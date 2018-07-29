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想用英文烙狠話？趕緊學會這九組「嗆聲」常勝軍
我們想讓你知道的是
電影、影集中常會有雙方嗆聲、挑釁的場面，讓人情緒也跟著激動起來。但你是否有注意過那些嗆聲、烙狠話中常用的語句有些什麼呢？快來認識這些嗆聲常勝軍吧！
電影、影集中常會有雙方嗆聲、挑釁的場面，讓人情緒也跟著激動起來。但你是否有注意過那些嗆聲、烙狠話中常用的語句有些什麼呢？快來認識這些嗆聲常勝軍吧！
- It’s getting real. 要來真的了。
通常當某一方說這句話的時候，就是在對方用了猛烈攻勢，因此用這句來表達「我現在不跟你鬧著玩，我要認真了。」的意思。
Did you see what they did? They’ve gone too far. It’s getting real.
你看到他們做的事了嗎？他們太超過了。要來真的了。
- Hello! 拜託！你嘛幫幫忙！
Hello 這個字大家都很熟悉，我們可以用這個字打招呼，但是原來這個字也可以表達「你有沒有搞錯？你嘛幫幫忙！你好瞎」等這類意思喔。
Hello! Are you serious?
拜託！你認真的嗎？
- Game on. 戰爭開始了。
當對方實在太超過，你要宣告彼此間戰火已燃起的時候，就可以這樣說喔。
You shouldn’t have done that. Game on.
你不應該那麼做的。戰爭開始了。
- Bring it. 放馬過來吧。
你如果要說「放馬過來、儘管出招」，要表示無畏於對方任何招數的時候，就可以這樣說啦。
I’m not afraid of you, so just bring it.
我才不怕你呢，所以放馬過來吧。
- You’ll be sorry. 你會後悔的。
Sorry可以表示「抱歉」，或是「後悔」喔，所以這裡就是當某方跟對方說「你不該這麼做，你等等就會後悔」，他們會說的句子。
A: Come on. Show me what you got.
拜託。給我看看你的能耐吧。
B: You’ll be sorry.
你會後悔的。
- That’s all you can do? 你就只會這些而已嗎？
嗆聲最常見的用法就是貶低對方氣勢啦，所以很常見得用這句話來挑釁。
That’s all you can do? You must be kidding me.
你就只會這些而已嗎？你一定是在跟我開玩笑吧。
- Who do you think you are? 你以為你是誰？
從小到大跟自己兄弟姊妹鬥嘴應該很常見到這句吧！（還是其實只有小編會這樣？）
Who do you think you are? You’re not Mom!
你以為你是誰啊？你又不是馬麻！
- Watch your back. 你最好小心點。
小朋友或青少年之間吵架的時候，最喜歡這樣威脅別人以壯大自己聲勢啦。
A: You’d better watch your back. We’re not done yet.
你最好小心點。我們還沒完呢。
B: I’m scared. Bite me.
我好害怕喔。咬我啊。
- How dare you? 你怎麼敢？
假設跟老公吵架了，老公又剛好說出氣話，完完全全惹毛你了，你可能說：
How dare you talk to me like that!
你怎麼敢這麼對我說話！
那當然，人與人相處還是以和為貴，認識了這些金句之後，對於理解是有幫助的，可是要是用這些話去惹毛、挑釁別人，最後弄得自己暈頭轉向，可就得不償失囉！
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本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此
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核稿編輯：翁世航