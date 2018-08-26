五個鮮為人知的毛澤東冷知識

作者：江仲淵歷史

最近幾天小編看了一部電影，叫做《活著》，是個關於文化大革命的戲劇片，裏頭在講述一位名叫「福貴」的平民老百姓，如何撐過國共內戰、人民公社、大躍進、文化大革命等一系列事件（題外話：男主角是葛優，也就是讓子彈飛的湯師爺，大喊「噁心」的那位）。《活著》出產於1994的上海，一上映後男主角就獲得了坎城電影節最佳男主角獎，又在明年獲得英國電影學院獎－最佳非英語電影。

可惜的是，由於這電影不符合「中國價值」，反映數十年來中國老百姓「好死不如賴活」的生活觀，諷刺了大陸荒謬政治運動，是揭露中共黑暗面的罕見佳作，所以在拍攝完成在送審中就被中共當局查封禁演。而台灣那些電視台不知為何，竟聞風而起，跟著不購買他的播放權，致使《活著》這部好電影有志難伸，最終遭到政治埋沒。唉，可惜！今天就來講講毛澤東鮮為人知的小知識，讓讀者知道這些被埋沒的歷史。

毛澤東吃飯時的小癖好

每當中午將至，熱氣薰天之時，毛澤東的家裡總會傳出一陣 「啪啪啪啪」有節奏的敲擊聲。各位讀者可別想歪了，這是毛澤東開始享用午餐前的「序曲」。不知道是不是毛澤東有注意力不足過動症（ADHD）的跡象，每次用餐時，雙腳總是不停地在地板上拍打，敲出沉沉地抖腳聲。

許多人受不了毛澤東的怪異行徑，但毛澤東倒是怡然自得，爲將抖腳這一壞習慣給合理化，給它取了一個形象名字：「擂鼓」。後來有人為了迎合毛澤東的癖好，還特別訂製了一個木桌子，下方安著一塊符合人體工學的木板子，好讓毛澤東在抖腳⋯⋯喔不，是「擂鼓」的時候能舒服點。（餐桌現今存放於菊香書屋紀念館）

毛澤東的神奇消化道

毛澤東一生喜愛抽菸，視健康食品為邪魔歪道，每次吃飯總添了許多辣椒，但不知道為什麼還是活到夭壽高的八十三歲。據毛澤東回憶，他小時候吃辣椒也怕辣，只能一點一點的吃，但慢慢就習慣了，到後來，不但不怕辣，更怕不辣。他胃口不好時，經常吩咐廚師作炒辣椒來開胃。

毛澤東視辣子滿頭大汗為樂事，尤其是冬天辣得渾身熱氣，認為這才過癮。這麼一說，毛澤東應該經常拉肚子才對，但就毛澤東醫療小組主要成員李志綏回憶，毛澤東的消化系統十分厲害，未曾拉過幾次肚子。



赫魯雪夫時期，毛澤東和蘇聯關係十分緊張，有位蘇聯使者（米高揚）來中國時想要和毛澤東拚酒量，好讓毛澤東出醜，心機的毛澤東哪肯阿，一個是每天猛灌伏特加長大的斯拉夫人，一個是圖書館員長大的土包子，用膝蓋想也知道孰能贏得勝利。蘇聯外交使者拿起一瓶烈酒就往肚子裡灌，給了個眼神，示意一起拚酒，但毛不給面子，只夾起一旁的一條炒辣椒，津津有味的嚼了起來，外交使者也有樣學樣，結果噁心地吐了出來，眼睛都流出淚了。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 米高揚

毛澤東和汪精衛的超棒友誼

讀者可能會覺得這標題有點怪，「友誼個屁！汪精衛主張和平、反共、建國，哪可能和毛澤東好啊？」別急著下定論，汪精衛在國父孫中山死後擔任國民政府第一任主席，當時他力主延續國父遺志，力挺容共及三大政策，還把許多中國共產黨的知識份子容入國民政府內，給予重點職位。

像是毛澤東在1924年只是一位不得志的中共常務委員，在汪精衛擔任主席後卻平步青雲，先是被邀請加入國民黨第二次全國代表大會的籌備工作，後來又被汪精衛推薦成國民政府代理宣傳部長（事前汪精衛兼任宣傳部長，要將手裡的餅乾交給別人不容易啊）。官位提升的這麼快，毛澤東自然對汪精衛充滿熱忱，奉汪為「恩師」。不過後來中共的野心壯大，國民黨的無法維持上對下的兩黨關係，國共合作終告失敗。



