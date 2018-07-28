袁遠《另類現實》：魔幻現實尋到相交點

文：翁浩原（Eric Hao-Yuan Weng）

在向晚時分走進這座山頂的宮殿，陽光從窗戶斜斜的灑入，讓人以為這是一如往常的宮殿，只看見幾張任意擺放的畫作。不過當眼睛適應微弱的光線後，會發現許多和原本宮殿擺飾相當不同的作品，有的一眼就能看出，有的走過了幾回才能發現。那是因為藝術家袁遠首次來探訪城堡時，對那股黑暗的印象留下了深刻的印象。

Photo Credit：Davide Rizzo攝影；意大利貝加莫特爾茲宮提供 意大利「特爾茲宮」內景

袁遠說：「希望這個展覽，所有作品都隱藏在這個黑裡面。」也難怪，在這座宮殿裡，並沒有刻意的燈光，只能仰賴自然的日光，他的畫作是靜靜的融入在環境裡頭，彷彿是宮殿的一部分。

這座宮殿，位在義大利北部山城貝加莫（Bergamo）的山頂。當我們從新建的新城，走到山丘上的舊城，彷彿穿越時空隧道，從現代走入古典。山上的舊城，教堂、廣場、噴水池、石板路，還有那山頂上的特爾茲宮（Palazzo Terzi）。走進裏面，時間好像被軟禁在這古老的宅子裏，瑰麗的水晶燈、氣勢恢宏的壁畫，巴洛克時期的裝飾，似乎幾百年以來，都以這樣子的姿態面對眾人。可以肯定的是，這宮殿裡世世代代的傳人，都在這裡生活著，還殘留著一些生活的氣息。

Photo Credit：Davide Rizzo攝影；意大利貝加莫特爾茲宮提供 「特爾茲宮」內景

虛實交錯的繪畫和宮殿

這跟袁遠的繪畫有相似的關係。在他的作品裡，時常看不見人的蹤跡，但或許從殘破的程度可以判斷畫中的空間被遺棄了多久。像名為An Intimate Community的作品，能看見一個曾經華美的古典洋房，擺放了現代的生活器具，如鍋碗瓢盆等，後頭的陽台也掛滿了床單和衣物，彷彿是從前的老克勒，過去的榮光沒落了，但生活還得繼續下去。這張作品，也揉合了袁遠繪畫表現方式的兩大主題，尤其是鏡面繪畫和室內空間，完整的呈現時間流逝和虛實交錯的意象。

當代藝術家在宮殿、城堡舉辦展覽，並不是很特別的事情，但在不大規模改變宮殿裡頭的裝潢和擺設，額外搭建展牆的空間，袁遠可能是這裡頭少數的幾個。這一次由香港和上海為根據地的馬凌畫廊（Edouard Malingue Gallery），特別將出生杭州的袁遠帶來，並和出身貝加莫，前伯恩美術館的策展人Valentina Locatelli共同策劃，呈獻22張全新的繪畫作品。

Photo Credit：關尚智攝影；馬凌畫廊提供 袁遠，Alternative Realities，2018，裝置視圖，意大利貝加莫特爾茲宮。

每一件作品，都是藝術家受到空間發想下的創作，與之前白盒子的畫廊空間相比，每張作品在環境加乘下，更能體會藝術家的創作語境，在時間和空間擴真，無外乎展名訂定為《另類現實》（Alternative Realities），因為其中的真實與虛構，只有觀展的人才能夠自身體會。

未知的室內風景

對於畫家來說，畫中的主題可以是人物、靜物、建築等，但袁遠對於室內空間的堅持，是多年以來的累積和堅持。和傳統描繪室內空間僅作為紀錄相比，像是在16、17世紀，以室內空間繪畫聞名的荷蘭藝術家Van Bassen，描繪的是那些皇宮貴族的豪華宅邸，從裝潢、家具、藝術收藏、珍寶閣等，讓欣賞作品的觀眾，能夠從這些物件來推敲，究竟這是誰擁有的空間。

對袁遠的繪畫過程，卻是透過各個影像的拼貼，有的畫面來自於他首次拜訪宮殿的印象、有的則是來自於他在柏林工作室的廁所，還有一些來自於香港明爐燒味的記憶片刻。這些如碎片般的影像，在藝術家的腦海重組，再經由畫筆，重新顯現於觀眾的面前。跟純粹的室內空間並論，他的作品更像是創造了一個未知的室內風景。

