「你想要什麼」為什麼不能直說「What do you want」？

想想看，「你想要什麼？」英文該怎麼說？就是"What do you want?"吧？不是很直覺嗎？但這句話可不能這麼隨意地講出來喔！來看看下面的情境。

情境對話

Amy 前幾天接到外國客人的電話，用英文詢問客人需要什麼：

What do you want?

結果Lizzy眼睛睜大轉過來看著Amy，著急地對她搖手。Amy還反應不過來，就被客人生氣地掛電話了。一頭霧水的Amy掛掉電話後，Lizzy 著急地說：「不能這樣說啦！人家生氣了啦！」

這句話哪裡出錯了？為什麼不能這樣說呢？

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"What do you want?"這句話如果依照中文思考，我們會很單純覺得是「你想要什麼？」，但是在英語母語人士聽起來可不是這樣喔，在不對的情境下或用不對的語氣說出這句話可能會大大冒犯別人。

What do you want? 你以為是：「你想要什麼？」 其實是：「你到底想怎樣！」、「你想怎樣啦！」、「你想幹嘛？」

如果在不適當的時機說出這句話，語氣又拿捏錯誤，對方聽到可能會想說：「是要跟我吵架嗎？」下一秒立刻變臉喔！

這句話在英文中不是不能用，而是使用的時機通常都是在和他人吵架，或是不耐煩、生氣的時候。比如說路上有一個不認識的人一直跟著你、跟你說話，你可以生氣地轉過去跟他說："What do you want?（你到底想幹嘛？）"

或著你很忙碌地在工作，但前男友一直打電話來煩你，你可能會說：

He’s calling again. What does he want?（他又打來了。他到底想怎樣？）

What do you want from me?（你到底想要我怎樣？）

回到情境對話，Amy 遇到客人時，想要問「您需要什麼？」、「您想要什麼嗎？」的情境下就不能使用 What do you want?，而要改成：

Do you need anything?（您需要什麼嗎？）

How can I help you?（我該怎麼協助您呢？）

What can I do for you?（能為您做些什麼呢？）

Would you like some help?（需要協助嗎？）

Can I help you with anything?（能為你做些什麼嗎？）

如果你的職業是客服人員或服務業的門市人員，就特別需要謹慎運用正確的說法。如果不是在和他人吵架，就不要輕易用出"What do you want?"喔！

要表達「我想要...」的時候，我們常會很自然地脫口而出說「I want...」，但在某些情況下，這種說法有時候聽起來可能太直接了，如果想要客氣一點，可以換個說法。那到底該怎麼說比較好呢？一起來看看。

情境對話

David和John老師這幾天一起到美國出差，兩人一起到當地的麥當勞點餐，David餓了好久，迫不急待跟店員說：

I want a McChicken burger meal with medium fries and a large Coke.

（我想要一份麥香雞餐，搭配中薯跟大杯可樂。）

點完餐後，John老師悄悄跟David說，講I want有點太直接，對不認識的人說話時，可以換成別的說法。

大家一起想想，那要換成什麼說法比較好呢？

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就是這個用法：

I want...（我想要...）

有點太直接，聽起來會像是比較強硬的「要求」。像是小朋友會說：

I want candy!（我要吃糖果！）

聽起來就比較直接一點。

當然這樣的說法文法上不是錯的，但如果是遇到比較正式的場合（如和商業夥伴談話），或是你在與不認識的人談話，就非常建議換個說法，避免讓他人覺得不夠有禮貌。甚至在和朋友說話，母語人士通常也都會用I would like回答喔。

回到 David 點餐的情境，我們可以換成這幾種說法：

I would like a McChicken burger meal with medium fries and a large Coke.（我想要點一份麥香雞餐，搭配中薯跟大杯可樂。）

Could I have a McChicken burger meal with medium fries and a large Coke?（我可以點一份麥香雞餐，搭配中薯跟大杯可樂嗎？）

當然情境不僅限於用在表達「自己想要...」，如果要提供某個東西給對方，也可以這樣運用。像是：

Would you like some milk?（您想要一點牛奶嗎？）

如果你的職業是服務業，像是餐廳服務人員或客服人員，一定要學會用would like，避免用want冒犯客人喔！

好啦，今天的【NG 英文】就到這邊，學完之後，就知道平平都是「想要」，want和would like傳達的語氣卻不一樣喔！想要學習更多正確又實用的英文，記得關注希平方，有什麼不小心用錯的英文需要老師講解，也歡迎在下方留言給老師喔！

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本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文合併第一篇、第二篇發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航