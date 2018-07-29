避孕藥該吃哪一代？怎麼吃最有效？

文：林志益（藥濟藥局諮詢藥師）

哪一種避孕藥比較有效？吃避孕藥就不會懷孕嗎？哪一種安全又買得到呢？會不會增加得乳癌的機率呀？

曾想過這幾個問題嗎？如果有，很正常，因為很多人都不知道。懂得如何正確使用事前避孕藥物，除了有效又健康的避孕機率高達99％，更能夠了解愛惜自己的身體。避孕藥，無疑是女人心頭上的一顆硃砂痣；好與壞都讓妳永遠記得它。說它困難也不然，其實不難懂。接著將讓妳／你了解這顆硃砂痣的美麗與哀愁。

事前避孕藥是如何達到避孕目的呢？

事前避孕藥由兩種女性荷爾蒙組成，分別是「雌激素」和「黃體素」混合的複方藥物。能達到避孕是因為「穩定服用」藥物後，身體會演出一場「假懷孕」的戲碼來騙過大腦。

穩定服用事前藥能夠讓體內維持一定濃度的雌激素與黃體素，其中高濃度的雌激素會產生負向回饋調節，影響大腦，抑制卵巢排卵。而黃體素則是扮演設下重重關卡的角色，黃體素在體內增加後，會使得子宮頸黏液增加，讓精子前進困難、抑制受孕能力。兩者相互配合之下，自然能夠達到避孕的目的。

避孕藥也會進化，不同代別的差異為何？

市面上有許多口服事前避孕藥的廠牌，但就藥物含量以及成分差異來比較，大致可將這顆小藥丸解析為「不同含量的雌激素」加上「不一樣的黃體素」。

傳統依照雌激素的含量將藥物分為三代。第一代的藥物含有高劑量雌激素，目前在台灣已不復見。高劑量的雌激素容易產生噁心嘔吐等副作用；而第二、第三代的雌激素含量則是小於0.05毫克，甚至有小於0.03毫克的超低劑量。

不同世代的避孕藥所搭配的黃體素也大有學問。第二代雌激素常見搭配的黃體素為levonorgestrel（例如：家計一號），副作用則是容易長痘痘及水腫。第三代藥物的黃體素則是有desogestrel、gestodene等，與第二代相較下，較少體重增加以及水腫的狀況。（藥品名如：母扶樂、祈麗安等）。最新一代，或稱第四代則是搭配cyproterone acetate或drospirenone這兩種黃體素，其抗雄性化活性較明顯，較不會有產生粉刺、油脂分泌旺盛、體重增加、水腫等困擾（例如藥品名：戴麗安、悅己、悅姿）。

雖然新一代的藥物雌激素含量較低以及黃體素的副作用較少，但使用這類藥物時，仍有可能產生副作用，常見的包含：腹瀉、噁心、嘔吐、胃腸不適、乳房脹痛等，輕重程度則不一定。可以與醫師討論依照個人身體狀況及需求，來選擇最適合自己的避孕藥物。

了解藥物的作用後，如何吃也很重要

事前藥為每天固定時間服用，若是忘記吃則必須要12小時內補服上一劑的藥量，必要時，需服用兩劑。若是超過12小時再補服，可能會因為與下次服用藥物間隔較近，發生副作用的機率會略微增加。例如每日睡前服用，若是忘記吃了則可以在早上補吃一劑。而第一次使用藥物通常是月事來的第一天，或是月事來後的幾天才開始吃（依產品不同，服用方式有小差異），藥物必須連續服用至少7天不間斷，才能夠達到避孕效果。未服藥達一個月事周期，建議仍搭配其他輔助避孕方式（如保險套等）。

一般事前藥為一個月藥量21顆裝或是28顆裝（21+7或24+4）。21顆包裝的藥品若按時服完後則須停藥7天，待第8天再開啟下一盒事前藥繼續服用。若是記性不好的人，建議使用28顆裝的，其中21顆的有效成分服用完，繼續服用7顆無效錠可以增加服藥記憶，只需要連續不間斷的服用即可。

事前避孕藥使用前的停看聽

使用事前避孕藥的好處除了有效避孕之外，還有使月經規律、改善經血過多、腹痛、經前症候群、減少卵巢囊腫、降低罹患子宮內膜癌及卵巢癌機率等；不過有些身體狀況則不適合使用，像是懷孕及哺餵母乳中不適合服用事前藥，以及心臟疾病、高血壓、糖尿病、肝臟功能障礙等皆不適合。

除此之外，還有一部分藥物可能和事前避孕藥有交互作用，包含常見的抗生素、助眠藥物、止痛藥等等；同時服用事前及事後避孕藥會導致血中藥物濃度較高，副作用伴隨噁心、嘔吐等症狀的機率也會相對上升。因此，如果要使用避孕藥，仍須向醫師詳細諮詢後、開立處方才能夠安全有效的使用。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航