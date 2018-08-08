【大人學】保險的哲學問題，你要賭什麼？

文：張國洋

最近寫了兩篇關於儲蓄險的文章。或許有人並不理解為何我覺得儲蓄險這樣的商品是個「兩邊不著」的東西。所以呢，這篇就來談談我到底怎麼看待「保險」這檔事吧。

先說，我並不反對保險的概念。事實上，我們學專案的人，還非常重視保險的議題。因為這是一種幫忙把風險轉嫁出去的方法。唯一在這裏的問題僅在於，保險僅是一種消極的風險處理手法。意思就是說，保險金能幫忙減少傷害，但是傷害終究還是出現了。尤其若是人身保險這東西，拿到時，要不是就是受傷生病、要不就是死亡了。它沒辦法免除風險。

既然保險沒辦法免除風險，那為何人還需要保險呢？這在於天有不測風雲，事情總有可能出現不好的一面。一旦這類事情發生時，最少你可以留下一點什麼東西給你的子女家人。這樣，就算是消極的風險因應手段，也多少還有其意義。

但問題來了，何時是我們最需要保險來幫忙轉嫁風險的時期呢？

一般人會直覺的認為是六十歲以後。因為想像起來當年紀大了，很容易就碰上死亡的招喚。死亡風險最高的時期確實在六十歲之後，但保險真正要排除的其實是「經濟風險」。而經濟風險最大的時期，其實是在三十歲到五十五歲之間。要是能力強一點的，則可能可以縮減到三十到四十五歲之間。

為何說風險最大呢？原因在於這段期間，是我們經濟力最脆弱的一個時期。

三十歲以前，可能沒結婚。一人飽全家飽，真出什麼意外死了，親戚朋友雖然悲傷，但是最少不會讓遺留的人陷入經濟困境中。

而一般人則可能在三十歲前後結婚。有了家庭、可能會買房子、買車子、可能會開始養育小孩。經濟負擔最重的時間並不在六十歲以後，而是在「結婚到小孩能自立的這段期間之中」。這中間要是家裡的經濟主力有個三長兩短，遺留的家人除了親人逝去的悲傷外，還恐怕會面臨沉重的經濟壓力。所以如果有意外發生時，能透過保險理賠一筆金額，最少還能讓「遺族」順利成長，那就有其價值啦。

所以呢，從我的觀點而言，所謂人身保險就是你跟保險公司的一場賭博。你每年下個幾千塊來賭，保險公司賭你不死，而你則是賭自己會死。如果你賭中了，保險公司會支付「彩金」給你的遺族，但你賭輸了、他每期就持續跟你收錢。

大家應該都買過大樂透之類的東西吧？雖然中獎不至於不可能，但賭中的機率是很低的。所以我們或許願意花很低的金額買個希望，但往往僅在獎金很高時才會去買，或是每期少量的買一些玩玩。

我們不幸在中年死亡的機率當然遠高於大樂透，但叫你花很高金額去賭自己會死？恐怕也沒人願意吧？所以保險公司就發明一種商品，並問大家說：你要不要還是花很高的金額來賭？只是呢，要是你真的一直不死，我將來就把這筆錢算上利息再還給你。沒想到這時候大家趨之若鶩，都喜歡這樣可以領回的商品。

可是，我覺得這完全是一般人搞錯了「保險這件事情」的基礎哲學了。

因為這類可以拿回來的保險模式都有幾個特性。

保費超貴的（相較於一般定期壽險，同樣保額可能是十倍以上的保費）

保額超低（以同樣保費來看）

只有存活到最後、才會賺錢。

但你想想，一開始做這件事情是為了保護遺孤，所以保險的「前提假設」是自己會死。如果你假設自己可以終老一生，你幹嘛要花錢買保險啊？你買個保費很高但保額很低的保險，萬一中年死亡時，遺族很可能還是無法經濟無慮，那這有什麼用？如果你自己真能終老一生，那這筆錢不是有更好的用途嗎？為何要押在保險公司，然後兩頭不著呢？

就拿前篇那位前同事推薦的商品來說。一年16萬的保費，只換得10萬美金的保額。這對一般人而言其實都不夠的。

但到底怎麼樣算是夠呢？基本上可以這樣試算。假設是一個30歲的男性，家裡只有一個人在工作。已婚、有妻子與小孩一人。財務方面假設有房貸500萬、車貸30萬、每月家庭生活費則平均為2.5萬元。

這表示如果此人不巧明天就死去，那家裡要不背債，那最少需要500萬加上30萬，等於530萬元。如果還想要讓家裡的妻小能安穩得過個兩年，讓妻子可以在哀傷後能找個工作養家，那最少還需要2.5萬乘上24個月，等於60萬。其他加上喪葬等費用，零零總總可能需要個650萬。

