兩韓停戰65週年：北韓一邊歸還美軍遺骸，一邊祭拜毛澤東長子

美國運輸機今（27）日清晨飛往北韓，領取韓戰期間陣亡美軍的遺骸。美國白宮也證實，運輸機已自北韓運載美軍遺骸從北韓返回南韓烏山空軍基地，這是自2007年以來北韓首度歸還美軍遺骸。白宮聲明指出，美國「對於北韓的行動與積極改變的動力深感鼓舞。」

（中央社）南韓媒體報導指出，今天清晨從南韓烏山美國空軍基地起飛的美軍C-17「環球霸王」運輸機，抵達北韓元山葛麻機場後，已於上午11時載著55具美軍遺骸返回南韓。

今天是韓戰「停戰協定」簽訂紀念日。1953年7月27日，韓戰的參戰三方：中國人民志願軍、北韓人民軍、聯合國軍，在板門店簽署停戰協定，宣布停戰。

南韓《中央日報》指出，一位要求匿名的消息人士稱，美國與北韓已在先前的板門店工作會議中，決定在7月27日「停戰協定」簽訂紀念日送還55具美軍遺骸。負責執行運送遺骸任務的美國空軍C-17「環球霸王」運輸機，將遺骸運往烏山基地整理後，再運往夏威夷的美國國防部戰爭俘虜及失蹤者辦公室（DPAA）。

報導指出，北韓7月20日起正拆除平安北道東倉里的飛彈發動機實驗場和長程飛彈發射台。接著，若送還美軍遺骸，這或將成為重啟一度停滯的北韓美國兩國關係。

BREAKING: Remains of fallen American troops headed back from North Korea https://t.co/MR0FuNTEJg pic.twitter.com/FeMazAqy93 — Military Times (@MilitaryTimes) 2018年7月27日

《風傳媒》報導，載有美軍遺骨的運輸機抵達烏山空軍基地後，美軍士兵前往列隊迎接，法醫將檢查這些遺骸，並預計在8月1日，於烏山空軍基地舉行遺骸歸國儀式，送往夏威夷的珍珠港希卡姆聯合基地（Joint Base Pearl Harbor-Hickam），進行DNA鑑定，並對照美國家屬的基因。

1950至1953年爆發的韓戰，有逾3.5萬名美軍在戰爭中陣亡，近7700名美軍在戰爭中失蹤，近5300名美軍遺骸估計仍在北韓。自1996年至2005年間，經兩國軍事單位合作，執行33次行動，北韓歸還229具美軍遺骸。

北韓上次歸還美軍遺骸是2007年，當時在前美國駐聯合國大使理查森（Bill Richardson）參與之下，美國支付北韓100萬美元（新台幣3080萬元），讓北韓歸還6具美軍遺骨。

此後北韓致力於發展核武，美朝關係惡化，直到6月舉行的川金會，美朝簽署《聯合聲明》，寫明：「美朝兩國承諾取回戰俘／任務中失蹤者遺骸，包括立即歸還已經確定身分的戰俘／任務中失蹤者遺骸。」才讓苦苦等待親人遺骨的家屬重燃希望。

川普也在推特上特別向金正恩道謝，「等了那麼多年了，對那麼多家庭來說將會是一個了不起的時刻」

The Remains of American Servicemen will soon be leaving North Korea and heading to the United States! After so many years, this will be a great moment for so many families. Thank you to Kim Jong Un. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年7月27日

金正恩祭拜毛澤東長子，強調與中國友好關係

不過在對美國釋出善意，歸還遺體同時，《蘋果日報》報導，北韓領導人金正恩卻也高調祭拜中國已故領導人毛澤東長子、在韓戰陣亡的毛岸英，強調北韓與中國關係牢固。

《朝中社》今日報導，金正恩前往位於平安南道檜倉郡的中國人民志願軍烈士陵園，憑弔在韓戰中陣亡的毛岸英，並在毛的墓地肅立默哀及獻花，金正恩表示，韓戰爆發時，中國大力支持北韓人民軍，貢獻良多，為中國與北韓的友好關係定下牢固的基礎，並強調韓戰之時正值中國共產黨建國初期，對方「毫不猶豫地派自己的優秀兒女赴北韓戰場，用鮮血支持北韓人民的正義事業，對戰爭勝利做出了不可磨滅的貢獻」

Photo Credit:AP/達志影像

《新頭殼》報導，毛岸英是隱姓埋名參與戰爭，擔任俄語翻譯與機要秘書，於1950年11月25日在朝鮮平安北道昌城郡東倉面大榆洞志願軍司令部，遭空襲陣亡，年僅28歲，後被葬於朝鮮的中國人民志願軍烈士陵園。

《大紀元》報導，韓國總統文在寅則表示，美軍士兵遺骸的歸還，可能會增加平壤與華府之間核談判趨勢。至於兩韓的關係，雖然在1953年簽署《停戰協定》，但韓戰技術上至今仍只算是「暫緩」狀態。今年4月27日，南、北韓共同簽署《板門店宣言》，可能會在今年內連同美國簽訂和平協議，宣告長達68年的韓戰正式結束。

《聯合新聞網》報導，南韓聯合新聞通訊社（Yonhap）今天引述南韓國防部說法報導，北韓和南韓同意31日舉行軍事會談。兩韓試圖在關係融冰下化解緊張局勢。這場將軍層級的軍事會談將於31日上午10時舉行，地點在兩韓邊界停戰村板門店（Panmunjom）南韓一側的和平之家（Peace House）目前尚不清楚這場會談議程。兩韓上次舉行這類的軍事會談是在6月，為10多年來首度舉行。

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核稿編輯：羊正鈺