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兩韓停戰65週年：北韓一邊歸還美軍遺骸，一邊祭拜毛澤東長子
我們想讓你知道的是
這是自2007年以來，北韓首度歸還美軍遺骸，白宮對此表示深感鼓舞，但同時北韓領導人金正恩也前往祭拜中國前領導人毛澤東在韓戰陣亡的長子毛岸英，強調北韓與中國關係牢固。
美國運輸機今（27）日清晨飛往北韓，領取韓戰期間陣亡美軍的遺骸。美國白宮也證實，運輸機已自北韓運載美軍遺骸從北韓返回南韓烏山空軍基地，這是自2007年以來北韓首度歸還美軍遺骸。白宮聲明指出，美國「對於北韓的行動與積極改變的動力深感鼓舞。」
（中央社）南韓媒體報導指出，今天清晨從南韓烏山美國空軍基地起飛的美軍C-17「環球霸王」運輸機，抵達北韓元山葛麻機場後，已於上午11時載著55具美軍遺骸返回南韓。
今天是韓戰「停戰協定」簽訂紀念日。1953年7月27日，韓戰的參戰三方：中國人民志願軍、北韓人民軍、聯合國軍，在板門店簽署停戰協定，宣布停戰。
南韓《中央日報》指出，一位要求匿名的消息人士稱，美國與北韓已在先前的板門店工作會議中，決定在7月27日「停戰協定」簽訂紀念日送還55具美軍遺骸。負責執行運送遺骸任務的美國空軍C-17「環球霸王」運輸機，將遺骸運往烏山基地整理後，再運往夏威夷的美國國防部戰爭俘虜及失蹤者辦公室（DPAA）。
報導指出，北韓7月20日起正拆除平安北道東倉里的飛彈發動機實驗場和長程飛彈發射台。接著，若送還美軍遺骸，這或將成為重啟一度停滯的北韓美國兩國關係。
《風傳媒》報導，載有美軍遺骨的運輸機抵達烏山空軍基地後，美軍士兵前往列隊迎接，法醫將檢查這些遺骸，並預計在8月1日，於烏山空軍基地舉行遺骸歸國儀式，送往夏威夷的珍珠港希卡姆聯合基地（Joint Base Pearl Harbor-Hickam），進行DNA鑑定，並對照美國家屬的基因。
1950至1953年爆發的韓戰，有逾3.5萬名美軍在戰爭中陣亡，近7700名美軍在戰爭中失蹤，近5300名美軍遺骸估計仍在北韓。自1996年至2005年間，經兩國軍事單位合作，執行33次行動，北韓歸還229具美軍遺骸。
北韓上次歸還美軍遺骸是2007年，當時在前美國駐聯合國大使理查森（Bill Richardson）參與之下，美國支付北韓100萬美元（新台幣3080萬元），讓北韓歸還6具美軍遺骨。
此後北韓致力於發展核武，美朝關係惡化，直到6月舉行的川金會，美朝簽署《聯合聲明》，寫明：「美朝兩國承諾取回戰俘／任務中失蹤者遺骸，包括立即歸還已經確定身分的戰俘／任務中失蹤者遺骸。」才讓苦苦等待親人遺骨的家屬重燃希望。
川普也在推特上特別向金正恩道謝，「等了那麼多年了，對那麼多家庭來說將會是一個了不起的時刻」
金正恩祭拜毛澤東長子，強調與中國友好關係
不過在對美國釋出善意，歸還遺體同時，《蘋果日報》報導，北韓領導人金正恩卻也高調祭拜中國已故領導人毛澤東長子、在韓戰陣亡的毛岸英，強調北韓與中國關係牢固。
《朝中社》今日報導，金正恩前往位於平安南道檜倉郡的中國人民志願軍烈士陵園，憑弔在韓戰中陣亡的毛岸英，並在毛的墓地肅立默哀及獻花，金正恩表示，韓戰爆發時，中國大力支持北韓人民軍，貢獻良多，為中國與北韓的友好關係定下牢固的基礎，並強調韓戰之時正值中國共產黨建國初期，對方「毫不猶豫地派自己的優秀兒女赴北韓戰場，用鮮血支持北韓人民的正義事業，對戰爭勝利做出了不可磨滅的貢獻」
《新頭殼》報導，毛岸英是隱姓埋名參與戰爭，擔任俄語翻譯與機要秘書，於1950年11月25日在朝鮮平安北道昌城郡東倉面大榆洞志願軍司令部，遭空襲陣亡，年僅28歲，後被葬於朝鮮的中國人民志願軍烈士陵園。
《大紀元》報導，韓國總統文在寅則表示，美軍士兵遺骸的歸還，可能會增加平壤與華府之間核談判趨勢。至於兩韓的關係，雖然在1953年簽署《停戰協定》，但韓戰技術上至今仍只算是「暫緩」狀態。今年4月27日，南、北韓共同簽署《板門店宣言》，可能會在今年內連同美國簽訂和平協議，宣告長達68年的韓戰正式結束。
《聯合新聞網》報導，南韓聯合新聞通訊社（Yonhap）今天引述南韓國防部說法報導，北韓和南韓同意31日舉行軍事會談。兩韓試圖在關係融冰下化解緊張局勢。這場將軍層級的軍事會談將於31日上午10時舉行，地點在兩韓邊界停戰村板門店（Panmunjom）南韓一側的和平之家（Peace House）目前尚不清楚這場會談議程。兩韓上次舉行這類的軍事會談是在6月，為10多年來首度舉行。
新聞來源：
- 停戰協定簽訂紀念日 美軍自北韓接回士兵遺骸（中央社）
- 北韓釋出善意！韓戰停戰協定簽署65周年，北韓歸還美軍遺骸（風傳媒）
- 白宮：美軍機載韓戰罹難軍人遺骸離開朝鮮（大紀元）
- 南韓國防部：南北韓31日將舉行軍事會談（聯合新聞網）
- 心向中國？北韓歸還美軍遺體 金正恩高調祭拜毛澤東長子（蘋果日報）
- 韓朝停戰65週年 金正恩示好中國憑弔毛澤東子（新頭殼）
核稿編輯：羊正鈺