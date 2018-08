每個人一天都有24小時,但每個人的影響力不同,24小時發揮的效益也不盡同;一如每只腕錶都能指示時間,但腕錶的精準度、造工精細度,以至性能可靠與否,卻有雲泥之別。這回由關鍵評論網的執行長鍾子偉(Joey Chung),談他特殊的內建生理時鐘、為什麼鍾情於藍色的腕錶,以及他的腕錶識人學。

「時間就是金錢」,這觀念在商場上永遠不變。但也有人突破時間限制、無視於框架,造就職涯的奇蹟光芒,一如新生代網路意見領袖,正是關鍵評論網執行長鍾子偉。「無論職場或人生中,每當面臨抉擇,我總會選擇日後不後悔的哪一項。」

為了不讓自己後悔,他23歲就在瑞士銀行工作、24歲進入哈佛商學院,28歲當上中國三麗鷗總經理,兩年後離開,創造出今日舉足輕重的關鍵評論網。正因為不讓自己後悔,他放棄位高權重的名利圈,反開拓出鮮明的媒體新氣象,原來「To break the rules, you must first master them」。

精準與精確,信賴的基石

和常人相比,他的時間走得更加嚴謹、身體內建「生理時鐘」。「我從小時候五歲就戴手錶,每天睡覺也戴著手錶,而且每十分鐘看一次,有時午睡起來,我心裡想的時間,就會跟正確時間一模一樣。」這奇特習慣,或許也和商場上的運籌帷幄、瞬息萬變有關。

鍾子偉不只講話速度奇快,他對事務的時程安排,也有異於常人的專注和壓縮;大三決定要唸MBA後,他毅然決定要在未來一年內完成學校申請。經過縝密計算,他在極短時間內爆炸式完成八所學校的申請文件,而且時間按照規劃如期完成。

Photo Credit: TNL Brand Studio 鍾子偉不只講話速度奇快,更內建極為精確的「生理時鐘」。這奇特習慣,或許也和商場上的運籌帷幄、瞬息萬變有關,也反映出他對於人生的專注和縝密計算。

嚴以待己的態度回到職場,鍾子偉則將這要求轉化成對責任的高度期待。「我會清楚記得員工在上週哪一天答應了我哪一件事,那麼在這時間點來臨前,就請完成你答應的工作。」原來除了對時間的精準要求,能否讓人信賴,才是時間與佩戴腕錶的真正意義。

從手腕間,預見人生藍圖

採訪當日,我們發現鍾子偉手上佩戴了2017年發表的愛彼Audemars Piguet皇家橡樹離岸型腕錶,藍色錶面搭黃色錶圈,鮮活強悍能量,一如鍾子偉本人性格。然而他憶起初次和愛彼Audemars Piguet的相遇,卻是28歲那年拿到中國三麗鷗的offer,西進上任前和一位哈佛校友的相聚。

這位校友無論年紀、資歷都稱得上鍾子偉的人生前輩,時任一家跨國公司總經理。兩人離別握手致意時,友人西裝袖口露出的愛彼瞬間吸引了鍾子偉的目光。「八角形?那不是傳統認知的高級錶,我愣了一下,回去上網找資料,原來是愛彼的皇家橡樹。」

事實上,初次看到皇家橡樹,腕錶給他的印象看起來笨笨的、有點大塊頭。「不像一般高級錶的纖薄,皇家橡樹腕錶遠看很粗獷,但實際戴起來卻沒那麼沈重。」鍾子偉更發現在壯碩外表下,皇家橡樹腕錶的錶面紋路裝飾卻非常細膩,且細節精緻,這更令他大為改觀、印象分數大為加分。

Photo Credit: TNL Brand Studio 正因工作閱人無數,大量與人接觸的經驗,令鍾子偉也發展出一套自己的識人學,像是透過腕錶的無形暗示,見自己也見眾生。

對職涯的想像力,腕錶識人學

正因工作閱人無數,大量與人接觸的經驗,令鍾子偉也發展出一套自己的識人學,像是透過腕錶的無形暗示,見自己也見眾生。

好似個性可親好相處的同事,不時以平價電子錶為日常搭配;而戴上高級珠寶錶的高階業務同事,或對自己的品味頗具自信,面對各種情勢都能得宜應對。「在談判、會議桌上,要了解一個完全陌生的人,從他如何打理自己可以略窺一二,這會讓你在五秒內得到一個暗示。」

另外也有不少人戴上飛行錶或潛水錶,雖然此生不一定真的潛水、駕駛飛機,但它代表了佩戴者保有孩提時的夢想,「他對自己的未來保有一種想像力,他仍懷抱著初衷,認為有一天能達到理想中的自己。」

而提到當天手上佩戴的Royal Oak Offshore Funky Diver腕錶時,藍色對他而言是Classic中的經典,不像黑色那麼傳統,可以Tone up、也可以Tone Down,搭西裝不失莊重,配短褲也能輕鬆駕馭。而一旦談到西裝,鍾子偉繼續說故事,娓娓道來另一場特殊的商場交鋒。

Photo Credit: TNL Brand Studio 「他們是實際會飛去新加坡觀看F1夜賽的一群人,對自己有所要求、更懂得享受人生。」鍾子偉分享他的觀察,近年在大中華區看到高階經理人佩戴愛彼,多有這類的共同特質。

隱藏的高級感,英雄惜英雄

彼時他和一組四人的日本代表坐上談判桌,言談間劍拔弩張,情勢儼然山雨欲來,但鍾子偉卻意外留意到對方一位男士西裝領片的扣眼(Lapel Buttonhole),竟是以米蘭式手工縫製!雖是微小細節,這扣眼卻要花上兩小時手工縫製,放眼台北,有能力製作的老師傅一只手數得完。這觀察令他大為驚豔,待談判過程中場,他忍不住和對方傾談,意外緩和氣氛、相談甚歡。那是男人間的英雄惜英雄,無論高級腕錶或高級西裝,橄欖枝和魔鬼同樣藏在細節裡。

再度回看手上佩戴的愛彼Royal Oak offshore Diver腕錶,今年已是關鍵評論網創立的第五年。鍾子偉坦言近年在大中華區看到高階經理人佩戴愛彼的次數反而少之又少,但正因如此,他觀察這些高階經理人都有著共同特質:他們勇於冒險,享有豐厚資源也懂得利用,「他們是實際會飛去新加坡觀看F1夜賽的一群人,對自己有所要求、更懂得享受人生。」

終究腕錶不只是時間工具,在愛彼的皇家橡樹腕錶裡,鍾子偉看到一個20年後、突破常規且更上層樓的自己,其中隱藏了對未來的藍圖和想望,野心勃勃、果敢而堅毅。