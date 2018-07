想用英文烙狠話？趕緊學會這九組「嗆聲」常勝軍

電影、影集中常會有雙方嗆聲、挑釁的場面,讓人情緒也跟著激動起來。但你是否有注意過那些嗆聲、烙狠話中常用的語句有些什麼呢?快來認識這些嗆聲常勝軍吧!

It’s getting real. 要來真的了。

通常當某一方說這句話的時候,就是在對方用了猛烈攻勢,因此用這句來表達「我現在不跟你鬧著玩,我要認真了。」的意思。

Did you see what they did? They’ve gone too far. It’s getting real.

你看到他們做的事了嗎?他們太超過了。要來真的了。

Hello! 拜託!你嘛幫幫忙!

Hello 這個字大家都很熟悉,我們可以用這個字打招呼,但是原來這個字也可以表達「你有沒有搞錯?你嘛幫幫忙!你好瞎」等這類意思喔。

Hello! Are you serious?

拜託!你認真的嗎?

Game on. 戰爭開始了。

當對方實在太超過,你要宣告彼此間戰火已燃起的時候,就可以這樣說喔。

You shouldn’t have done that. Game on.

你不應該那麼做的。戰爭開始了。

Bring it. 放馬過來吧。

你如果要說「放馬過來、儘管出招」,要表示無畏於對方任何招數的時候,就可以這樣說啦。

I’m not afraid of you, so just bring it.

我才不怕你呢,所以放馬過來吧。

You’ll be sorry. 你會後悔的。

Sorry可以表示「抱歉」,或是「後悔」喔,所以這裡就是當某方跟對方說「你不該這麼做,你等等就會後悔」,他們會說的句子。

A: Come on. Show me what you got.

拜託。給我看看你的能耐吧。

B: You’ll be sorry.

你會後悔的。

That’s all you can do? 你就只會這些而已嗎?

嗆聲最常見的用法就是貶低對方氣勢啦,所以很常見得用這句話來挑釁。

That’s all you can do? You must be kidding me.

你就只會這些而已嗎?你一定是在跟我開玩笑吧。

Who do you think you are? 你以為你是誰?

從小到大跟自己兄弟姊妹鬥嘴應該很常見到這句吧!(還是其實只有小編會這樣?)

Who do you think you are? You’re not Mom!

你以為你是誰啊?你又不是馬麻!

Watch your back. 你最好小心點。

小朋友或青少年之間吵架的時候,最喜歡這樣威脅別人以壯大自己聲勢啦。

A: You’d better watch your back. We’re not done yet.

你最好小心點。我們還沒完呢。

B: I’m scared. Bite me.

我好害怕喔。咬我啊。

How dare you? 你怎麼敢?

假設跟老公吵架了,老公又剛好說出氣話,完完全全惹毛你了,你可能說:

How dare you talk to me like that!

你怎麼敢這麼對我說話!

那當然,人與人相處還是以和為貴,認識了這些金句之後,對於理解是有幫助的,可是要是用這些話去惹毛、挑釁別人,最後弄得自己暈頭轉向,可就得不償失囉!

