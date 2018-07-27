緬懷威權時期「血統道德論」，才會覺得紀政支持東奧正名很奇怪

針對紀政主導東奧正名活動的角色與政治選擇，資深媒體人王丰有著嚴厲的文字批判。仔細分析，王丰的說法就是典型廉價的「血統道德論」，除了展露充當權者自我中心的優越感外，更是一種時代的錯亂，讓人看了多少有「不知有漢，無論魏晉」的感嘆。

紀政在1960年代發光發熱，被兩蔣國民黨當局捧為熠熠明星，當年的紀政說了一句「感人肺腑」的話：「我的皮膚是中國人的，眼睛是中國人的，我全身無處不是中國人的，我要永遠做中國人，為國爭光。」如今的她，要搞所謂「2020東京奧運台灣正名公投運動」。想想看，曾國藩說的「黑白混淆的亂世」，紀政這種人不就是典型的投機份子，負面代表人物嗎？謗議囂囂，大家別失望！台灣，仍然有正氣。

在彼時威權時代，由於紀政在田徑場上擁有顯赫的成績，國民黨將其塑造為「飛躍的羚羊」，成為黨國體制統治下的文宣招牌，在經濟才要起飛的艱困時期，在那個與北京競奪「中國代表權」的年代，紀政被包裝為是「中國的驕傲」與「民族的象徵」，這自然與國民黨所訴諸的道統與正當性緊密結合，這才是箇中的關鍵。

持平地說，將運動員與國家形象相互結合時有所聞，在威權政體中更屬常態，蕾妮．萊芬斯坦（Leni Riefenstahl）為納粹德國與柏林奧運所拍攝的紀錄片《意志的勝利》和《奧林匹亞》應該是最鮮明的個案。她很巧妙透過運鏡與移位的技巧，將日耳曼神話、納粹壯盛軍容、雅利安人強健體魄與硬體設施融合一體。同樣的表現型態也出在北京奧運的影音作品當中，令人印象深刻。然而萊芬斯坦日後對其為希特勒宣傳的行徑有著深刻的自省與批判，原因不言而喻。

建構人民的政治認同往往是當權者落實政治合法性的基礎工程，對於威權政體而言，國家民族主義往往是政治合法性與認同的來源，執政者往往將個人崇拜鑲嵌在「民族復興大業」的使命中，這也構成國民黨與蔣介石統治正當性的來源。

深入觀察，王丰對於彼時紀政的肯定，不是運動場的成績，更不是艱困歲月中的希望形象，而是「中國人」與「中華民族」的認同與道統，這種論述就是威權時期最廉價忠誠／身份符號象徵，說穿了就是國民黨在威權時期所標榜的那套秩序規範。

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在白色恐怖的歲月，這個價值體系具有排他與二元對立的性質；直白說，接受者則成為黨國的光榮且道德正確，若有懷疑或是挑戰者，自然成為「三合一敵人」或是「民族敗類」，其下場就是以內亂外患罪入獄甚至槍斃，理由就是「違反道統」（誰的道統？誰來判定？）。這是許多走過黨國威權時代許多人的共同記憶，不分黨派而且無關省籍。

走過威權與白色恐怖的記憶與歲月，台灣已步入憲政主義與多元社會的階段，昔日奉為一尊的黨國道統論的合法性論述，逐漸被自由民主體制所取代，人權的保障與言論的自由成為台灣社會的進步價值。在公民社會的當下，公民投票與價值主張乃為憲法所保障的人民權利，政治平等的精神免除了「血統身分」、「政治正確」與「關係網絡」的封建思維。

在此背景下，王丰卻以威權時期的「血統道德論」公審民主政治下的憲法人民權利主張，引述曾國藩之言將紀政冠之「投機份子或黑白混淆」之流；錯把彼時威權下的政治表態當作是是非標準，作為批判別人的口實，這才是一種道德的墮落。說穿了，王丰心中懷念的仍是「那個美好年代」，因為在那個年代國民黨一黨專政，社會秩序不受挑戰，經濟社會資源操之餘黨國體系的扈從關係；那個美好年代沒有民進黨存在，沒有太陽花學運，沒有公民社會與公投法，哪來什麼東奧正名這種反道德的社會運動，由於紀政是個精心包裝符合黨國形象的「中國人」，所以才能被表彰。

這就是他語境下的心理狀態，也是許多藍營人士的內心世界。

諷刺的是，這樣的說法剛好讓大家理解，威權時期的當權者如何透過血統道德論進行政治審查與忠誠表態。然而，在民主政治與身份平等的當下，這種黨國文化霸權始終揮之不去，蕾妮．萊芬斯坦戰後尚能自省，自詡菁英的人卻依舊沾沾自喜且高高在上。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航