與特別強調建築肌理和空間感的繪畫作品相比，袁遠作品的空間感，反而沒有戲劇感來的強烈。他的作品，有時給人一種舞台佈景的效果，內裡有濃濃的情感，但這情感不是來自於畫中的人物，而是觀者自己的投射，也許這就是藝術家所安排的伏筆。從藝術家的空間敘事來看，袁遠透過不同物件的安排，殘破不堪的程度，讓故事有了層次。

有趣的是，當這些看似不相關的畫面，穿梭和擺放在宮殿裡的各個角落，時間感反而被消融，處於一種渾沌不明的狀態，因為畫面的殘破和宮殿的華麗，或是宮殿的磨損對比畫面中雕像的永恆，在具象之中，反而帶有抽象繪畫的隨意和嚴謹，既魔幻又寫實。

Photo Credit：關尚智攝影；馬凌畫廊提供 袁遠，Alternative Realities，2018，裝置視圖，意大利貝加莫特爾茲宮。

作為一個以繪畫為主體的藝術家，袁遠深知，要和這些幾百年以來的輝煌、華麗抗衡，他就必須要展現更大的能量，和裝置或是雕塑藝術家不同，繪畫難以支配空間，更無從介入空間，但他透過「紅色」在黑暗中也能隱隱透出顏色的方法，來作為抵抗的方法。 而且藝術家以空間為主題的形式，更能在繁複的環境中脫穎而出。以空間作為主題，置入於一個空間，就如兩個平行空間的敘事同時展開，尤其是袁遠創作的當下和宮殿的存在。

魔幻寫實的敘事空間

他曾說過，他的生活和宮殿是平行的，不太有交叉，但從前在學院的訓練，對於文藝復興、歐洲的這些風格和大師其實相當熟悉，即使不屬於自己的生活，但還是看得非常仔細。換言之，當他在創作的時候，透過不斷的轉換，從實際國與國之間的距離、時間的差異、語言的差異，過程是迷惑的、找不到位置的，但透過他巧妙的繪畫安排，對於不同人對於物件的情感指涉，讓觀者產生了畫作的好奇感，填補了那之間的落差。

Photo Credit：關尚智攝影；馬凌畫廊提供 袁遠，Alternative Realities，2018，裝置視圖，意大利貝加莫特爾茲宮。

除了單幅的創作外，這一次袁遠特別創作了一組「祭壇畫」（Altarpiece），根據藝術家，這是他從伊森海姆祭壇屏風（Isenheim Altarpiece）所獲得的靈感，在原始的作品裡，藝術家透徹地發揮了透視法的技巧，訴說著從焦慮不安到暢心歡樂，從死亡的黑沈氛圍過渡到陽光燦爛的白晝的救贖。但在袁遠的 Green Day 兩旁的木板卻是擺在桌上鮮紅的肉，和摸不著頭緒的衣櫃，地板的磚塊又不彼此連貫，但皺摺滿佈的床鋪和帶有濕氣的衣服，充分的展現這空間的生命氣息：

作品呼應：「我想我的作品是活著的，在任何地方不同的時區，比方說現在在意大利，或是在香港、在上海，作品是活著的，沒有死掉，可以有新的對話」藝術家說。

也許，就是這樣作為畫家的己任，讓他克服焦慮，堅持展現對於繪畫的熱愛，不因藝術品的交流意義大過欣賞的價值，而感到沮喪。反而是，多年的訓練，讓他對於繪畫的喜愛和堅持，對這個最古老的媒介還是充滿信心。尤其他的作品，似乎在保留一些什麼，他說「如果不記錄或是保留什麼的話，這個歷史就會像不見了一樣，消失在時空中，所以能做的事就是記錄下點什麼東西，透過一個繪畫一個具體的東西，而且可以保留在腦子裡，有一個印象，才能存留在歷史當中。」

袁遠的畫作，透過在宮殿裏頭不斷的穿梭，那破碎的影像，似乎在腦海中逐漸的被重組起來，但無法確切地表明，那究竟是一個怎樣的情景。在宮殿最深處，能夠眺望整座城市的房間裡，有著紅色綠色黃色的壁紙相間，加上木質地板，和一片鏡子，似乎就是畫作Mandarin Duck II手到啟發的主要顏色。廣東的老廚房，在這卻擁有超乎時空意外的和諧，那另類的現實，來自於觀者的自我拼貼。

原文刊於 COBO

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航