大家都知道，毛澤東不是一位念舊的人，劉少奇、楊開慧的死都能作證，但對於汪精衛，他卻始終忘不了他的恩情。二戰結束前汪精衛就已經病逝了，十分不公平的是，他的妻子陳璧君在廣東淪陷區大降賦稅，又取消了民眾向日本兵脫帽行禮的規定，明明是個好人，卻被重慶政府硬是判了許多罪名，以無期徒刑判決。

毛澤東打下中國後，許多親信認為因該把陳璧君給殺掉，好提升民眾的向心力，但毛澤東不但不殺，還意圖釋放她，曾對宋慶齡說道：「陳璧君是個很能幹、也很厲害的女人，可惜她走錯了路。⋯⋯我看就讓她寫個認罪聲明，人民政府下個特赦令，將她釋放。」

可惜的是，陳璧君的脾氣太硬了，死都不認錯，最終病逝在監獄內。毛澤東能夠網開一面，主要還是念及汪精衛的大恩，正因為有汪精衛在聯俄容共時期的提拔，他的未來才得以如此「輝煌」。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 汪精衛

毛澤東的反社會人格

有天毛澤東心血來潮，想要爬山運動，爬到山腰亭子時，毛澤東看見遠處黑煙裊裊，一座茅草屋著了火，房子裡的人急得跳腳，只來得及抱出幾件行李，無能為力地看著火焰把家燒光。據一同爬山的友人回憶：

「哎呀，著火了！」我驚叫著。毛澤東回過身來，看了一眼，不慌不忙地就：「著火好。著了好，燒了好。」咦，著火還好，他怎麼說這樣的話？「不燒了，他就老住茅草房。」「那燒了，他住哪裏呀？人家蓋不起瓦房才住草房呀！」

他沒有回答我的問題，好像沒聽見似的……自言自語地說：「唉，落了片白茫茫大地真乾淨！」這是《紅樓夢》裡的一句話。毛不光是在念詩句，他也在抒發喜歡毀滅的一面，年輕時他就對毀滅心嚮往之。看著草房被燒掉，毛說：「這叫不破不立」。可毛是管「破」不管「立」的。

我想小編我大概不用解釋了吧，毛澤東的精神狀態確實耐人尋味。順便一提，在汪精衛管理武漢國民政府時，大搞聯共政策，許多從官的共產黨員不滿勞工遭受壓榨，私自訂立民生條約，讓計程車（人拉的三輪車）的工錢上漲。譬如一公里原本只要200塊台幣，但硬是變成2000塊，這不但沒讓計程車司機吃飽，還讓原本微薄的薪資更加寒酸，因為沒人敢搭計程車了。

茅台酒這麼貴，和毛澤東有關嗎？

小編最近要去中國大陸遊玩，超爽DER，有朋友託我要買幾罐茅台酒，還給了我瓶身照片，防止我買錯。第一次看到這酒瓶，我感到訝異至極：「靠，這是廁所清潔劑吧？」瓶身毫無曲線，色彩毫無美感，我這品酒外行人，實在不懂為啥這種酒可以賣到這麼高價位。但知道他的歷史後，方才知曉它為何這麼有名。

不少人都知道，毛澤東並不擅飲酒，甚至害怕飲酒，但令人疑惑不解的是，毛澤東對茅台酒十分關心。這離不開一點：兩萬五千里長征。

長征時期，中共的一批隊伍跑到了貴州休息，當時戰局壓力甚大，平均每天都有一次仗要打，上級為了防止官兵崩潰，允許士兵跑去買貴州的特產茅台酒來喝，意圖藉著酒精的朦朧，來掩蓋現實的無情。國民政府撤退來台後，毛澤東開始標榜貴州茅台酒的神奇功效，說塗在木頭上可多日醇馥，塗在傷口上幾天內就癒合，塗在嘴巴上幾分鐘就醉臥，簡直把它給神化了。

五零年代末期的一次會議間隙，毛澤東主席把當時任貴州省委書記的周林請到了自己的身邊，好奇問道：

毛澤東：老周，你不是貴州仁懷人嗎？你給我說說，你們的茅台酒究竟是用什麼神水搞的？那麼香，那麼美，讓那麼多人神魂顛倒地在研究它？

周林：主席，哪有什麼神水，就是用您長征四渡赤水的那個水搞的。

毛澤東：對我是不是也保密啊？

周林：對主席哪有什麼密可保。

毛澤東：果真如此那就太好了！既然有這麼多的神水，茅台酒，為何不搞它個一萬噸呢？

結果呢？貴州因糧食大多繳交製作茅台，爆發了嚴重飢荒。而茅台酒公司為求多而不求精，釀出了史上最爛的一批劣酒，無法賣得好價錢。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航