姚文智踩到的貓奴地雷，叫做世代權力壓迫下的痛楚

文：陳奐宇

姚文智到現在都還不知道他踩到什麼地雷，已經開始有人聲援他，這些聲援者顯然也不知道貓奴社群在世代權力下的痛。

姚的貓咪爭議當中最嚴重的一件事是「老婆懷孕就把貓送走」（雖然後來找朋友發言，出來解釋承接這個爆點）。

這個問題直接碰觸到世代權力的痛楚。

在貓咪論壇上，三不五時就有人因為懷孕而被長輩送走貓咪，演變成家庭革命，而上來網路求助或哭訴。

以下兩段知識在貓奴界已有共識，貓奴可跳過不看，但姚文智及支持者顯然不懂，非貓奴也值得看一下。

（1）以前，經常是懷孕夫妻自己送走貓，造成大量的流浪貓。這幾年氣氛轉變，主要是孕婦養貓的爭議已經明朗，貓咪對人類懷孕的風險在於「寄生蟲——弓蟲症」。人類懷孕前，家貓應該送去獸醫檢驗，也能夠治療。有獸醫師執業多年驗了兩、三百隻家貓，從來沒有一隻感染過弓蟲，吃飼料熟食而非野外捕獵的貓咪，幾乎很難得到。而孕婦只要不碰觸貓咪排泄物、不去清貓砂，或碰觸後勤洗手，即使遇到帶有弓蟲的貓，也不會被傳染。

（2）另一方面，姚文智說的過敏問題，是假問題。人類孕前既然不對貓咪過敏，孕後體質改變發生過敏的機率相當低，也可以遇到後再隔離貓咪。而小兒醫學文獻則是支持家中養寵物，反而可以降低小孩的過敏機率，醫學知識上並不支持讓小孩整天處在無法接觸任何過敏原的無塵室、甚至連室外都不敢去。（更進一步，貓咪對人類的過敏原在於貓毛上的蛋白質，這也可以做過敏原檢測，並非小孩過敏就必定是由貓咪引起的。）

回到姚文智到底踩了什麼地雷。

目前知識傳播的鴻溝，剛好處在嚴重的代間差異。貓咪論壇社群上，多的是年輕人養貓，自己懷孕了之後，就被夫家長輩強制送走貓，觀念知識無法溝通。而且背後更是父權壓迫，「我的孫比妳的貓重要」云云。

孕婦夫妻本身送走貓的越來越少，反而是長輩挾著家庭內的威權，要求年輕一輩丟貓，在貓咪版上整天發生這種事而上網哭訴。有時年輕一輩上班回來，心愛的貓咪已經被長輩扔掉，鬧成家庭革命不少。

姚文智的發言，剛好就站在無法溝通的長輩這邊。「懷孕送走貓」絕對是大忌，也是目前很多流浪貓的來源。只有非常非常少的懷孕特例，必須走到考慮送走貓咪這一步。但姚文智講得一派理所當然，這是貓奴界目前世代爭議的爆點，而姚文智的發言剛好站在威權不講理的長輩這一邊。

姚文智明顯不曾對貓咪用心，直接拿貓咪出來講，簡直是公關災難，瞬間引爆了世代間的痛楚，還自以為得意。這件事踩到不分藍綠的年輕一輩貓奴面對家庭威權的痛點。

姚文智還要疑惑年輕人為何不支持他嗎？

他只要問蔡英文若懷孕會直接把蔡想想送走嗎，還是會多搜尋資料知識再來確認？⋯⋯是不是真正愛貓高下立判，裝不出來的。

抱貓的姿勢場景本身只是個小瑕疵，卻是這個大痛點的小小佐證：就是個只想把貓當成選舉工具，腦袋迂腐的傢伙。

本文經作者授權刊登，原文發表於作者臉書

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