韓國青少年自殺報告書（一）：日本黑色九月 vs. 韓國黑色三月

「死；決定去死；這對一個少年來說，比起一個大人，容易得多。」——米蘭・昆德拉（Milan Kundera, 1929-），《無知》（L’ignorance）

日本好友鈴木先生，一日操著流利的英文，跟我討論起日本自殺現況。

想起十多年前的台灣，韓流不似現今如是流行，台灣民眾對於高自殺率的日本感到不可思議。然而，最近幾年韓流盛行，也讓人們大開眼界，原來一山還有一山高，比起日本，韓國社會自殺率更是高得嚇人。

以經濟合作與發展組織（OECD）所公布的2015年「健康統計資料」為例，當年數據顯示出，韓國除了連續蟬聯全球13年（2003-2015）自殺率最高的國家——平均每10萬名韓國人，就有25.8人自殺的高數字——遠高於第二名的匈牙利19.4人、OECD會員國平均12.1名兩倍外，也遠遠超乎台灣民眾普遍認為高自殺率的第三名日本18.7人。

鈴木先生說到，他印象中所及3、4月份是日本的「自殺季」，自殺高潮經常發生在這兩個月。我不知道鈴木先生是否因身為日本人，體會到這兩個月為櫻花最盛開，與最短暫消逝的月份，抑或是他身為社會人士，深感到3、4月份為日本社會各公司人事波動的高峰，有所感概，然而確切一查，恐怕鈴木先生所言的3、4月份的自殺季，還排在「黑色九月」之後。

開學的9月憂鬱，更勝櫻花落下的哀愁3月

日本與韓國的學制異於台灣，如台灣大學生或未成年的國高中學子們，多是過完7、8月份暑假，才入學展開新學期，同時舊生畢業離開學校，踏入人生職場生活。

若以鈴木先生所處的日本為例，日本一般各級大學學期劃分，分為前、後兩期，上學期上課時間是每年4月到8月，下學期上課時間為每年9月到3月，其中又有寒暑假，寒假大約從12月下旬開始放到一月上旬左右，而暑假多從七月上旬開始放到8月底，上下學期正好跟台灣相反；而在日本國高中有「三學期」學制，其中又有「春假」（二月中旬開始放假到4月上旬開學），可說日本學生放假時間比起台灣學生長。

對日本大學生來說，3月畢業季是找工作之際，若是畢業後，無法順利進入職場，想必易挫這些對未來充滿希望的年輕人，且在校研究所學生，3月前趕不出畢業論文，延遲找工作時機的話，也會打亂了人生規劃。國高中生學子也是如此，學子們剛放完寒假、春假，若是還沒好好收心就重新返校，也會成為他們厭世自殺的主因之一；另一方面，對日本社會人士來說，3月也是許多公司人事升遷、降職等波動月份，幾家歡樂幾家愁，有的人晉升公司主管，而有的人則是淪落失業。此外，若要說自殺率高的3、4月份，與當時盛開櫻花沒有關連的話，也並非如此，試想人們在賞櫻之際，耳聞目睹身邊或來自新聞的自殺死訊，那種哀愁感恐怕也具有一定感染力吧？

我滑起手機，打上「日本自殺」等關鍵字，即可看到一堆日本學子於開學時，自殺人數狂增的新聞消息。根據統計，日本過往42年間（1972-2013年）未成年學子自殺人數為18,048人，若依「開學日」加以細部分析，可以看到4月8日未成年學子自殺人數為95人，4月11日為99人，但自殺最高峰時刻，則是在下學期開學日前後，分別為8月31日的92人，翌日自殺人數最高9月1日的131人，9月2日也不遑多讓，來到94人。

這也難怪「秋葉原部落格女王」、女藝人中川翔子，她會在2017年9月開學前一天，在推特上鼓勵粉絲團的學生們：「絕對、不要死。活下來。」（絶対に、死なないで。生きて。）同時，她也在另外一則推文內，以「傳播希望」為主題，點出9月1日是許多青少年學子想不開，尋短的日子，要學子們「稍微放鬆一點地」迎接開學——因故，自殺率屢創新高的9月1日，被日本社會稱為「9月1日問題」。

政府為了防堵形形色色的自殺案件，早於2006年針對全國自殺率高居不下的情況，專門制訂了《自殺對策基本法》，並啟動每年一度的《自殺對策白皮書》；2007年也將每年9月10日開始的一週時間，定為「預防自殺週」；2009年起，政府又將每年3月定為「自殺對策強化月」；2010年9月，又成立「自殺對策工作隊」，來預防開學前夕，輕生學子暴增的社會現況。

