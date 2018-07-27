巴基斯坦大選可望「變天」：風流倜儻的前板球明星如何奪得政權？

南亞核武國家巴基斯坦舉行國會大選，《聯合新聞網》報導，1億6百萬合格選民將選出272席國民議會議員。脫離英國宣布獨立迄今71年，巴基斯坦這次大選僅是第二次文人政府和平轉移政權，第一次是上次2013年，其餘大多數時間都由軍方把持政局。

選前民調顯示略為領先的是板球明星伊姆蘭汗・康恩（Imran Khan）領銜的正義運動黨（Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI）。現任總理謝里夫（Nawaz Sharif）家族代表的巴基斯坦穆斯林聯盟謝里夫派（PML-N），和前任總理布托家族領銜巴基斯坦人民黨，輪流在巴國執政；雖然計票尚未結束，但根據目前開票結果，巴基斯坦將有望「變天」，由這位爭議的板球運動明星獲得勝利。

「伊姆蘭汗」是誰？

《中央社》報導，有過3段婚姻的伊姆蘭汗曾是巴基斯坦的板球明星，20多年前轉戰政壇。他是個花花公子，曾與英國歌手米克傑格（Mick Jagger）過從甚密；他也是個與極端組織塔利班有往來的伊斯蘭主義者。

伊姆蘭汗於1952年10月5日出生在拉合爾（Lahore）一個富裕的平民工程師家庭，是家中獨子。他幼年時就被送往英國讀書，後來就讀牛津大學基伯爾學院（Keble College, Oxford）。

《英國獨立報》報導，伊姆蘭汗1996年創立巴基斯坦正義運動黨（PTI），2013年起成為巴國國會議員，在許多引起紛爭的社會議題上都敢坦率直言。

《BBC》報導，伊姆蘭汗的政治生涯非同尋常。這個外形英俊的板球隊長帶領巴基斯坦板球隊贏得1992年的世界盃；據《巴基斯坦通訊社》報導，伊姆蘭汗競選時候表示希望改變巴基斯坦，讓巴基斯坦經歷像中國那樣讓數億人口脫貧的巨變，變成一個福利國家。

伊姆蘭汗批評，巴基斯坦腐敗的精英階層掠奪了國家億萬盧比的財富，而巴基斯坦有2500萬失學兒童，公眾缺乏足夠的醫療設施和乾淨的飲水。伊姆蘭汗在巴基斯坦建立癌症醫院，為窮人治病，義無反顧地捲入了巴國危險的政治。這位出身精英階層的花花公子受到許多普通民眾的擁戴，他競選打出反腐敗旗號，迎合民眾，他領導的巴基斯坦正義運動黨（PTI）謀求終結數十年來謝里夫和布托家族的主宰。

不過《每日電訊報》說，伊姆蘭汗本人也被指得到軍方的強力支持，在批評者眼中，伊姆蘭汗似乎成了軍方的工具，雖然在上一次2013年選舉，他帶領的巴基斯坦正義運動黨打破了巴基斯坦兩黨交替執政的格局，他本人也在去年在前總理謝里夫倒台事件當中發揮了關鍵作用。不過在他追求權力的道路上，也被批評對巴基斯坦最糟糕的保守本能做出妥協。

伊姆蘭汗曾發聲反對美國軍事干預阿富汗及使用無人機攻擊，指美國總統川普「既不了解巴基斯坦歷史，也不懂阿富汗民眾的特質」。

《印度經濟時報（Economic Times）》報導，巴基斯坦和平研究所（Pakistan Institute of Peace Studies）執行主任拉納（Mohammad Amir Rana）認為，伊姆蘭汗上任後的優先要務將是經濟、安全與對外政策，尤其是阿富汗問題以及如何與美國一起邁步向前。巴國經濟問題嚴重，包括危險的低外匯存底、對中國沉重負債等，且巴基斯坦貨幣近期對美元還貶值逾20%。

據納拉的說法，伊姆蘭汗也曾於中國領導人習近平訪問巴國時說過「中國不是為巴基斯坦帶來繁榮，而是帶來其他危機」這樣的話。不過納拉表示，等當上總理後，伊姆蘭汗仍必須與中國交好。

伊姆蘭汗就任總理後，可能得與較小的黨與獨立派系組成聯合政府，以免政治僵局進一步傷及巴國經濟。巴國貨幣危機迫在眉睫，料巴國新政府將被迫自2013年以來第2次向國際貨幣基金（IMF）尋求紓困；不過伊姆蘭汗的巴基斯坦正義運動黨也不排除向最親密盟友中國尋求奧援。

開票進度緩慢，伊姆蘭汗自行宣布勝選

（中央社）由於國會選舉席次已大幅領先對手，伊姆蘭汗（Imran Khan）宣布自己領導的政黨勝選，他並表示要修補巴基斯坦與印度的關係。伊姆蘭汗在直播談話中說，「我們成功了，我們獲得了執政授權」；並說，此次選舉「並無任何政治人物受害」。

巴基斯坦國會大選目前僅開出近50%的選票，比預期緩慢。計票作業前所未見的延宕，連同伊姆蘭汗所屬巴基斯坦正義運動黨（PTI）在開票之初令人意外的大幅領先，都使選舉的正當性遭人懷疑。報紙與電視頻道自昨晚以來，不斷預言正義運動黨將獲得選舉勝利。

但根據統計，伊姆蘭汗領導的巴基斯坦正義運動黨（PTI）在巴基斯坦262個國家選區中，於113個選區取得領先，且在實際開票結果中，已在272個國會席次中取得76個席次。反觀前巴基斯坦總理夏立夫（Nawaz Sharif）領導的執政黨巴基斯坦穆斯林聯盟夏立夫派（PML-N），在272個國會席次中，暫時贏得43個席次。

由於大幅領先對手，根據印度媒體報導，伊姆蘭汗昨（26）日下午4時發表談話，自行宣布他領導的政黨勝選，接受支持者的歡呼與道賀。伊姆蘭汗在發表勝選談話時說，這是他實現巴基斯坦夢想的機會，感謝上天。此外，伊姆蘭汗說，願意領導巴基斯坦與印度修補關係，如果印度邁出和解的一步，巴基斯坦願意邁出兩步。

Photo Credit:AP/達志影像 雖然開票尚未完成，但支持Imran Khan 的民眾已經在廣場上慶賀當選，並高舉他年輕時的照片歡呼。

不過，伊姆蘭汗若要完全組閣，他的政黨必須要取得137個國會席次，如果未能達到，必須要與其他小黨或獨立派的合作，以便形成多數組織政府。

擔任巴基斯坦穆斯林聯盟謝里夫派（PML-N）黨魁、夏立夫的弟弟夏巴茲．夏立夫（Shahbaz Sharif）稍早已指控當局計票「舞弊」，稱這是他見過「最骯髒的選舉」，拒絕承認大選的結果。夏立夫和所屬的PML-N多位領袖先前指控，巴國軍方幕後支持伊姆蘭汗，並「協助買票和舞弊」。面對政黨人士質疑這次大選開票過於緩慢，是當局進行舞弊，巴基斯坦選舉委員會否認，將問題歸咎於技術問題。

巴基斯坦國會共有342席國會席次，但其中272席國會議員直選，其他席次則由保留給比例代表選出的婦女和宗教少數族群。

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核稿編輯：羊正鈺