若是這人去保我前同事建議的商品的話，要買20個單位才會有20萬美金的保額；這樣一年等於要繳出32萬的保費。

但試想想，如果一個人一年可以輕易繳出32萬的保費，表示他收入最少在百萬以上。百萬年收的人，多少也已經有些積蓄，很可能並不用靠保險公司。當然，或許這人才剛起步，手中完全沒積蓄（所以才有房貸車貸），但難道不能賭小一點嗎？比方說，買如定期壽險之類的商品。像我去查，同樣那間保險公司另外有個「不分紅定期壽險」。二十年的期間，每100萬保額才3,500元。

換言之，去保個600萬，一年才繳兩萬一千多元，這才是比較接近大樂透賭的精神。你花一筆「小錢」來賭那個「萬一」。如果「萬一」不幸發生，那就拿到600萬；如果「萬一」沒發生，你也只是每年花些小錢來安心。

有人說，可是定期壽險繳出去的錢拿不回來啊。

對，拿不回來。

可是一年只繳2.1萬，相較於儲蓄險的方案，你還可以留下30萬在手裡。這30萬你不能拿去做別的用途嗎？你用會比保險公司更差嗎？更慘的是，大部分會在經濟支柱死後造成家中經濟崩潰的家庭，年收入很可能是不到一百萬的。這表示30萬買保險是很沉重的負擔。那在這情況下，這商品更是不適合吧。就算勉強一年湊出30萬，表示日子一定過得很清苦。為了將來不到4％的回報，搞成這樣有必要嗎？幹嘛不拿這筆錢讓小孩讀個好點的學校？偶爾吃吃大餐？或是偶爾去哪度度假呢？

有人又會說，可是定期壽險不能保障終生。

對，這是沒錯的。可是大家可以仔細想想，一個人真正需要經濟風險轉嫁的，其實就真的只是30到55歲這25年之間。超過這時期之後，小孩很可能大了、房貸也還完了、手邊也應該多少有些儲蓄或是資產。這時候你根本也不需要什麼保險金了。幹嘛現在搞得辛苦得要死，只為了等100歲時領筆滿期金回來？

而且這就又是這種商品有趣之處了。因為滿期金是要到100歲或是105歲才能領回，所以你若沒有早死，你就得期待自己晚死了。因為最大的領回收益（IRR 3％以上），都要等滿期才能領回。若是你沒早死（沒賺到保額），卻又不夠長命百歲時（沒領足滿期金），你不是大大的吃虧了嗎（但這其實是機率最高的，因為常態分佈）？你這一輩子省吃儉用的「儲蓄」，最終很可能以很低的收益率收場。很可能還真不如自己拿去投資來的好。

投資其實最重要的黃金時期就是20－40歲之間。這段時間你若是好好理財，你自己就能當自己的保險公司了。若同樣能拿出32萬元，一小部分買定期壽險，大部分拿去投資。只要好好儲蓄、好好投資，時間拉長再配合複利效果其實並不至於差到哪裡去的。更有機會比保險公司做得更好。若是運氣好還長命百歲，那資產只會更多的。

所以，只要不早死，能有多少錢留給子孫，這將是我們可以「自己」掌握的。我們唯一不能掌握的，只有我們的壽命，這才是我們「唯一」需要保險公司之處啊。

人生計畫的再好，可是我們終究不保證自己能執行到最後，所以才把這風險透過「小額」賭注，跟保險公司對賭。只要你沒贏，你就能繼續執行自己的計畫。換句話說，保險不過是我們人生對於親人還有子孫的Alternative solution。所以，賭注怎麼樣都該小。不然你若把所有財產都投入到個Alternative solution上，那你的主要計畫，你打算怎麼辦呢？把自己人生的主計畫都交給保險公司嗎？這也太不負責任了吧？

所以結論是這樣：

如果一個人年收低於百萬，他最需要的是萬一身故之後有一筆錢讓妻小無後顧之憂。所以保額高，保費低的才有用；換言之，儲蓄險是不適合的。 如果一個人年收入高於百萬，卻有很多負債，那他的需求跟一一樣。 如果一個人年收入高於百萬，沒有負債，那老實說他不是很需要保險。或許剛結婚及生孩子後的五到十年，當資產還不豐時可以保個短期的，但是當此人能累積一定資產後，根本也不需要保險了（除非是白送的保險，否則別忘了購置成本）。 如果一個人年紀超過五十五歲，有充分的資產。那老實說也沒有買保額低儲蓄險的必要。 如果一個人年紀超過五十五歲，完全沒錢，希望自己死後留些東西給家人。表示此人賭自己會早死。那要滿期領回才划算的儲蓄險又不合適。加上保費高，他很可能也繳不出來。 如果一個人賭自己可以長命百歲，可以領回滿期金。那……你又幹嘛要買「賭自己會早死」的保險類商品呢？純投資的商品通常獲利率更高啊！

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航