「你想要什麼」為什麼不能直說「What do you want」？

想想看,「你想要什麼?」英文該怎麼說?就是"What do you want?"吧?不是很直覺嗎?但這句話可不能這麼隨意地講出來喔!來看看下面的情境。

情境對話

Amy 前幾天接到外國客人的電話,用英文詢問客人需要什麼:

What do you want?

結果Lizzy眼睛睜大轉過來看著Amy,著急地對她搖手。Amy還反應不過來,就被客人生氣地掛電話了。一頭霧水的Amy掛掉電話後,Lizzy 著急地說:「不能這樣說啦!人家生氣了啦!」

這句話哪裡出錯了?為什麼不能這樣說呢?

破解NG英文

"What do you want?"這句話如果依照中文思考,我們會很單純覺得是「你想要什麼?」,但是在英語母語人士聽起來可不是這樣喔,在不對的情境下或用不對的語氣說出這句話可能會大大冒犯別人。

What do you want? 你以為是:「你想要什麼?」 其實是:「你到底想怎樣!」、「你想怎樣啦!」、「你想幹嘛?」

如果在不適當的時機說出這句話,語氣又拿捏錯誤,對方聽到可能會想說:「是要跟我吵架嗎?」下一秒立刻變臉喔!

這句話在英文中不是不能用,而是使用的時機通常都是在和他人吵架,或是不耐煩、生氣的時候。比如說路上有一個不認識的人一直跟著你、跟你說話,你可以生氣地轉過去跟他說:"What do you want?(你到底想幹嘛?)"

或著你很忙碌地在工作,但前男友一直打電話來煩你,你可能會說:

He’s calling again. What does he want?(他又打來了。他到底想怎樣?)

What do you want from me?(你到底想要我怎樣?)

回到情境對話,Amy 遇到客人時,想要問「您需要什麼?」、「您想要什麼嗎?」的情境下就不能使用 What do you want?,而要改成:

Do you need anything?(您需要什麼嗎?)

How can I help you?(我該怎麼協助您呢?)

What can I do for you?(能為您做些什麼呢?)

Would you like some help?(需要協助嗎?)

Can I help you with anything?(能為你做些什麼嗎?)

如果你的職業是客服人員或服務業的門市人員,就特別需要謹慎運用正確的說法。如果不是在和他人吵架,就不要輕易用出"What do you want?"喔!

要表達「我想要...」的時候,我們常會很自然地脫口而出說「I want...」,但在某些情況下,這種說法有時候聽起來可能太直接了,如果想要客氣一點,可以換個說法。那到底該怎麼說比較好呢?一起來看看。

情境對話

David和John老師這幾天一起到美國出差,兩人一起到當地的麥當勞點餐,David餓了好久,迫不急待跟店員說:

I want a McChicken burger meal with medium fries and a large Coke.

(我想要一份麥香雞餐,搭配中薯跟大杯可樂。)

點完餐後,John老師悄悄跟David說,講I want有點太直接,對不認識的人說話時,可以換成別的說法。

大家一起想想,那要換成什麼說法比較好呢?

破解NG英文

就是這個用法:

I want...(我想要...)

有點太直接,聽起來會像是比較強硬的「要求」。像是小朋友會說:

I want candy!(我要吃糖果!)

聽起來就比較直接一點。

當然這樣的說法文法上不是錯的,但如果是遇到比較正式的場合(如和商業夥伴談話),或是你在與不認識的人談話,就非常建議換個說法,避免讓他人覺得不夠有禮貌。甚至在和朋友說話,母語人士通常也都會用I would like回答喔。

回到 David 點餐的情境,我們可以換成這幾種說法:

I would like a McChicken burger meal with medium fries and a large Coke.(我想要點一份麥香雞餐,搭配中薯跟大杯可樂。)

Could I have a McChicken burger meal with medium fries and a large Coke?(我可以點一份麥香雞餐,搭配中薯跟大杯可樂嗎?)

當然情境不僅限於用在表達「自己想要...」,如果要提供某個東西給對方,也可以這樣運用。像是:

Would you like some milk?(您想要一點牛奶嗎?)

如果你的職業是服務業,像是餐廳服務人員或客服人員,一定要學會用would like,避免用want冒犯客人喔!

好啦,今天的【NG 英文】就到這邊,學完之後,就知道平平都是「想要」,want和would like傳達的語氣卻不一樣喔!想要學習更多正確又實用的英文,記得關注希平方,有什麼不小心用錯的英文需要老師講解,也歡迎在下方留言給老師喔!