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那麼，韓國呢？

韓國身為自殺國度的牛耳，政府必然也意識此問題，且一直試圖改善社會內自殺率屢高不下的現況。如2009年5月，韓國各門戶網站、警察廳、自殺預防協會等相關機構，就以公權力來監督「自殺」，如在網路上加強監督、刪除許多厭世自殺信息、識別集體自殺誘導，與強化預防自殺等宣導。

2011年，政府也制定了許多防制自殺的相關法律，又於2012年3月底設立自殺預防中心，設置了24小時待機的緊急電話，方便欲輕生者隨時聯絡，且實施《自殺預防及生命尊重文化組成法》，來對具有自殺傾向的國民，進行精神健康檢查，加以預防。甚至，當年韓國還禁用只要口服四毫升，致死率高達九成的自殺農藥巴拉刈（Paraquat），以減除社會內，每年服農藥自殺超過2,000人的慘狀數據（其中有六成輕生者，皆是喝巴拉刈尋死）——但這只是治標不治本。

韓國自殺率居高不下，最讓我印象深刻的是，2012年韓國政府與三星生命保險合作，把漢江上的麻浦大橋（마포대교）更名為充滿希望的「生命大橋」。根據統計，2007年到2012年六年期間，來到麻浦大橋跳江的人數，已經突破百人，也讓麻浦「自殺大橋」惡名不脛而走。然而，才改名不到一年的時間，來到美名後的生命大橋處，輕生跳江自殺人數，竟高達到93人，比改名前還高出六倍之多，多麼反諷啊！

此現象當然也引起許多專家注意，有人分析美名過後的「生命大橋」欄杆上，有一些當年合作的創意點子——「短句作文比賽」，收集如同「明天太陽還是會升起」、「媽媽在看著你（可別輕易尋短啊）」、「你有什麼苦惱呢？」等善意關心標語。然而，這些標語看在那些尋短絕望人生失敗組的眼裡，可能會變成一種刺激——

「明天太陽還會升起，然後呢？」

「我媽媽在看我？我媽早就死了！」

「我這麼失敗，我怎麼有臉對得起我媽啊！」

「你問我有什麼苦惱呢？我就是有苦惱才來到這，幹！」

易言之，原本出於善意的橋上欄杆標語，反而成為激怒不少人的嘲諷，加速他們尋短念頭，督促他們趕緊縱身一跳，噗通地一聲，葬身於冰冷江水無底深淵河床。

如果自殺可以經由美名、美化而消失，那麼，這世界就簡單多了！

開學日＝自殺日？日韓都一樣

來到2017年9月，總統文在寅在青瓦台會議內，也直言指出韓國當今最重要的國政方針裡，其中有一項即是要預防國民自殺，降低自殺率。

但社會結構、人民意識若未改變，炙熱的自殺風，將會永遠存在於韓國社會。

若是此系列文，我們首先集中分析韓國學子們，在開學日所產生的自殺率高潮現象，可說相較日本，有過之而無不及。韓國大學學制跟日本相近，固定開學約為3月1日、9月1日。3月為新學期，課程大約從3月上到6月中旬，考完期末考就開始放暑假，暑假放到8月底，9月1日為下學期開學日，下學期大約在12月中旬結束，之後便是放寒假，放到隔年二月底，總計上下學期約為16週，比台灣少了近兩週。繼之，韓國國高中生的開學日與大學學制相近，學期並非像日本一般，劃分為三學期，只有上下學期。

無獨有偶地，若說日本自殺率最高的月份是9月，那麼韓國即新學期開學的3月了。

根據韓國統計十年間（2005-2015年），未成年學子（10-19歲）月份別自殺人數（최근 10년간 10대 월별 자살자수），調查數據顯示出，12月份自殺人數最低，平均為193人，而1、2月份為過年，家族團圓月份，自殺人數數值也低，分別為212與223位。但一到了3月開學季，數值增加暴漲百人以上，來到332位，而9月則是只有265位，是一年12個月份中，排名倒數第5名月份，若說日本有著黑色九月問題的話，那麼韓國則有著黑色三月問題。

然而，從各個層面而言，韓國青少年自殺問題恐怕比日本更為惡劣，慘狀遠超過韓國政府與外人所想像的……而這就得從「出世」（출세）這個韓文字講起。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航