是有很多不利於中國的地方。我歸納了一下有兩點：

第一，中國在19世紀60年代之後就沒有主張對庫頁島的主權，而庫頁島居民對中國的納貢中止於1872年。此後和庫頁島和中國並無聯繫。中國對俄羅斯佔據庫頁島長期默認。這在國際法上構成俄羅斯以時效的方式獲得領土。而俄羅斯和日本簽訂過條約規定庫頁島的歸屬，這構成了領土獲得方法中的割讓（雖然如果中國提出異議，有理由認為它們是非法的）。

《日俄和親通好條約》與《庫頁島千島群島交換條約》，中國可以申辯不知情，但1905年《日俄樸茨茅斯條約》，俄羅斯把庫頁島南部割讓給日本，中國作為觀察國參與談判過程，也沒有提出抗議，這就有點棘手。

第二，在周恩來總理1951年8月15日發佈的外交部聲明中指出：

（舊金山和約草案）另一方面卻破壞了《開羅宣言》、《雅爾達協定》和《波茨坦公告》中的協議，只規定日本放棄對於台灣和澎湖列島及對於千島群島和庫頁島南部及其附近一切島嶼的一切權利，而關於將台灣和澎湖列島歸還給中華人民共和國及將千島群島和庫頁島南部及其附近一切島嶼交予和交還給蘇聯的協議卻一字不提。

這在某種程度上構成了中國官方唯一對庫頁島南部屬於蘇聯的支援的正式表態。在北京的邏輯體系中，類似的聲明是有法律效力的。比如在西沙和南沙問題上，中國認為北越總理范文同在外交照會中，表示贊同中國的領海聲明具有法律效力。區區外交照會如是，更為正式的政府聲明，由總理周恩來親自發出，理所當然更加具有法律效力。

當然，以中國專家在釣魚台及南海諸島爭議中的「中國邏輯」，這些都不是大問題。

就第一點而論，中國強調自古以來，中國歷史資料早就證明，中國是最早確立在庫頁島主權的國家，而中國一直認為「主權一旦取得就不會失去。」在時效方面，中國通常不承認時效是一種獲得領土的方式。而日俄之間的條約，中國專家也可以用涉及第三國而不加以承認。因此，只要中國專家願意，就可以抓住中國從來沒有在法律上把庫頁島割讓給俄國這個突破口，有道理向俄羅斯主張庫頁島的主權。

就第二點而論，儘管周恩來在聲明中指出了《舊金山和約草案》對《雅爾達協定》的破壞，並指出草案沒有按照協議把庫頁島南部交予蘇聯，但通觀全文，卻沒有對上述兩點提出反對。中國在聲明中反對的僅僅是三點：台灣（應歸還中國），西沙和南沙（應歸還中國）以及琉球（應規定屬於日本），並沒有對庫頁島的歸屬提出反對。因此，可以說，周恩來的發言有關庫頁島的部分，僅僅是陳述一個事實（即「沒有按照協議把庫頁島南部交予蘇聯」），而沒有表明態度。

中國在法理上最大的問題發生在當代。中俄在1990年代就領土問題簽訂一系列協議。2001年中國江澤民和俄羅斯普亭簽訂《中俄睦鄰友好合作條約》，裡面規定：

第六條：締約雙方滿意地指出，相互沒有領土要求，決心並積極致力於將兩國邊界建設成為永久和平、世代友好的邊界。締約雙方遵循領土和國界不可侵犯的國際法原則，嚴格遵守兩國間的國界。

這裡以條約的方式確定雙方互相沒有領土要求。就這樣，雖然中國從來沒有在條約中把庫頁島割讓給俄羅斯，但已經不太可能再對庫頁島提出主權要求。

中俄這系列談判既不公開的，時間又極短，從1989年戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）訪華，中蘇（俄）關係回暖，到1991年5月《中華人民共和國和蘇維埃社會主義共和國聯盟關於中蘇國界東段的協定》只有不到兩年時間。而且，根據資料，在談判期間也沒有涉及庫頁島的問題。

中國宣傳「老祖宗留下的領土一點也不能少」，但庫頁島這麽大，在法理上又有拿回來的可能，俄羅斯當時正處於焦頭爛額的狀態，中國卻正式承認庫頁島屬於俄羅斯。如此雙重標準，難怪中國官方媒體一直刻意避談庫頁島問題。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航